https://ria.ru/20220909/vybory-1815646900.html

Выборы в России

Выборы в России - РИА Новости, 09.09.2022

Выборы в России

В России стартовали выборы разного уровня, причем регионы могли сами выбирать продолжительность голосования — один, два или три дня. Что происходит на участках, РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T14:44

2022-09-09T14:44

2022-09-09T14:58

фото

россия

выборы

голосование

единый день голосования — 2022

антон алиханов

максим егоров

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В России стартовали выборы разного уровня, причем регионы могли сами выбирать продолжительность голосования — один, два или три дня. Что происходит на участках, смотрите в фотоленте Ria.ru.

россия

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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