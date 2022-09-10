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В Кировской области началось голосование на выборах губернатора

В Кировской области началось голосование на выборах губернатора - РИА Новости, 10.09.2022

В Кировской области началось голосование на выборах губернатора

Голосование началось в 08.00 в субботу на выборах губернатора Кировской области, отдать свой голос за одного из пяти кандидатов жители региона смогут в течение... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T08:11

2022-09-10T08:11

2022-09-10T08:11

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кировская область

киров

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Голосование началось в 08.00 в субботу на выборах губернатора Кировской области, отдать свой голос за одного из пяти кандидатов жители региона смогут в течение двух дней."Десятого и 11 сентября жители региона отдадут свои голоса за нового губернатора. Кроме того, в Кирове пройдёт голосование за депутатов городской думы, а по всей области — за глав и депутатов органов местного самоуправления", - сообщает облизбирком.По данным облизбиркома, голосование проходит на 1133 постоянных и 18 временных участках. Избирательные участки будут открыты ежедневно с 8.00 до 20.00. По состоянию на 1 июля 2022 года, в списки избирателей в Кировской области включены 1 019 156 человек.На должность губернатора Кировской области претендуют 5 кандидатов: врио главы региона Александр Соколов (от "Единой России"), Сергей Мамаев (КПРФ), Федор Лугинин (партия "Родина"), Юрий Моисеев ("Коммунисты России"), Владимир Понарьев (ЛДПР).

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