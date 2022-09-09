https://ria.ru/20220909/bayden-1815727125.html

Белый дом отказался комментировать возможность контактов Путина и Байдена

Белый дом отказался комментировать возможность контактов Путина и Байдена - РИА Новости, 09.09.2022

Белый дом отказался комментировать возможность контактов Путина и Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в пятницу отказалась прокомментировать возможность контактов президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T17:35

2022-09-09T17:35

2022-09-09T17:51

большая двадцатка

джо байден

саммит g20

в мире

владимир путин

карин жан-пьер

россия

бали

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ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в пятницу отказалась прокомментировать возможность контактов президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина "на полях" предстоящей встречи лидеров G20, указав, что до проведения данного саммита "еще далеко".В ходе брифинга у Жан-Пьер спросили, планирует ли американский президент встречаться на Бали с председателем КНР Си Цзиньпином, с учетом того, что очные контакты двух лидеров готовятся уже долгое время. Представитель Белого дома ответила, что не намерена предварять возможную встречу, и все объявления о возможных контактах будут сделаны "в должное время".Вслед за этим репортеры поинтересовались, готов ли Байден провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным при условии, что главы обоих государств посетят саммит G20 и будут иметь такую возможность."Это все - гипотетические предположения", - со смехом ответила пресс-секретарь Белого дома. "Послушайте, нам до этого еще далеко", - коротко добавила американская чиновница, попросив репортеров перейти к следующему вопросу.Саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября. Как заявил накануне помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, приедет ли Путин на саммит "Большой двадцатки" или нет, станет понятно ближе к дате мероприятия.

https://ria.ru/20220907/podlost-1814993057.html

https://ria.ru/20220908/bayden-1815430246.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

большая двадцатка, джо байден, саммит g20, в мире, владимир путин, карин жан-пьер, россия, бали, сша