17:35 09.09.2022 (обновлено: 17:51 09.09.2022)
Белый дом отказался комментировать возможность контактов Путина и Байдена
Белый дом отказался комментировать возможность контактов Путина и Байдена "на полях" G20
© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
© AP Photo / Patrick Semansky
Белый дом, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в пятницу отказалась прокомментировать возможность контактов президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина "на полях" предстоящей встречи лидеров G20, указав, что до проведения данного саммита "еще далеко".
В ходе брифинга у Жан-Пьер спросили, планирует ли американский президент встречаться на Бали с председателем КНР Си Цзиньпином, с учетом того, что очные контакты двух лидеров готовятся уже долгое время. Представитель Белого дома ответила, что не намерена предварять возможную встречу, и все объявления о возможных контактах будут сделаны "в должное время".
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Вслед за этим репортеры поинтересовались, готов ли Байден провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным при условии, что главы обоих государств посетят саммит G20 и будут иметь такую возможность.
"Это все - гипотетические предположения", - со смехом ответила пресс-секретарь Белого дома. "Послушайте, нам до этого еще далеко", - коротко добавила американская чиновница, попросив репортеров перейти к следующему вопросу.
Саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября. Как заявил накануне помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, приедет ли Путин на саммит "Большой двадцатки" или нет, станет понятно ближе к дате мероприятия.