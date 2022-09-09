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Белый дом отказался комментировать возможность контактов Путина и Байдена - РИА Новости, 09.09.2022
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Белый дом отказался комментировать возможность контактов Путина и Байдена
Белый дом отказался комментировать возможность контактов Путина и Байдена - РИА Новости, 09.09.2022
Белый дом отказался комментировать возможность контактов Путина и Байдена
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в пятницу отказалась прокомментировать возможность контактов президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T17:35
2022-09-09T17:51
большая двадцатка
джо байден
саммит g20
в мире
владимир путин
карин жан-пьер
россия
бали
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ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в пятницу отказалась прокомментировать возможность контактов президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина "на полях" предстоящей встречи лидеров G20, указав, что до проведения данного саммита "еще далеко".В ходе брифинга у Жан-Пьер спросили, планирует ли американский президент встречаться на Бали с председателем КНР Си Цзиньпином, с учетом того, что очные контакты двух лидеров готовятся уже долгое время. Представитель Белого дома ответила, что не намерена предварять возможную встречу, и все объявления о возможных контактах будут сделаны "в должное время".Вслед за этим репортеры поинтересовались, готов ли Байден провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным при условии, что главы обоих государств посетят саммит G20 и будут иметь такую возможность."Это все - гипотетические предположения", - со смехом ответила пресс-секретарь Белого дома. "Послушайте, нам до этого еще далеко", - коротко добавила американская чиновница, попросив репортеров перейти к следующему вопросу.Саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября. Как заявил накануне помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, приедет ли Путин на саммит "Большой двадцатки" или нет, станет понятно ближе к дате мероприятия.
https://ria.ru/20220907/podlost-1814993057.html
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большая двадцатка, джо байден, саммит g20, в мире, владимир путин, карин жан-пьер, россия, бали, сша
Большая двадцатка, Джо Байден, Саммит G20, В мире, Владимир Путин, Карин Жан-Пьер, Россия, Бали, США
17:35 09.09.2022 (обновлено: 17:51 09.09.2022)
 
Белый дом отказался комментировать возможность контактов Путина и Байдена

Белый дом отказался комментировать возможность контактов Путина и Байдена "на полях" G20

© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
Белый дом, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в пятницу отказалась прокомментировать возможность контактов президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина "на полях" предстоящей встречи лидеров G20, указав, что до проведения данного саммита "еще далеко".
В ходе брифинга у Жан-Пьер спросили, планирует ли американский президент встречаться на Бали с председателем КНР Си Цзиньпином, с учетом того, что очные контакты двух лидеров готовятся уже долгое время. Представитель Белого дома ответила, что не намерена предварять возможную встречу, и все объявления о возможных контактах будут сделаны "в должное время".
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Вслед за этим репортеры поинтересовались, готов ли Байден провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным при условии, что главы обоих государств посетят саммит G20 и будут иметь такую возможность.
"Это все - гипотетические предположения", - со смехом ответила пресс-секретарь Белого дома. "Послушайте, нам до этого еще далеко", - коротко добавила американская чиновница, попросив репортеров перейти к следующему вопросу.
Саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября. Как заявил накануне помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, приедет ли Путин на саммит "Большой двадцатки" или нет, станет понятно ближе к дате мероприятия.
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Большая двадцаткаДжо БайденСаммит G20В миреВладимир ПутинКарин Жан-ПьерРоссияБалиСША
 
 
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