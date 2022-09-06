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В МИД рассказали, как долго сохранится безвизовый режим для граждан Украины
В МИД рассказали, как долго сохранится безвизовый режим для граждан Украины - РИА Новости, 06.09.2022
В МИД рассказали, как долго сохранится безвизовый режим для граждан Украины
Ответные шаги на введение Киевом визового режима обсуждаются, при этом граждане Украины могут продолжать въезжать в Россию без визы до 1 января 2023 года,... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T05:50
2022-09-06T05:50
2022-09-06T06:03
россия
украина
в мире
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Ответные шаги на введение Киевом визового режима обсуждаются, при этом граждане Украины могут продолжать въезжать в Россию без визы до 1 января 2023 года, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД Андрей Руденко.Киевские власти с 1 июля запретили для россиян въезд на Украину без виз.Как напомнил Руденко, с 1 января 2023 года прекратит действовать российско-украинское межправсоглашение о безвизовых поездках.Украина с 1 июля ввела визовый режим с Россией. Россияне могут оформить украинские визы в визовых центрах VFS Global в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре. При этом спустя неделю после введения виз глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что заявок от россиян на получение виз за это время не поступило.На прошлой неделе Владимир Зеленский в ответе на петицию с призывом запретить россиянам въезд на Украину в течение 50 лет заявил, что властям страны предложено "продолжить соответствующую работу" с учетом необходимости "защиты национальных интересов".В российском МИД РИА Новости ранее заявляли, что получили соответствующую ноту о визовом режиме от властей Украины, но со своей стороны продолжают соблюдать соглашения о безвизовых и трансграничных поездках. Решение о возможных ответных мерах будет приниматься исходя из российских национальных интересов и с учётом гуманитарной составляющей.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, украина, в мире
05:50 06.09.2022 (обновлено: 06:03 06.09.2022)
В МИД рассказали, как долго сохранится безвизовый режим для граждан Украины
Замглавы МИД Руденко: украинцы могут въезжать в Россию без визы до 1 января 2023 года
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Ответные шаги на введение Киевом визового режима обсуждаются, при этом граждане Украины могут продолжать въезжать в Россию без визы до 1 января 2023 года, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД Андрей Руденко.
Киевские власти с 1 июля запретили для россиян въезд на Украину без виз.
Как напомнил Руденко, с 1 января 2023 года прекратит действовать российско-украинское межправсоглашение о безвизовых поездках.
"Вопрос наших ответных мер в настоящее время обсуждается. При этом мы обязаны учитывать целый ряд факторов, в том числе гуманитарных. Принятие нами зеркальных мер путем введения визового режима для граждан Украины может негативно сказаться на рядовых украинцах, прежде всего беженцах..., а также на связях с родственниками, проживающими в России", - добавил замминистра.
Украина
с 1 июля ввела визовый режим с Россией
. Россияне могут оформить украинские визы в визовых центрах VFS Global в Москве
, Санкт-Петербурге
, Екатеринбурге
, Калининграде
, Казани
, Новосибирске
, Ростове-на-Дону
и Самаре
. При этом спустя неделю после введения виз глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что заявок от россиян на получение виз за это время не поступило.
На прошлой неделе Владимир Зеленский в ответе на петицию с призывом запретить россиянам въезд на Украину в течение 50 лет заявил, что властям страны предложено "продолжить соответствующую работу" с учетом необходимости "защиты национальных интересов".
В российском МИД РИА Новости ранее заявляли, что получили соответствующую ноту о визовом режиме от властей Украины, но со своей стороны продолжают соблюдать соглашения о безвизовых и трансграничных поездках. Решение о возможных ответных мерах будет приниматься исходя из российских национальных интересов и с учётом гуманитарной составляющей.