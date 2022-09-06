https://ria.ru/20220906/viza-1814711150.html

В МИД рассказали, как долго сохранится безвизовый режим для граждан Украины

В МИД рассказали, как долго сохранится безвизовый режим для граждан Украины - РИА Новости, 06.09.2022

В МИД рассказали, как долго сохранится безвизовый режим для граждан Украины

Ответные шаги на введение Киевом визового режима обсуждаются, при этом граждане Украины могут продолжать въезжать в Россию без визы до 1 января 2023 года,... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T05:50

2022-09-06T05:50

2022-09-06T06:03

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Ответные шаги на введение Киевом визового режима обсуждаются, при этом граждане Украины могут продолжать въезжать в Россию без визы до 1 января 2023 года, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД Андрей Руденко.Киевские власти с 1 июля запретили для россиян въезд на Украину без виз.Как напомнил Руденко, с 1 января 2023 года прекратит действовать российско-украинское межправсоглашение о безвизовых поездках.Украина с 1 июля ввела визовый режим с Россией. Россияне могут оформить украинские визы в визовых центрах VFS Global в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре. При этом спустя неделю после введения виз глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что заявок от россиян на получение виз за это время не поступило.На прошлой неделе Владимир Зеленский в ответе на петицию с призывом запретить россиянам въезд на Украину в течение 50 лет заявил, что властям страны предложено "продолжить соответствующую работу" с учетом необходимости "защиты национальных интересов".В российском МИД РИА Новости ранее заявляли, что получили соответствующую ноту о визовом режиме от властей Украины, но со своей стороны продолжают соблюдать соглашения о безвизовых и трансграничных поездках. Решение о возможных ответных мерах будет приниматься исходя из российских национальных интересов и с учётом гуманитарной составляющей.

https://radiosputnik.ria.ru/20220810/vizy-1808662933.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, украина, в мире