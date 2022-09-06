https://ria.ru/20220906/rudenko-1814677757.html

Андрей Руденко: безопасность всего европейского континента под угрозой

Андрей Руденко: безопасность всего европейского континента под угрозой - РИА Новости, 06.09.2022

Андрей Руденко: безопасность всего европейского континента под угрозой

В Евросоюзе не задумываются о последствиях той военной поддержки, которую страны оказывают Украине. О том, к чему может привести воинственная линия Брюсселя, об РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T09:00

2022-09-06T09:00

2022-09-06T10:09

интервью

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

андрей руденко

россия

евросоюз

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В Евросоюзе не задумываются о последствиях той военной поддержки, которую страны оказывают Украине. О том, к чему может привести воинственная линия Брюсселя, об ответных мерах РФ на введение Украиной визового режима, и о том, возможен ли совместный военный ответ России и Белоруссии на постоянные обстрелы украинской стороной территории РФ в интервью РИА Новости рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.– Допускает ли Россия возможность задействовать положения военной доктрины Союзного государства России и Белоруссии, предусматривающие совместные решения по отражению нападения, после обстрелов Украиной Курской и Белгородской приграничных российских областей?– Действительно, военная доктрина Союзного государства, которая, подчеркну, носит сугубо оборонительный характер, предполагает, что применение военной силы, направленное против любого государства-участника, рассматривается как посягательство на Союзное государство в целом. Принятие соответствующих ответных мер в данном случае остается на усмотрение политического и военного руководства России и Белоруссии.Могу вас заверить, что российские и белорусские военные находятся в тесном контакте и при необходимости дадут отпор любой внешней агрессии. Для этого и создана региональная группировка войск двух стран. Ни у кого не должно быть сомнений, что Россия и Республика Беларусь смогут достойно защитить свой суверенитет и своих граждан.– Считает ли Россия возможным участие третьей стороны в обмене пленными и задержанными в ходе спецоперации, в числе которых есть граждане стран Европы и США?– Уделяем большое внимание вопросам обмена пленными и удерживаемыми лицами, держим эту тематику на постоянном контроле. Крайне обеспокоены жестоким обращением украинских силовиков с пленными российскими военнослужащими, бесчеловечными условиями их содержания. В этой связи основная цель – вернуть как можно больше наших людей домой.Что касается украинских военнопленных, то их дальнейшая судьба может решаться только после рассмотрения конкретных дел судебными органами ДНР и ЛНР. В их компетенцию мы вмешиваться не собираемся. Если они примут решение о возможности включения того или иного задержанного в списки на обмен – после этого будут запущены соответствующие процедуры. Не думаем, что привлечение в эту работу "третьих лиц" будет иметь какую-либо добавленную стоимость.– Москва ранее заявляла, что решение о возможном введении визового режима для украинцев еще не принято. Можно ли сказать, что сейчас настал момент для реализации этой инициативы с учетом последних заявлений Киева и участившихся диверсий Украины на территории России?– Усилия киевского режима в последнее время направлены на разрушение всех связей между нашими странами, разрыв контактов между обычными гражданами России и Украины. Именно поэтому россиянам, у многих из которых есть родные и близкие на Украине, с 1 июля Киев запретил въезд в страну без виз.Вопрос наших ответных мер в настоящее время обсуждается. При этом мы обязаны учитывать целый ряд факторов, в том числе гуманитарных. Принятие нами зеркальных мер путем введения визового режима для граждан Украины может негативно сказаться на рядовых украинцах, прежде всего беженцах, которые следуют в нашу страну в гуманитарных целях или спасаются от преследований украинских силовиков и националистов, а также на связях с родственниками, проживающими в России.До 1 января 2023 года, когда окончательно прекратит действовать российско-украинское межправсоглашение о безвизовых поездках, граждане Украины могут продолжать въезжать в Россию без виз.– Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что тренировочная миссия ЕС по подготовке украинских войск разместится на территории одной из соседних с Украиной стран Евросоюза. Означает ли это, что ЕС по сути становится стороной конфликта на Украине? К каким последствиям может привести этот шаг Брюсселя в контексте боевых действий? Как это может отразиться на отношениях ЕС с Россией?– Не секрет, что отдельные страны-члены Евросоюза уже занимаются подготовкой ВСУ. Об этом открыто заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи министров обороны стран-членов ЕС в Праге 30 августа, где обсуждались перспективы создания упомянутой тренировочной миссии Евросоюза. В ЕС в дополнение к осуществляемым поставкам оружия и военной техники Киеву – по линии "Европейского фонда мира" с февраля на это выделено 2,5 миллиарда евро – видимо, стремятся упорядочить военную деятельность есовских стран на Украине под своим началом. Делают это, не задумываясь о последствиях.Боррель продолжает выступать с воинствующими заявлениями, которые не имеют ничего общего с дипломатией.Это свидетельствует о том, что в ЕС не хотят инвестировать в мир на Украине и сохраняют линию на затягивание конфликта. Для этого реализуется сценарий превращения Украины в очаг постоянной напряженности и нестабильности у российских границ.Все это весьма опасно. Из поставляемого Киеву оружия убивают мирных граждан, женщин и детей. В результате обстрелов разрушается гражданская инфраструктура. Удары наносятся и по критическим объектам, в том числе по Запорожской АЭС. Под угрозой безопасность всего европейского континента.– Будет ли Москва побуждать партнеров в ЛНР и ДНР отказаться от высшей меры наказания в трибуналах в отношении украинских и иностранных военных преступников?– Обвинительные приговоры украинским военнослужащим и иностранным наемникам, совершающим военные преступления в Донбассе, выносятся судами Донецкой и Луганской народных республик исходя из обстоятельств каждого конкретного уголовного дела. Изменить меру наказания можно только в соответствии с законодательно закрепленной процедурой – путем подачи в компетентные органы этих стран ходатайства об обжаловании решения суда или прошения о помиловании.– Молдавия рассчитывает с помощью Евросоюза осуществить военную закупку мобильных платформ и дронов. Можно ли говорить о том, что в Молдавии повторяется "украинский сценарий", когда страны Запада начинают накачивать страну вооружениями якобы из-за "российской угрозы"? По вашему мнению, насколько серьезен риск дестабилизации в Молдавии?– Мы неоднократно выражали обеспокоенность в связи с активным вовлечением Молдавии в плотное сотрудничество с евроатлантическими структурами в военной и военно-технической сферах. Выделение по линии ЕС практически равного годовому военному бюджету страны объема помощи на покрытие расходов, связанных с предоставлением нелетальной военной техники, в том числе мобильных платформ и дронов, вызывает серьезные вопросы относительно истинных целей такой политики, особенно на фоне откровенно враждебной линии Брюсселя в отношении России.Безусловно, обеспечение собственной безопасности является внутренним делом каждого государства. Однако представляется сомнительным, что ее укреплению будет способствовать резкое накачивание военного потенциала республики, официально декларирующей свой нейтральный статус.– Президент Молдавии Майя Санду ранее поручила послам в зарубежных странах искать альтернативные источники газа. Параллельно с этим премьер-министр страны заявила, что Кишинев должен готовиться к возможному прекращению поставок энергоресурсов из России. Допускает ли Москва, что за заявлениями может последовать реальный разрыв контракта, тем более что "Молдовагаз" расплатился только за июльские поставки газа и попросил отсрочку на август?– Мы неоднократно подчеркивали, что вопросы поставок российского газа в Молдавию и оплаты за него находятся сугубо в коммерческой плоскости и относятся к ведению ПАО "Газпром", которому и следовало бы их адресовать. Могу только отметить, что российская сторона свои обязательства по данному контракту исполняет в полном объеме. В ответ на упомянутое вами обращение АО "Молдовагаз" была предоставлена отсрочка по внесению аванса за поставки газа в августе. Исходим из того, что молдавская сторона в дальнейшем будет исполнять свои контрактные обязательства в полном объеме и в срок.

https://ria.ru/20220830/lukashenko-1813104050.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220810/vizy-1808662933.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220905/borrel-1814661033.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220819/tribunal-1810873177.html

https://ria.ru/20220805/gaz-1807495050.html

россия

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), андрей руденко, россия, евросоюз