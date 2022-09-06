https://ria.ru/20220906/ucheniya-1814758791.html

ПВО отразила воздушное нападение на учениях "Восток-2022"

ПВО отразила воздушное нападение на учениях "Восток-2022" - РИА Новости, 06.09.2022

ПВО отразила воздушное нападение на учениях "Восток-2022"

Подразделения ПВО Восточного военного округа (ВВО) отразили одиночные и групповые удары средств воздушного нападения противника на полигоне Сергеевский в ходе... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T10:38

2022-09-06T10:38

2022-09-06T10:38

безопасность

россия

тор (зенитный ракетный комплекс)

т-72б3

восток (учения)

панцирь-с1

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ПОЛИГОН СЕРГЕЕВСКИЙ (Приморский край), 6 сен - РИА Новости. Подразделения ПВО Восточного военного округа (ВВО) отразили одиночные и групповые удары средств воздушного нападения противника на полигоне Сергеевский в ходе стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Восток-2022", сообщили в Минобороны РФ.Шестого сентября на Сергеевском проходит основной этап практических действий войск в рамках учений "Восток-2022". На розыгрыше основного эпизода учений "Восток-2022" на полигоне Сергеевский присутствует верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин."Прикрытие войск от воздушного противника осуществили боевые машины зенитной ракетной системы "Тор-М2У", а также зенитные комплексы "Панцирь-С1", "Тунгуска-М1", "Стрела-10МН" и стрелки-зенитчики с переносным зенитным ракетным комплексом "Верба", - рассказали в ведомстве.При этом, уточнили в Минобороны, к огневому поражению условного противника на полигоне были привлечены танки Т-72Б3, Т-80БВМ и бронетранспортеры БТР-82АМ.Учения "Восток-2022" проходят с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генштаба ВС РФ с отработкой оборонительных и наступательных действий на девяти полигонах ВВО, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.В ходе учения совместные действия с войсками ВВО, частью сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации отрабатывают воинские контингенты и наблюдатели от стран ОДКБ, ШОС и государств-партнеров. В их числе Азербайджан, Алжир, Армения, Белоруссия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Лаос, Монголия, Мьянма, Никарагуа, Сирия, Таджикистан.Всего в "Востоке-2022" задействовано свыше 50 тысяч военнослужащих, более 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

https://ria.ru/20220906/ucheniya-1814749698.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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Влада Копылова

безопасность, россия, тор (зенитный ракетный комплекс), т-72б3, восток (учения), панцирь-с1