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ПВО отразила воздушное нападение на учениях "Восток-2022" - РИА Новости, 06.09.2022
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ПВО отразила воздушное нападение на учениях "Восток-2022"
ПВО отразила воздушное нападение на учениях "Восток-2022" - РИА Новости, 06.09.2022
ПВО отразила воздушное нападение на учениях "Восток-2022"
Подразделения ПВО Восточного военного округа (ВВО) отразили одиночные и групповые удары средств воздушного нападения противника на полигоне Сергеевский в ходе... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T10:38
2022-09-06T10:38
безопасность
россия
тор (зенитный ракетный комплекс)
т-72б3
восток (учения)
панцирь-с1
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ПОЛИГОН СЕРГЕЕВСКИЙ (Приморский край), 6 сен - РИА Новости. Подразделения ПВО Восточного военного округа (ВВО) отразили одиночные и групповые удары средств воздушного нападения противника на полигоне Сергеевский в ходе стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Восток-2022", сообщили в Минобороны РФ.Шестого сентября на Сергеевском проходит основной этап практических действий войск в рамках учений "Восток-2022". На розыгрыше основного эпизода учений "Восток-2022" на полигоне Сергеевский присутствует верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин."Прикрытие войск от воздушного противника осуществили боевые машины зенитной ракетной системы "Тор-М2У", а также зенитные комплексы "Панцирь-С1", "Тунгуска-М1", "Стрела-10МН" и стрелки-зенитчики с переносным зенитным ракетным комплексом "Верба", - рассказали в ведомстве.При этом, уточнили в Минобороны, к огневому поражению условного противника на полигоне были привлечены танки Т-72Б3, Т-80БВМ и бронетранспортеры БТР-82АМ.Учения "Восток-2022" проходят с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генштаба ВС РФ с отработкой оборонительных и наступательных действий на девяти полигонах ВВО, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.В ходе учения совместные действия с войсками ВВО, частью сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации отрабатывают воинские контингенты и наблюдатели от стран ОДКБ, ШОС и государств-партнеров. В их числе Азербайджан, Алжир, Армения, Белоруссия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Лаос, Монголия, Мьянма, Никарагуа, Сирия, Таджикистан.Всего в "Востоке-2022" задействовано свыше 50 тысяч военнослужащих, более 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.
https://ria.ru/20220906/ucheniya-1814749698.html
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безопасность, россия, тор (зенитный ракетный комплекс), т-72б3, восток (учения), панцирь-с1
Безопасность, Россия, Тор (зенитный ракетный комплекс), Т-72Б3, Восток (учения), Панцирь-С1
10:38 06.09.2022
 
ПВО отразила воздушное нападение на учениях "Восток-2022"

Подразделения ПВО отразили воздушное нападение на основном этапе учений "Восток-2022"

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкРабота реактивной системы залпового огня "Ураган" в ходе стратегических командно-штабных учений "Восток-2022"
Работа реактивной системы залпового огня Ураган в ходе стратегических командно-штабных учений Восток-2022 - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Работа реактивной системы залпового огня "Ураган" в ходе стратегических командно-штабных учений "Восток-2022". Архивное фото
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ПОЛИГОН СЕРГЕЕВСКИЙ (Приморский край), 6 сен - РИА Новости. Подразделения ПВО Восточного военного округа (ВВО) отразили одиночные и групповые удары средств воздушного нападения противника на полигоне Сергеевский в ходе стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Восток-2022", сообщили в Минобороны РФ.
Шестого сентября на Сергеевском проходит основной этап практических действий войск в рамках учений "Восток-2022". На розыгрыше основного эпизода учений "Восток-2022" на полигоне Сергеевский присутствует верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин.
"Прикрытие войск от воздушного противника осуществили боевые машины зенитной ракетной системы "Тор-М2У", а также зенитные комплексы "Панцирь-С1", "Тунгуска-М1", "Стрела-10МН" и стрелки-зенитчики с переносным зенитным ракетным комплексом "Верба", - рассказали в ведомстве.
При этом, уточнили в Минобороны, к огневому поражению условного противника на полигоне были привлечены танки Т-72Б3, Т-80БВМ и бронетранспортеры БТР-82АМ.
Военнослужащий в ходе стратегических командно-штабных учений Восток-2022 на полигоне Успеновский
Вчера, 10:10
Военные на "Востоке-2022" определили огневые точки противника новейшими РЛС
Учения "Восток-2022" проходят с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генштаба ВС РФ с отработкой оборонительных и наступательных действий на девяти полигонах ВВО, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.
В ходе учения совместные действия с войсками ВВО, частью сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации отрабатывают воинские контингенты и наблюдатели от стран ОДКБ, ШОС и государств-партнеров. В их числе Азербайджан, Алжир, Армения, Белоруссия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Лаос, Монголия, Мьянма, Никарагуа, Сирия, Таджикистан.
Всего в "Востоке-2022" задействовано свыше 50 тысяч военнослужащих, более 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.
Танк Т-80 в ходе стратегических командно-штабных учений Восток-2022 - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Вчера, 07:18
В группировку на "Восток-2022" вошли более двух тысяч иностранных военных
 
БезопасностьРоссияТор (зенитный ракетный комплекс)Т-72Б3Восток (учения)Панцирь-С1
 
 
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