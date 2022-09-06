https://ria.ru/20220906/ucheniya-1814716624.html

В группировку на "Восток-2022" вошли более двух тысяч иностранных военных

В группировку на "Восток-2022" вошли более двух тысяч иностранных военных - РИА Новости, 06.09.2022

В группировку на "Восток-2022" вошли более двух тысяч иностранных военных

Более двух тысяч иностранных военнослужащих вошли в коалиционную группировку войск, задействованную на стратегических учениях "Восток-2022", заявили журналистам РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T07:18

2022-09-06T07:18

2022-09-06T07:18

безопасность

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814488204_0:256:3072:1984_1920x0_80_0_0_b24d99ba1eb609e1a3cbdebad4118fe9.jpg

ПОЛИГОН СЕРГЕЕВСКИЙ (Приморский край), 6 сен – РИА Новости. Более двух тысяч иностранных военнослужащих вошли в коалиционную группировку войск, задействованную на стратегических учениях "Восток-2022", заявили журналистам во вторник в Минобороны РФ.К учениям привлекаются военные Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Киргизии, Китая, Монголии, Таджикистана и России. "В рамках стратегических командно-штабных учений "Восток-2022" в составе коалиционной группировки войск (сил) совместные действия в рамках учений выполняют свыше 2000 военнослужащих воинских контингентов иностранных государств", - сказали в российском военном ведомстве.Там также отметили, что дополнительно на учения привлечены оперативные группы оборонных ведомств Казахстана, Лаоса, Мьянмы, Никарагуа и Сирии.Основной этап стратегических учений "Восток-2022" проходит на полигоне Сергеевский в Приморском крае, который позволяет проводить межвидовые и совместные учения с применением всех видов оружия, в том числе бомб калибром до 500 килограммов и оперативно-тактических ракет комплекса "Искандер-М".В ходе завершающего этапа коалиционная группировка войск отработает действия по захвату выгодного рубежа и населенного пункта с привлечением тактического десанта, нанесение массированного огневого удара артиллерией и авиацией для подавления систем управления противника, а также переход в наступление и разгром основной группировки войск противника.После выполнения данных задач воинские контингенты Азербайджана и Таджикистана проведут зачистку населенного пункта, а подразделения из мобилизационного резерва совместно с подразделениями Росгвардии возьмут территорию под контроль.Стратегические командно-штабные учения "Восток-2022" проводятся с 1 по 7 сентября для отработки оборонительных и наступательных действий на девяти полигонах, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.Всего в учениях "Восток-2022" задействовано свыше 50 тысяч военнослужащих, более 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

https://ria.ru/20220906/putin-1814694531.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

безопасность, россия