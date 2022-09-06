https://ria.ru/20220906/tranzit-1814759752.html

МИД пообещал принять меры против Литвы в случае препятствования транзиту

МИД пообещал принять меры против Литвы в случае препятствования транзиту - РИА Новости, 06.09.2022

МИД пообещал принять меры против Литвы в случае препятствования транзиту

Россия примет меры, которые скажутся на экономическом благосостоянии Литвы, если Вильнюс продолжит мешать калининградскому транзиту, заявил РИА Новости директор РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T10:41

2022-09-06T10:41

2022-09-06T10:48

экономика

сергей беляев

россия

литва

калининград

санкции в отношении россии

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Россия примет меры, которые скажутся на экономическом благосостоянии Литвы, если Вильнюс продолжит мешать калининградскому транзиту, заявил РИА Новости директор Второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев."Этот и другие вопросы калининградского пассажирского и грузового транзита активно обсуждаются российской стороной с Брюсселем и Вильнюсом. Последовательно добиваемся его полной нормализации. Какие-либо надуманные предлоги для осложнения транзита для нас абсолютно неприемлемы и наши "партнёры" предупреждены, что в случае продолжения создания препятствий вынуждены будем предпринять ряд контрмер, которые существенно скажутся на их экономическом благосостоянии", - сказал он в интервью агентству.Литовский "Шяуляй банк", через который проходили все платежи за калининградский транзит, 15 августа прекратил операции с РФ в рублях, а с 1 сентября прекращает все расчёты с Россией из-за санкций. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что решение проблемы, связанной с оплатой железнодорожного транзита через Литву, найдено и для пассажирских перевозок, как ранее для грузовых, пассажирский транзит не пострадает, несмотря на решение банка.Читайте полный текст интервью на сайте ria.ru >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, сергей беляев, россия, литва, калининград, санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)