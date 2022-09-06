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МИД пообещал принять меры против Литвы в случае препятствования транзиту - РИА Новости, 06.09.2022
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МИД пообещал принять меры против Литвы в случае препятствования транзиту
МИД пообещал принять меры против Литвы в случае препятствования транзиту - РИА Новости, 06.09.2022
МИД пообещал принять меры против Литвы в случае препятствования транзиту
Россия примет меры, которые скажутся на экономическом благосостоянии Литвы, если Вильнюс продолжит мешать калининградскому транзиту, заявил РИА Новости директор РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T10:41
2022-09-06T10:48
экономика
сергей беляев
россия
литва
калининград
санкции в отношении россии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Россия примет меры, которые скажутся на экономическом благосостоянии Литвы, если Вильнюс продолжит мешать калининградскому транзиту, заявил РИА Новости директор Второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев."Этот и другие вопросы калининградского пассажирского и грузового транзита активно обсуждаются российской стороной с Брюсселем и Вильнюсом. Последовательно добиваемся его полной нормализации. Какие-либо надуманные предлоги для осложнения транзита для нас абсолютно неприемлемы и наши "партнёры" предупреждены, что в случае продолжения создания препятствий вынуждены будем предпринять ряд контрмер, которые существенно скажутся на их экономическом благосостоянии", - сказал он в интервью агентству.Литовский "Шяуляй банк", через который проходили все платежи за калининградский транзит, 15 августа прекратил операции с РФ в рублях, а с 1 сентября прекращает все расчёты с Россией из-за санкций. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что решение проблемы, связанной с оплатой железнодорожного транзита через Литву, найдено и для пассажирских перевозок, как ранее для грузовых, пассажирский транзит не пострадает, несмотря на решение банка.Читайте полный текст интервью на сайте ria.ru &gt;&gt;
россия
литва
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экономика, сергей беляев, россия, литва, калининград, санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Экономика, Сергей Беляев, Россия, Литва, Калининград, Санкции в отношении России, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
10:41 06.09.2022 (обновлено: 10:48 06.09.2022)
 
МИД пообещал принять меры против Литвы в случае препятствования транзиту

МИД пообещал принять меры, если Литва продолжит мешать транзиту в Калининград

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Россия примет меры, которые скажутся на экономическом благосостоянии Литвы, если Вильнюс продолжит мешать калининградскому транзиту, заявил РИА Новости директор Второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.
"Этот и другие вопросы калининградского пассажирского и грузового транзита активно обсуждаются российской стороной с Брюсселем и Вильнюсом. Последовательно добиваемся его полной нормализации. Какие-либо надуманные предлоги для осложнения транзита для нас абсолютно неприемлемы и наши "партнёры" предупреждены, что в случае продолжения создания препятствий вынуждены будем предпринять ряд контрмер, которые существенно скажутся на их экономическом благосостоянии", - сказал он в интервью агентству.
Литовский "Шяуляй банк", через который проходили все платежи за калининградский транзит, 15 августа прекратил операции с РФ в рублях, а с 1 сентября прекращает все расчёты с Россией из-за санкций. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что решение проблемы, связанной с оплатой железнодорожного транзита через Литву, найдено и для пассажирских перевозок, как ранее для грузовых, пассажирский транзит не пострадает, несмотря на решение банка.
Читайте полный текст интервью на сайте ria.ru >>
"Литовцы — наши соседи, делают нам гадости": блокада Калининграда
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанк

Литовские железные дороги прекратили транзит в Калининградскую область с 18 июня.

Кенигсберский собор на острове Канта в Калининграде
1 из 13

Литовские железные дороги прекратили транзит в Калининградскую область с 18 июня.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в медиабанк

Запрет распространили как на железнодорожный, так и на автомобильный транспорт.

Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде
2 из 13

Запрет распространили как на железнодорожный, так и на автомобильный транспорт.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в медиабанк

Сухопутный транспортный коридор, соединяющий Калининградскую область с остальной территорией России, оказался фактически заблокирован.

Грузовые автомобили у КПП Чернышевское в Калининградской области
3 из 13

Сухопутный транспортный коридор, соединяющий Калининградскую область с остальной территорией России, оказался фактически заблокирован.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в медиабанк

Товары, попавшие под запрет, теперь можно доставить в Калининград по воде, а для этого необходимо увеличить количество паромов, курсирующих между Усть-Лугой и Балтийском.

Калининградский морской торговый порт
4 из 13

Товары, попавшие под запрет, теперь можно доставить в Калининград по воде, а для этого необходимо увеличить количество паромов, курсирующих между Усть-Лугой и Балтийском.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в медиабанк

Задержек с доставкой грузов в Калининград не будет, пообещал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Железнодорожная сортировочная станция в Калининграде
5 из 13

Задержек с доставкой грузов в Калининград не будет, пообещал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанк

Глава региона уверен, что о решении в ситуации с транзитом удастся договориться.

Кафедральный собор в Калининграде
6 из 13

Глава региона уверен, что о решении в ситуации с транзитом удастся договориться.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в медиабанк

"Литовцы — наши соседи, делают нам гадости, но у нас квартира побольше, и коридор (общий) им тоже нужен не меньше нашего", — отметил Алиханов.

Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде
7 из 13

"Литовцы — наши соседи, делают нам гадости, но у нас квартира побольше, и коридор (общий) им тоже нужен не меньше нашего", — отметил Алиханов.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в медиабанк

Для решения вопросов, связанных с ограничением транзита, создан оперативный штаб.

Железнодорожная сортировочная станция в Калининграде
8 из 13

Для решения вопросов, связанных с ограничением транзита, создан оперативный штаб.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанк

Москва расценила действия Литвы как открыто враждебные.

Посетители на территории историко-этнографического и торгово-ремесленного комплекса Рыбная деревня в Калининграде
9 из 13

Москва расценила действия Литвы как открыто враждебные.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в медиабанк

Решение литовских властей в Кремле назвали незаконным и беспрецедентным.

Грузовой автомобиль у КПП Чернышевское в Калининградской области на границе с Литвой
10 из 13

Решение литовских властей в Кремле назвали незаконным и беспрецедентным.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанк

Российская сторона заявила решительный протест послу ЕС Маркусу Эдереру в связи с распространением санкций на транзит.

На одной из улиц города Советска
11 из 13

Российская сторона заявила решительный протест послу ЕС Маркусу Эдереру в связи с распространением санкций на транзит.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в медиабанк

Указано на недопустимость действий, нарушающих обязательства Евросоюза и ведущих к эскалации напряженности.

Чайка в Калининградском морском торговом порту
12 из 13

Указано на недопустимость действий, нарушающих обязательства Евросоюза и ведущих к эскалации напряженности.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в медиабанк

Если Вильнюс не отзовет запрет на транзит, Москва обещает принять ответные меры, последствия которых ощутят на себе все жители Литвы.

Грузовые автомобили у КПП Чернышевское в Калининградской области
13 из 13

Если Вильнюс не отзовет запрет на транзит, Москва обещает принять ответные меры, последствия которых ощутят на себе все жители Литвы.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
1 из 13

Литовские железные дороги прекратили транзит в Калининградскую область с 18 июня.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
2 из 13

Запрет распространили как на железнодорожный, так и на автомобильный транспорт.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
3 из 13

Сухопутный транспортный коридор, соединяющий Калининградскую область с остальной территорией России, оказался фактически заблокирован.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
4 из 13

Товары, попавшие под запрет, теперь можно доставить в Калининград по воде, а для этого необходимо увеличить количество паромов, курсирующих между Усть-Лугой и Балтийском.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
5 из 13

Задержек с доставкой грузов в Калининград не будет, пообещал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
6 из 13

Глава региона уверен, что о решении в ситуации с транзитом удастся договориться.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
7 из 13

"Литовцы — наши соседи, делают нам гадости, но у нас квартира побольше, и коридор (общий) им тоже нужен не меньше нашего", — отметил Алиханов.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
8 из 13

Для решения вопросов, связанных с ограничением транзита, создан оперативный штаб.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
9 из 13

Москва расценила действия Литвы как открыто враждебные.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
10 из 13

Решение литовских властей в Кремле назвали незаконным и беспрецедентным.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
11 из 13

Российская сторона заявила решительный протест послу ЕС Маркусу Эдереру в связи с распространением санкций на транзит.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
12 из 13

Указано на недопустимость действий, нарушающих обязательства Евросоюза и ведущих к эскалации напряженности.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
13 из 13

Если Вильнюс не отзовет запрет на транзит, Москва обещает принять ответные меры, последствия которых ощутят на себе все жители Литвы.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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ЭкономикаСергей БеляевРоссияЛитваКалининградСанкции в отношении РоссииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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