https://ria.ru/20220622/kaliningrad-1797289763.html

"Литовцы — наши соседи, делают нам гадости": блокада Калининграда

"Литовцы — наши соседи, делают нам гадости": блокада Калининграда - РИА Новости, 22.06.2022

"Литовцы — наши соседи, делают нам гадости": блокада Калининграда

Литва запретила транзит санкционных товаров в Калининградскую область. Под ограничения может попасть до половины всех грузов, в том числе стройматериалы и... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T17:47

2022-06-22T17:47

2022-06-22T18:51

фото

калининград

калининградский морской порт

железная дорога

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Литва запретила транзит санкционных товаров в Калининградскую область. Под ограничения может попасть до половины всех грузов, в том числе стройматериалы и металлы. Регион, оказавшийся в транспортной блокаде, — в фотоленте Ria.ru.

калининград

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2022

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