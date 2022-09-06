https://ria.ru/20220906/belyaev-1814569169.html

Сергей Беляев: иллюзий в отношении нового британского премьера у России нет

Сергей Беляев: иллюзий в отношении нового британского премьера у России нет - РИА Новости, 06.09.2022

Сергей Беляев: иллюзий в отношении нового британского премьера у России нет

Москва не исключает, что новое руководство Великобритании в ответ на экономический кризис внутри страны может поставить под удар дипломатическое присутствие... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T10:00

2022-09-06T10:00

2022-09-06T10:02

интервью

сергей беляев

россия

великобритания

лиз трасс

нато

оон

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Москва не исключает, что новое руководство Великобритании в ответ на экономический кризис внутри страны может поставить под удар дипломатическое присутствие России в Соединенном Королевстве и, как следствие, Британии – в РФ, заявил директор Второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев. В интервью РИА Новости он рассказал, к каким последствиям может привести избрание Лиз Трасс главой британского кабмина, от чего будет зависеть ответ Москвы на вступление Швеции и Финляндии в НАТО, и какой будет российская реакция на провокационные шаги Таллина, в том числе – на снос памятника танку Т-34.– Лиз Трасс избрана главой Консервативной партии Великобритании, она станет новым премьер-министром. Как это отразится на российско-британских связях? Допускают ли в Москве понижение уровня дипломатических отношений с приходом нового премьера, и может ли это сказаться на работе посольств? Ожидает ли Москва дальнейшей деградации взаимодействия между нашими странами по инициативе Лондона?– Не усматриваем предпосылок для позитивных перемен в двусторонних отношениях в связи с фигурой нового премьер-министра Великобритании. Иллюзий на этот счет у нас нет. Элизабет Трасс и бывший глава минфина Риши Сунак в ходе предвыборной кампании неоднократно подчеркивали, что намерены продолжить деструктивный курс Бориса Джонсона в отношениях с Россией. При этом важно понимать, что уходящий в отставку премьер-министр также перенял эстафету у своих предшественников в деле разрушения основ российско-британского сотрудничества. Мы не забыли о роли Лондона в деле Александра Литвиненко и инциденте со Скрипалями, а также о попытках британского вмешательства во внутриполитическую ситуацию в России.Подчеркну, что Москва никогда не выступала инициатором похолодания в диалоге с Великобританией. Более того, каждый раз после очередной провокации англичан, сопровождавшейся голословными обвинениями и односторонними санкциями, призывали британскую сторону к здравомыслию и отказу от действий, вредящих связям между нашими странами и народами.– Как ответит Россия в случае, если изъятие замороженных в Великобритании российских активов, о чем недавно заявляла Лиз Трасс, будет реализовано?– Мы, безусловно, не можем исключить того, что ответом нового руководства Великобритании на масштабный экономический кризис внутри страны станет дальнейшее повышение градуса антироссийской истерии в кругах британских элит. Нельзя полностью исключать, что в этих условиях под удар может быть поставлено и дипломатическое присутствие России в Соединенном Королевстве и, как следствие, Британии – в нашей стране. Остается надеяться, что осознание неминуемых тяжелых последствий, которые наступят в этом случае для британской стороны, все же вынудит горячие головы в Лондоне прислушаться к голосу разума.В равной степени это можно сказать и о гипотетическом изъятии российских активов в Великобритании. Следует учитывать как отсутствие правовых основ для подобного шага, что, к слову, уже признали британские юристы, так и губительные последствия таких действий для реноме и статуса Великобритании как международного финансового центра. Очевидно, что любые политически мотивированные изъятия активов почти неминуемо вызовут бегство иностранных инвесторов из британской юрисдикции: если там обворовывают одних, то где гарантии, что так не поступят и с другими? Столь необдуманная политика может, в конечном счете, обернуться для ее инициаторов социальным взрывом, массовыми протестами и внутриполитической нестабильностью в самой Британии.– Лондон отказывается контактировать с ДНР в отношении обмена четырех задержанных на Донбассе и осужденных британских граждан. Поступал ли в адрес России запрос о посредничестве в этом вопросе? Обращались ли к нам власти Великобритании или родственники погибшего Пола Ури с просьбой о вывозе его тела с территории ДНР?– Британская сторона продолжает занимать пассивную позицию в вопросе судьбы своих граждан, осужденных за наемничество. Складывается ощущение, что у Лондона отсутствует стимул оказывать практическое содействие этой категории лиц.Вместо этого англичане используют ситуацию с упомянутыми гражданами для демонстрации своей непреклонной позиции в вопросе непризнания реалий на земле. Подобные рассуждения – это не более чем отговорки, показывающие, насколько безразлична британскому правительству судьба своих соотечественников, которых оно без зазрения совести использует как расходный материал в собственных геополитических играх.В ответ на поступающие обращения британского посольства в Москве относительно конкретных граждан этой страны, принимавших участие в вооруженных действиях на стороне киевского режима, последовательно указываем, что Лондону необходимо обращаться с соответствующими запросами не к Москве, а к компетентным органам Донецка и Луганска, то есть к властям суверенных и независимых государств.Со своей стороны продолжаем призывать Британию принять все необходимые меры для исключения любых форм вовлеченности своих граждан в военную активность на Украине.– Российские власти заявили, что ответ нашей страны на угрозы, возникающие в связи со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО, будет симметричным. Есть ли уже понимание, каким он будет? В Москве также заявляли о том, что отношения России с Финляндией и Швецией после их решения о вступлении в НАТО подлежат пересмотру. Какие действия могут быть предприняты на практике? Идет ли речь о понижении уровня дипотношений?– Процесс ратификации заявок Стокгольма и Хельсинки о вступлении в НАТО странами-членами блока пока не завершен. Соответственно, неясен конкретный формат их интеграции в альянс, прежде всего в плане размещения на финской и шведской территориях иностранных военных баз, военной инфраструктуры и ударных систем вооружений. От этого фактора будет зависеть и степень угроз для России в результате очередной волны расширения НАТО, и собственно меры реагирования с нашей стороны.Неоднократно заявляли, что превращение Финляндии и Швеции из внеблоковых стран в "прифронтовые территории" враждебного России военного альянса, политика которого определяется, по сути, Вашингтоном, создаст дополнительные вызовы как для них самих, так и для ситуации на севере Европы – ранее одного из самых спокойных регионов мира.Россия всегда рассматривала Арктику как территорию мира, стабильности и конструктивного сотрудничества, демонстрировала стремление к сдерживанию роста военно-политической напряженности в регионе.Стараниями США и их союзников НАТО наращивает свое присутствие в высоких широтах, в том числе в непосредственной близости от границ Российской Федерации. На Крайнем Севере неуклонно растет число проводимых альянсом масштабных учений и маневров, в последние годы в них все активнее вовлекались Финляндия и Швеция, несмотря на проводившуюся этими государствами до недавнего времени политику военного неприсоединения.Россией принимаются и будут дальше осуществляться все необходимые меры для обеспечения национальных интересов и укрепления обороноспособности в Заполярье – стратегическом регионе для нашей страны. Меры политического, экономического и военно-технического характера. Со временем станет известно и их конкретное содержание.– Видит ли Россия необходимость в дальнейшей работе Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР), если Швеция и Финляндия станут членами НАТО? Может ли Москва покинуть эту организацию вслед за выходом из Совета государств Балтийского моря?– Перспектива вступления Финляндии и Швеции в НАТО может дополнительно осложнить многостороннее взаимодействие, в том числе по линии СБЕР, где совместная деятельность пока "заморожена". В данной структуре, как и в Арктическом совете, попросту не останется других стран, кроме России, которые бы не были членами НАТО – со всеми вытекающими последствиями.Положение дел в СБЕР отличается от ситуации с нашим выходом в мае 2022 года из Совета государств Балтийского моря (СГБМ), где возобладала прибалтийская и польская русофобия. В СБЕР накоплен значительный опыт успешного взаимодействия по тематике климата, охраны окружающей среды, реагирования на чрезвычайные ситуации, защиты интересов коренных народов, развития приграничных связей и другим. Фрагментация регионального сотрудничества, отход от коллективных решений, безусловно, негативно скажутся на развитии региона и, соответственно, его жителях.Дальнейшее участие России в СБЕР напрямую зависит от готовности западных стран к продолжению равноправного партнерства с нами. Если этой готовности мы не увидим, то будут приняты все необходимые решения для обеспечения российских интересов. Думаю, наши западные коллеги на примере некоторых других структур, того же СГБМ, это уже поняли. При этом существование СБЕР без России, по сути, потеряло бы всякий смысл.– Скажется ли возможный выход России из Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) на работе Северного морского пути?– Реализация поставленных руководством России приоритетных задач по комплексному развитию Северного морского пути будет продолжена при любой внешнеполитической конъюнктуре, особенно в условиях наблюдаемой сейчас переориентации транспортно-логистических потоков на азиатское направление. При этом мы остаемся открытыми для профильного взаимовыгодного сотрудничества с конструктивно настроенными иностранными партнерами. Продолжим прикладывать усилия для повышения безопасности судоходства в арктических водах, продвижения бережного отношения к уязвимой природе Крайнего Севера.– Как Москва оценивает заявления эстонской стороны о том, что после вступления в НАТО Финляндии и Швеции Балтийское море станет "внутреннем морем" альянса? Какова будет реакция России на это?– Любому здравомыслящему человеку очевидна абсурдность такого заявления. Никто не сможет лишить Россию ее статуса государства Балтийского моря, который, напомню, наша страна получила задолго до того, как Эстония возникла как субъект международной политики.Что же касается пассажа о том, что такая эстонско-финская интеграция ракетных комплексов закроет залив для российских военных кораблей, то оставлю эти спекуляции на совести главы военного ведомства Эстонии. Нам не привыкать к воинственной браваде представителей прибалтийских государств. Будем реагировать на реальные угрозы, а не на подобные популистские заявления, нацеленные на дальнейшую конфронтацию.– Как Россия планирует ответить на решение стран Прибалтики и Финляндии о введении визовых ограничений в отношении россиян?– МИД России уже неоднократно давал свою оценку подобным решениям, которые являются свидетельством политически мотивированной дискриминации россиян по признаку национального происхождения. Обращали также внимание на то, что такие действия являются подтверждением пренебрежительного отношения упомянутых стран и всего Европейского союза к своим международным обязательствам.Особое усердие на этом направлении демонстрируют прибалтийские республики, стремящиеся всеми мыслимыми и немыслимыми способами "наказать" Россию за защиту своих законных интересов. Решение руководства Эстонии запретить с 18 августа целые категории виз для российских граждан вкупе с его призывом ввести этот шаг от имени всего Евросоюза носит явно дискриминационный характер. При этом такие режимы, называющие себя "демократическими", не смущает то, что они уже давно попрали базовые нормы ООН, ОБСЕ и того же Европейского союза, в том числе в части нарушения основополагающих свобод личности и наказания целых наций, превратившись в откровенно полицейские государства.Упомянутые враждебные меры в отношении нашей страны, безусловно, не останутся без ответа. Ответные шаги рассматриваем взвешенно, без эмоций, с учетом проживающей в Латвии и Эстонии большой группы наших соотечественников. В настоящее время готовятся законодательные документы об условиях дальнейшего въезда и пребывания иностранцев в России.– Насколько вероятен разрыв Москвой в одностороннем порядке договора о российско-эстонской государственной границе с учетом продолжающейся визовой дискриминации в отношении россиян и недавнего демонтажа советского памятника Т-34 в Нарве?– Исходим из того, что проблематика визовой дискриминации была изложена в предыдущем ответе.Провокационному демонтажу памятника танку Т-34 в Нарве вопреки массовым протестам местных жителей были даны жесткие оценки со стороны нашего министерства. Несмотря на эту акцию, которую иначе, как варварством, назвать нельзя, никто не в состоянии отнять у жителей Эстонии их законное право сохранять историческую память о решающей роли советской армии в освобождении Европы от фашизма. Уверен, что жители Нарвы уже в самом ближайшем будущем воочию увидят ответ российской стороны. Надеюсь, им он понравится.Что касается темы пограндоговоров, то мы никогда не были сторонниками радикальных мер. Договоры о границе в том виде, как они были подписаны в 2014 году, нас вполне устраивают: они являются важным инструментом урегулирования пограничных вопросов и обустройства государственной границы с обеих сторон. Мы готовы в любой момент вернуться к обсуждению вопроса об их ратификации на оговоренных при их подписании условиях: нормализация общей атмосферы двусторонних отношений и синхронный процесс принятия в парламентах.Однако преступать наши национальные интересы мы никому не позволим. Если эстонская сторона решит в одностороннем порядке перекроить эти документы или отозвать свои подписи под ними, наша соответствующая реакция будет незамедлительной.Хочется надеяться, что в Таллине хорошо запомнили свои ошибки 2005 и 2015 годов. Хотя в последнее время возникает все больше сомнений в способности эстонских властей принимать адекватные решения. Ненависть ко всему, связанному с Россией, зашкаливает. А, как известно, такие эмоции ослепляют.– Литовский "Шяуляй банк", через который проходили платежи за калининградский транзит, прекратил операции с Россией в рублях, а расчеты во всех остальных валютах остановлены 1 сентября. Как Москва планирует решать данный вопрос с Вильнюсом? Обсуждается ли это с Брюсселем? Какие действия предпримет Россия, если Литва откажется пойти нам навстречу?– Этот и другие вопросы калининградского пассажирского и грузового транзита активно обсуждаются российской стороной с Брюсселем и Вильнюсом. Последовательно добиваемся его полной нормализации. Какие-либо надуманные предлоги для осложнения транзита для нас абсолютно неприемлемы, и наши "партнеры" предупреждены, что в случае продолжения создания препятствий вынуждены будем предпринять ряд контрмер, которые существенно скажутся на их экономическом благосостоянии.

https://ria.ru/20220905/trass-1814076720.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220905/trass-1814616543.html

https://ria.ru/20220905/trass-1814437821.html

https://ria.ru/20220901/nato-1813676505.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220311/mid-1777625052.html

https://ria.ru/20220901/baltflot-1813728699.html

https://ria.ru/20220904/vizy-1814343484.html

https://ria.ru/20220905/estoniya-1814476974.html

россия

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, сергей беляев, россия, великобритания, лиз трасс, нато, оон