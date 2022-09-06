https://ria.ru/20220906/spetsoperatsiya-1814971276.html

Спецоперация, 6 сентября: МАГАТЭ не признало вину Киева в обстрелах ЗАЭС

Спецоперация, 6 сентября: МАГАТЭ не признало вину Киева в обстрелах ЗАЭС - РИА Новости, 06.09.2022

Спецоперация, 6 сентября: МАГАТЭ не признало вину Киева в обстрелах ЗАЭС

МАГАТЭ во вторник опубликовало доклад по итогам инспекции на Запорожскую АЭС на прошлой неделе. В докладе агентство призвало к прекращению огня и к созданию... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T22:31

2022-09-06T22:31

2022-09-06T22:31

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. МАГАТЭ во вторник опубликовало доклад по итогам инспекции на Запорожскую АЭС на прошлой неделе. В докладе агентство призвало к прекращению огня и к созданию защитной зоны вокруг станции, однако так и не назвало виновника обстрелов.При этом Киев продолжил обстреливать Энергодар и Запорожскую АЭС, после обстрелов радиационный фон сохраняется в норме.МАГАТЭ опубликовало доклад по ЗАЭСМАГАТЭ во вторник днем опубликовало доклад по итогам инспекции на Запорожской АЭС. В докладе агентства отмечается, что необходима договоренность всех сторон на создание защитной зоны вокруг Запорожской АЭС во избежание повреждений, что нужно прекратить все военные действия, которые могут повлиять на системы энергоснабжения станции, а также что необходимы учения для отработки эффективного реагирования в случае аварийной ситуации на электростанции, и миссия готова помочь.Отмечается, что хотя продолжающиеся обстрелы не привели к возникновению ядерной аварийной ситуации, они продолжают постоянно угрожать ядерной безопасности с потенциальным воздействием на критические функции, что может привести к радиологическим последствиям.При этом в докладе агентства не содержится информации о том, по чьей вине происходят обстрелы ЗАЭС.Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя доклад, сообщил, что все призывы по прекращению огня должны быть направлены строго в сторону Киева.Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что зона безопасности вокруг Запорожской АЭС обеспечена, угрозы террористического характера исходят только от киевской власти, а делегация МАГАТЭ закрыла глаза на ситуацию с обстрелами атомной электростанции со стороны Украины и устранилась от своих служебных обязанностей.Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил РИА Новости, что Москва полагает, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси конкретизирует свою идею о создании зоны защиты на Запорожской АЭС, после чего будет ясно, как действовать.При этом во вторник Киев 15 раз обстрелял город Энергодар и Запорожскую АЭС, из района населенного пункта Марганец Днепропетровской области было выпущено 20 снарядов, в том числе три - по территории атомной станции, ответным огнем российских военных украинские артиллерийские подразделения были подавлены, сообщило во вторник министерство обороны РФ.Ситуация на Запорожской АЭС после обстрела с украинской стороны контролируемая, радиационный фон в норме, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ход операцииВо вторник ВКС России уничтожили до 100 боевиков украинской 65-й механизированной бригады в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.Российские войска наносят высокоточные удары по подразделениям и резервам украинских войск, которые в течение суток продолжили попытки атаковать на отдельных участках николаево-криворожском направлении, добавили в министерстве.Корабли ВМФ России за прошедшие сутки ударом "Калибров" поразили крупное украинское хранилище топлива в Днепропетровской области, снабжавшее горючим группировку украинских войск на николаево-криворожском направлении.Российские военные высокоточным оружием воздушного базирования уничтожили до 250 военных украинских 54-й и 93-й механизированных бригад в ДНР, а российские системы ПВО сбили 11 снарядов украинских РСЗО HIMARS в районе Каховской ГЭС.Российские войска уничтожили три украинских склада с вооружением и боеприпасами в Николаевской области, а также нанесли удары по пунктам временной дислокации 61-й пехотной бригады, 35-й бригады морской пехоты и 17-й танковой бригады украинской армии.Двое жителей харьковского Изюма, в том числе 95-летний ветеран Великой Отечественной войны, погибли в результате массированного обстрела, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона. По информации ведомства, во вторник утром Изюм подвергся массированному обстрелу с украинской стороны. Отмечается, что удары были по частному сектору, для этого военные использовали РСЗО.

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Наталья Макарова

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