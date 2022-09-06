https://ria.ru/20220906/putin-1814694531.html

Путин посетит учения "Восток-2022" и проведет заседание Госсовета

Путин посетит учения "Восток-2022" и проведет заседание Госсовета - РИА Новости, 06.09.2022

Путин посетит учения "Восток-2022" и проведет заседание Госсовета

Президент России Владимир Путин начнет во вторник работу во Владивостоке с наблюдения за военными учениями "Восток-2022", а также проведет заседание президиума... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T00:09

2022-09-06T00:09

2022-09-06T00:21

владимир путин

россия

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

экономика

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин начнет во вторник работу во Владивостоке с наблюдения за военными учениями "Восток-2022", а также проведет заседание президиума Госсовета по вопросам развития туризма и встретится с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.На ВостокСтратегические учения "Восток-2022" стартовали 1 сентября на семи полигонах Восточного военного округа. В них примут участие более 50 тысяч человек, свыше 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.От ВС РФ в учениях примут участие органы военного управления и войска ВВО, часть сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации. Совместные действия отработают оперативные группы управления, воинские контингенты и наблюдатели стран ОДКБ, ШОС и других стран-партнеров, в частности, Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии и Таджикистана.Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее сообщил, что Путин посетит активную фазу этих учений 6 сентября. Завершатся они 7 сентября.Это первые учения, за которыми будет наблюдать Путин после начала спецоперации на Украине. Вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко российский лидер 19 февраля из Кремля наблюдал за плановыми учениями сил стратегического сдерживания, в ходе которых выполнялись пуски баллистических и крылатых ракет.Развитие туризмаПосле этого глава государства намерен обсудить развитие туризма в России. Как ожидается, Путин посмотрит презентацию туров и результаты развития Дальнего Востока.В середине августа глава Ростуризма Зарина Догузова говорила, что в России с начала года уже отдохнули более 34 миллиона человек, а по итогам года внутренний турпоток составит 61 миллион человек. По словам Догузовой, за последние два года серьезно изменилась структура туристического потока: растет количество путешествующих с целью оздоровления, отдыха и досуга, а раньше преобладали бизнес-поездки.В 2020 году российские власти запустили так называемую программу туристического кешбэка - механизм частичного возврата денег, потраченных на отдых в России.В настоящее время реализуется осенний этап продажи туров по стране с кешбэком в 20%. Он стартовал 25 августа, коснется поездок с 1 октября по 25 декабря. Продажи в рамках программы завершатся 10 сентября. Ключевое нововведение этого этапа — повышенный кешбэк до 40 тысяч рублей на отели и санатории Дальнего Востока, которые участвуют в программе. При этом за поездки по всей остальной территории страны возвращается не более 20 тысяч рублей.С этого осеннего этапа в программе принимают участие поездки от трех ночей. Остальные условия программы остаются прежними. Участвуют все субъекты РФ без исключения, а оплатить поездку или гостиницу нужно картой "Мир". Кешбэк вернется на эту карту автоматически в течение пяти дней.В этот же день Путин отдельно пообщается с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

https://ria.ru/20220905/ucheniya-1814490583.html

https://ria.ru/20220905/ministerstvoturizma-1814611475.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

владимир путин, россия, восточный экономический форум — 2022 (вэф), экономика