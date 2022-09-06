https://ria.ru/20220906/pridnestrove-1814748473.html

В МИД предостерегли НАТО от попытки вмешаться в приднестровский вопрос

В МИД предостерегли НАТО от попытки вмешаться в приднестровский вопрос - РИА Новости, 06.09.2022

В МИД предостерегли НАТО от попытки вмешаться в приднестровский вопрос

Попытки решения приднестровского вопроса военным путем, тем более при помощи НАТО, будут иметь серьезные негативные последствия, заявил РИА Новости посол по... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T10:07

2022-09-06T10:07

2022-09-06T11:09

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

молдавия

майя санду

кишинев

нато

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Попытки решения приднестровского вопроса военным путем, тем более при помощи НАТО, будут иметь серьезные негативные последствия, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Виталий Тряпицын."Попытки решения приднестровского вопроса вооруженным путем, тем более при помощи войск НАТО, имели бы самые серьезные негативные последствия для страны и региона", - заявил дипломат.На прошлой неделе президент Молдавии Майя Санду в очередной раз заявила, что Кишинев выступает за мирное урегулирование приднестровского конфликта. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в Молдавии должны понимать, что создание угроз безопасности российским миротворцам в Приднестровье будет рассматриваться как нападение на Россию, после чего глава МИД Молдавии Нику Попеску вызвал временного поверенного в делах РФ в стране Анатолия Лошакова для разъяснений.Ранее глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил об угрозе конфликта НАТО с Россией в случае переноса боевых действий с Украины на территорию ПМР.В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раунд переговоров состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года. В феврале Украина приостановила деятельность военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау в Кишиневе в конце марта заявил, что пока сложно обсуждать, когда и на каких условиях состоится следующая встреча в формате "5+2".Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20220906/bespilotniki-1814723388.html

https://ria.ru/20220901/pridnestrove-1813683997.html

молдавия

кишинев

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), молдавия, майя санду, кишинев, нато