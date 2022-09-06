https://ria.ru/20220906/tryapitsyn-1814764229.html

Виталий Тряпицын: возможное сближение Молдавии с НАТО настораживает

Виталий Тряпицын: возможное сближение Молдавии с НАТО настораживает - РИА Новости, 06.09.2022

Виталий Тряпицын: возможное сближение Молдавии с НАТО настораживает

Опасность эскалации в Приднестровье сохраняется, это понимают и в Кишиневе, и в Тирасполе, однако важно, чтобы это осознавали и внешние игроки, заявил в... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T11:00

2022-09-06T11:00

2022-09-06T11:00

интервью

в мире

тирасполь

молдавия

кишинев

нато

виталий тряпицын

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Опасность эскалации в Приднестровье сохраняется, это понимают и в Кишиневе, и в Тирасполе, однако важно, чтобы это осознавали и внешние игроки, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Виталий Тряпицын. Он рассказал, чем грозят возможная милитаризации Молдавии и ее сближение с НАТО, когда может быть решена проблема утилизации боеприпасов на складах в Колбасне, и предостерег от последствий, которыми чревато решение приднестровского вопроса вооруженным путем.– Видите ли вы риски, что в обозримом будущем может начаться новый виток конфликта в Приднестровье? Как его избежать? Насколько сегодня вероятен выход Молдавии из соглашения 1992 года об урегулировании конфликта с Приднестровьем?– Да, опасность эскалации есть. В период апреля-июня в Приднестровье совершен ряд откровенно террористических актов, следы которых, как отмечают в Тирасполе, ведут на Украину. По моим ощущениям, обе стороны хорошо понимают, чем чреват "горячий" сценарий, "разморозка" конфликта. Важно, чтобы это осознавали и внешние игроки, в первую очередь, соседние страны.Что касается того, как избежать негативного развития событий, то главное средство – плодотворный диалог. Именно на это направлен новый призыв Тирасполя к Кишиневу сесть за стол переговоров по всеобъемлющему урегулированию приднестровской проблемы. К сожалению, надежды на то, что на этот раз реакция молдавской стороны будет конструктивной, вновь не оправдались.Подписанное 21 июля 1992 года соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова остается базисным документом процесса приднестровского урегулирования. Его сохранение в силе обеспечивает хрупкий баланс интересов всех участников.– Молдавские политики все чаще говорят, что страна может войти в НАТО и потерять свой нейтральный статус. Как это повлияло бы на ситуацию в регионе?– Рассуждения о возможной милитаризации Молдавии и ее сближении, вопреки внеблоковому статусу, с НАТО, настораживают. На этом фоне громче слышны предложения о преобразовании действующего формата миротворческой операции в некую полицейскую либо гражданскую миссию под международной эгидой.Методы экономического и транспортного давления на Приднестровье уже показали свою неэффективность, однако, они заводят процесс урегулирования в тупик. Попытки решения приднестровского вопроса вооруженным путем, тем более при помощи войск НАТО, имели бы самые серьезные негативные последствия для страны и региона.– Видите ли вы перспективы разблокирования работы формата "5+2" по приднестровскому урегулированию? Есть ли альтернативы этому механизму?– Альтернативы доказавшему свою востребованность "Постоянному совещанию по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию", известному как переговорный формат "5+2", не просматривается. Oн остается единственным механизмом, где идет поиск мирного и всеобъемлющего решения этого конфликта.Главное, что необходимо в настоящее время, – повышение динамики двустороннего диалога между Кишиневом и Тирасполем с целью решения конкретных вопросов социально-экономической и гуманитарной повестки в интересах жителей обоих берегов Днестра. С этим, однако, пока наблюдаются проблемы.– Как сказался на миротворческой операции в Приднестровье отзыв Киевом наблюдателей из зоны безопасности приднестровского конфликта? Идут ли сейчас переговоры о том, чтобы их заменила группа из другой страны?– Вывод Украиной в марте этого года своих наблюдателей из зоны безопасности приднестровского конфликта не повлиял на эффективность миротворческой операции на Днестре, 30-летие которой отмечалось 29 июля. Миротворцы и руководящая операцией Объединенная контрольная комиссия в полном объеме выполняют возложенные на них функции. Поэтому необходимости в каких-либо заменах в составе миротворческого контингента нет.В соответствии с обращением Кишинева и Тирасполя после подписания в мае 1997 года меморандума "Об основах нормализации отношений между Республикой Молдова и Приднестровьем" Россия и Украина являются гарантами выполнения достигнутых договоренностей.– Насколько актуальна сейчас тема утилизации боеприпасов на складах в Колбасне Приднестровье?– Говорить об этом предметно станет возможным только после формирования соответствующих условий. Пока они не просматриваются.

https://ria.ru/20220901/pridnestrove-1813683997.html

https://ria.ru/20220901/dialog-1813862811.html

https://ria.ru/20220901/pmr-1813876742.html

https://ria.ru/20220906/bespilotniki-1814723388.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, в мире, тирасполь, молдавия, кишинев, нато, виталий тряпицын