14:07 06.09.2022 (обновлено: 22:07 06.09.2022)
РЭЦ: лучших экспортеров Дальнего Востока наградили на ВЭФ-2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкЦеремония награждения лучших экспортеров года Дальневосточного федерального округа на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. На площадке Восточного экономического форума при поддержке ВЭБ.РФ прошла торжественная церемония награждения победителей окружного этапа Всероссийской премии "Экспортер года" по Дальневосточному федеральному округу, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"Статуэтки и грамоты получили 23 компании, показавшие лучшие экспортные результаты и были выбраны единой окружной конкурсной комиссией", - сообщает РЭЦ. С полным списком дальневосточных победителей и призеров можно ознакомиться на сайте центра.
Открыл церемонию награждения глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.
"Выход предприятий Дальнего Востока на зарубежные рынки - это очень важно. Якутия уделяет большое внимание несырьевому неэнергетическому экспорту. В прошлом году 85% экспорта IT-услуг Дальнего Востока пришлись на Якутию. Я рад, что у нас в республике появляется экспорт продовольственных товаров, которые востребованы своей экологичностью и полезными свойствами. Поздравляю всех, кто сегодня будет получать награды. Желаю, чтобы таких предприятий с большими оборотами на рынке было все больше и больше", - сказал Николаев.
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В церемонии награждения приняли участие зампредседателя правительства - министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова, зампред правительства - министр экономического развития и внешних связей Хабаровского края Виктор Калашников, первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева, зампред правительства Приморского края Николай Стецко, президент торгово-промышленной палаты Камчатского края Дмитрий Коростелев, директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга Роман Чекушов, замдиректора департамента международного сотрудничества и развития экспорта продукции АПК Минсельхоза Андрей Сухарев и вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
"Сегодня мы награждаем лучших экспортеров Дальневосточного федерального округа. В этом году мы увидели как знакомые имена, так и новые лица. Очень радостно, что участников конкурса становится все больше с каждым годом. Наш следующий этап - Международный экспортный форум "Сделано в России", который пройдет 20-22 октября в Москве, в "Манеже". Там мы встретимся с лучшими экспортерами страны", - отметил вице-президент РЭЦ Солодов.
Премия "Экспортер года" присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ.
Конкурс проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" при поддержке Минпромторга, Минэкономразвития, Минсельхоза и Минкомсвязи.