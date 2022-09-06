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РЭЦ: лучших экспортеров Дальнего Востока наградили на ВЭФ-2022 - РИА Новости, 06.09.2022
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РЭЦ: лучших экспортеров Дальнего Востока наградили на ВЭФ-2022
РЭЦ: лучших экспортеров Дальнего Востока наградили на ВЭФ-2022 - РИА Новости, 06.09.2022
РЭЦ: лучших экспортеров Дальнего Востока наградили на ВЭФ-2022
На площадке Восточного экономического форума при поддержке ВЭБ.РФ прошла торжественная церемония награждения победителей окружного этапа Всероссийской премии... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T14:07
2022-09-06T22:07
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
дальний восток
хабаровский край
айсен николаев
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. На площадке Восточного экономического форума при поддержке ВЭБ.РФ прошла торжественная церемония награждения победителей окружного этапа Всероссийской премии "Экспортер года" по Дальневосточному федеральному округу, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Статуэтки и грамоты получили 23 компании, показавшие лучшие экспортные результаты и были выбраны единой окружной конкурсной комиссией", - сообщает РЭЦ. С полным списком дальневосточных победителей и призеров можно ознакомиться на сайте центра.Открыл церемонию награждения глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев."Выход предприятий Дальнего Востока на зарубежные рынки - это очень важно. Якутия уделяет большое внимание несырьевому неэнергетическому экспорту. В прошлом году 85% экспорта IT-услуг Дальнего Востока пришлись на Якутию. Я рад, что у нас в республике появляется экспорт продовольственных товаров, которые востребованы своей экологичностью и полезными свойствами. Поздравляю всех, кто сегодня будет получать награды. Желаю, чтобы таких предприятий с большими оборотами на рынке было все больше и больше", - сказал Николаев.В церемонии награждения приняли участие зампредседателя правительства - министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова, зампред правительства - министр экономического развития и внешних связей Хабаровского края Виктор Калашников, первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева, зампред правительства Приморского края Николай Стецко, президент торгово-промышленной палаты Камчатского края Дмитрий Коростелев, директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга Роман Чекушов, замдиректора департамента международного сотрудничества и развития экспорта продукции АПК Минсельхоза Андрей Сухарев и вице-президент РЭЦ Алексей Солодов."Сегодня мы награждаем лучших экспортеров Дальневосточного федерального округа. В этом году мы увидели как знакомые имена, так и новые лица. Очень радостно, что участников конкурса становится все больше с каждым годом. Наш следующий этап - Международный экспортный форум "Сделано в России", который пройдет 20-22 октября в Москве, в "Манеже". Там мы встретимся с лучшими экспортерами страны", - отметил вице-президент РЭЦ Солодов.Премия "Экспортер года" присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ.Конкурс проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" при поддержке Минпромторга, Минэкономразвития, Минсельхоза и Минкомсвязи.
https://ria.ru/20220905/rets-1814492631.html
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россия
дальний восток
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, дальний восток, хабаровский край, айсен николаев, виктор калашников, экономика, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Россия, Дальний Восток, Хабаровский край, Айсен Николаев, Виктор Калашников, Экономика, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
14:07 06.09.2022 (обновлено: 22:07 06.09.2022)
 

РЭЦ: лучших экспортеров Дальнего Востока наградили на ВЭФ-2022

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкЦеремония награждения лучших экспортеров года Дальневосточного федерального округа на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Церемония награждения лучших экспортеров года Дальневосточного федерального округа на Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. На площадке Восточного экономического форума при поддержке ВЭБ.РФ прошла торжественная церемония награждения победителей окружного этапа Всероссийской премии "Экспортер года" по Дальневосточному федеральному округу, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"Статуэтки и грамоты получили 23 компании, показавшие лучшие экспортные результаты и были выбраны единой окружной конкурсной комиссией", - сообщает РЭЦ. С полным списком дальневосточных победителей и призеров можно ознакомиться на сайте центра.
Открыл церемонию награждения глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.
"Выход предприятий Дальнего Востока на зарубежные рынки - это очень важно. Якутия уделяет большое внимание несырьевому неэнергетическому экспорту. В прошлом году 85% экспорта IT-услуг Дальнего Востока пришлись на Якутию. Я рад, что у нас в республике появляется экспорт продовольственных товаров, которые востребованы своей экологичностью и полезными свойствами. Поздравляю всех, кто сегодня будет получать награды. Желаю, чтобы таких предприятий с большими оборотами на рынке было все больше и больше", - сказал Николаев.
Международная промышленная выставка Иннопром-2021 - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
5 сентября, 11:59
Минпромторг и РЭЦ упроcтили реализацию мер господдержки экспортеров
В церемонии награждения приняли участие зампредседателя правительства - министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова, зампред правительства - министр экономического развития и внешних связей Хабаровского края Виктор Калашников, первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева, зампред правительства Приморского края Николай Стецко, президент торгово-промышленной палаты Камчатского края Дмитрий Коростелев, директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга Роман Чекушов, замдиректора департамента международного сотрудничества и развития экспорта продукции АПК Минсельхоза Андрей Сухарев и вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
"Сегодня мы награждаем лучших экспортеров Дальневосточного федерального округа. В этом году мы увидели как знакомые имена, так и новые лица. Очень радостно, что участников конкурса становится все больше с каждым годом. Наш следующий этап - Международный экспортный форум "Сделано в России", который пройдет 20-22 октября в Москве, в "Манеже". Там мы встретимся с лучшими экспортерами страны", - отметил вице-президент РЭЦ Солодов.
Премия "Экспортер года" присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ.
Конкурс проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" при поддержке Минпромторга, Минэкономразвития, Минсельхоза и Минкомсвязи.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
2 сентября, 17:25
РЭЦ: господдержка на сертификацию продукции АПК будет теперь в "цифре"
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)РоссияДальний ВостокХабаровский крайАйсен НиколаевВиктор КалашниковЭкономикаВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
 
 
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