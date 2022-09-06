https://ria.ru/20220906/keshbek-1814760774.html

Ростуризм назвал сумму, которую россияне вернули в рамках программы кешбэка

Ростуризм назвал сумму, которую россияне вернули в рамках программы кешбэка - РИА Новости, 06.09.2022

Ростуризм назвал сумму, которую россияне вернули в рамках программы кешбэка

Россиянам в рамках стартовавшего 25 августа осеннего этапа туристического кешбэка вернулось уже почти 1,5 миллиарда рублей, заявила глава Ростуризма Зарина... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T11:37

2022-09-06T11:37

2022-09-06T22:12

туризм

туризм

зарина догузова

дмитрий чернышенко

россия

дальний восток

русский (остров)

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Россиянам в рамках стартовавшего 25 августа осеннего этапа туристического кешбэка вернулось уже почти 1,5 миллиарда рублей, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.Почти на семь миллиардов рублей уже оплачено путевок и бронирований, сказала она, выступая на сессии ВЭФ "Путешествие на Восток: возможности для инвесторов и туристов".Осенний этап продажи туров по стране с кешбэком в 20 процентов стартовал в России 25 августа. Он коснется поездок с 1 октября по 25 декабря. Ключевое нововведение этого этапа — повышенный кешбэк до 40 тысяч рублей на отели и санатории Дальнего Востока, которые участвуют в программе. Догузова ранее сообщала, что с этого осеннего этапа в программе принимают участие поездки от трех ночей. Остальные условия остаются прежними. Участвуют все субъекты РФ, а оплатить поездку или гостиницу нужно картой "Мир". Кешбэк вернется на нее автоматически в течение пяти дней.Как позже заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, осенний этап программы туристического кешбэка, на который выделено десять миллиардов рублей, в этом году продлевать не планируется.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220906/keshbek-1814714871.html

россия

дальний восток

русский (остров)

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Мария Селиванова

туризм, зарина догузова, дмитрий чернышенко, россия, дальний восток, русский (остров), федеральное агентство по туризму (ростуризм), дальневосточный федеральный университет, вэф-2022, новости - туризм, восточный экономический форум — 2022 (вэф)