https://ria.ru/20220906/keshbek-1814760774.html
Ростуризм назвал сумму, которую россияне вернули в рамках программы кешбэка
Ростуризм назвал сумму, которую россияне вернули в рамках программы кешбэка - РИА Новости, 06.09.2022
Ростуризм назвал сумму, которую россияне вернули в рамках программы кешбэка
Россиянам в рамках стартовавшего 25 августа осеннего этапа туристического кешбэка вернулось уже почти 1,5 миллиарда рублей, заявила глава Ростуризма Зарина... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T11:37
2022-09-06T11:37
2022-09-06T22:12
туризм
туризм
зарина догузова
дмитрий чернышенко
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русский (остров)
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Россиянам в рамках стартовавшего 25 августа осеннего этапа туристического кешбэка вернулось уже почти 1,5 миллиарда рублей, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.Почти на семь миллиардов рублей уже оплачено путевок и бронирований, сказала она, выступая на сессии ВЭФ "Путешествие на Восток: возможности для инвесторов и туристов".Осенний этап продажи туров по стране с кешбэком в 20 процентов стартовал в России 25 августа. Он коснется поездок с 1 октября по 25 декабря. Ключевое нововведение этого этапа — повышенный кешбэк до 40 тысяч рублей на отели и санатории Дальнего Востока, которые участвуют в программе. Догузова ранее сообщала, что с этого осеннего этапа в программе принимают участие поездки от трех ночей. Остальные условия остаются прежними. Участвуют все субъекты РФ, а оплатить поездку или гостиницу нужно картой "Мир". Кешбэк вернется на нее автоматически в течение пяти дней.Как позже заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, осенний этап программы туристического кешбэка, на который выделено десять миллиардов рублей, в этом году продлевать не планируется.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, зарина догузова, дмитрий чернышенко, россия, дальний восток, русский (остров), федеральное агентство по туризму (ростуризм), дальневосточный федеральный университет, вэф-2022, новости - туризм, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Туризм, Туризм, Зарина Догузова, Дмитрий Чернышенко, Россия, Дальний Восток, Русский (остров), Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2022, Новости - Туризм, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
11:37 06.09.2022 (обновлено: 22:12 06.09.2022)
Ростуризм назвал сумму, которую россияне вернули в рамках программы кешбэка
Ростуризм: в рамках программы кешбэка с 25 августа туристам вернулось 1,5 миллиарда рублей
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Россиянам в рамках стартовавшего 25 августа осеннего этапа туристического кешбэка вернулось уже почти 1,5 миллиарда рублей, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Почти на семь миллиардов рублей уже оплачено путевок и бронирований, сказала она, выступая на сессии ВЭФ "Путешествие на Восток: возможности для инвесторов и туристов".
Осенний этап продажи туров по стране с кешбэком в 20 процентов стартовал в России 25 августа. Он коснется поездок с 1 октября по 25 декабря. Ключевое нововведение этого этапа — повышенный кешбэк до 40 тысяч рублей на отели и санатории Дальнего Востока, которые участвуют в программе.
Догузова ранее сообщала, что с этого осеннего этапа в программе принимают участие поездки от трех ночей. Остальные условия остаются прежними. Участвуют все субъекты РФ, а оплатить поездку или гостиницу нужно картой "Мир". Кешбэк вернется на нее автоматически в течение пяти дней.
Как позже заявил
вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, осенний этап программы туристического кешбэка, на который выделено десять миллиардов рублей, в этом году продлевать не планируется.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.