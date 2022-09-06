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Меликов рассказал, когда новый курорт в Дагестане примет туристов - РИА Новости, 06.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220906/kayakent-1814867655.html
Меликов рассказал, когда новый курорт в Дагестане примет туристов
Меликов рассказал, когда новый курорт в Дагестане примет туристов - РИА Новости, 06.09.2022
Меликов рассказал, когда новый курорт в Дагестане примет туристов
Первые объекты нового морского курорта на побережье Каспия в Дагестане могут начать принимать туристов уже через 3 года, заявил глава республики Сергей Меликов... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T15:35
2022-09-06T22:00
туризм
новости - туризм
туризм
сергей меликов
каякентский район
артек
вэф-2022
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Первые объекты нового морского курорта на побережье Каспия в Дагестане могут начать принимать туристов уже через 3 года, заявил глава республики Сергей Меликов на заседании Госсовета по туризму в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).Как ранее сообщал Меликов, планируется приступить к созданию круглогодичного города-курорта в Каякентском районе республики, помимо рекреационной зоны там будет построен всероссийский детский центр по типу "Артека"."Этот курорт имеет ряд аспектов международного значения, ни одна прикаспийская страна не присоединилась к недружественным действиям Запада в отношении России. Через территорию Дагестана проходит международный транспортный коридор Север-Юг… И курорт будет расположен всего лишь в 60 километрах от самой южной границе России", - сказал Меликов."Создание курорта предлагается в несколько этапов, надеемся, что первые объекты курорта смогут начать принимать туристов уже через три года. Владимир Владимирович, прошу поддержать идею создания современного курорта на каспийском побережье…. Прошу включить в перечень поручений по итогам Госсовета следующие решения: обеспечить поддержку республики по финансированию работ начальной стадии проектирования, включая документы мастер-планирования; проработать все механизмы создания курорта с привлечением институтов развития, госкорпораций; обеспечить комплексный подход для создания курорта в период с 2023 до 2030 года", - обратился глава Дагестана к президенту.Он добавил, что площадь нового курорта составит свыше пяти тысяч гектаров между Махачкалой и Дербентом, где сейчас располагается незастроенный земельный массив, находящийся в федеральной и региональной собственностях. Как отметил Меликов, на этой территории располагаются источники четырех видов лечебной воды и грязей. Кроме того, новый курорт будет построен в оптимальной транспортной доступности до аэропорта и железнодорожного вокзала, добавил он.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220906/zvanie-1814892132.html
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новости - туризм, туризм, сергей меликов, каякентский район, артек, вэф-2022, дальневосточный федеральный университет, россия, махачкала, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Сергей Меликов, Каякентский район, Артек, ВЭФ-2022, Дальневосточный федеральный университет, Россия, Махачкала, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
15:35 06.09.2022 (обновлено: 22:00 06.09.2022)
 
Меликов рассказал, когда новый курорт в Дагестане примет туристов

Меликов: морской курорт Каякент в Дагестане начнет принимать туристов через три года

© РИА Новости / Юрий СомовДагестан
Дагестан - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Юрий Сомов
Дагестан. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Первые объекты нового морского курорта на побережье Каспия в Дагестане могут начать принимать туристов уже через 3 года, заявил глава республики Сергей Меликов на заседании Госсовета по туризму в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
Как ранее сообщал Меликов, планируется приступить к созданию круглогодичного города-курорта в Каякентском районе республики, помимо рекреационной зоны там будет построен всероссийский детский центр по типу "Артека".
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"Этот курорт имеет ряд аспектов международного значения, ни одна прикаспийская страна не присоединилась к недружественным действиям Запада в отношении России. Через территорию Дагестана проходит международный транспортный коридор Север-Юг… И курорт будет расположен всего лишь в 60 километрах от самой южной границе России", - сказал Меликов.
"Создание курорта предлагается в несколько этапов, надеемся, что первые объекты курорта смогут начать принимать туристов уже через три года. Владимир Владимирович, прошу поддержать идею создания современного курорта на каспийском побережье…. Прошу включить в перечень поручений по итогам Госсовета следующие решения: обеспечить поддержку республики по финансированию работ начальной стадии проектирования, включая документы мастер-планирования; проработать все механизмы создания курорта с привлечением институтов развития, госкорпораций; обеспечить комплексный подход для создания курорта в период с 2023 до 2030 года", - обратился глава Дагестана к президенту.
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Он добавил, что площадь нового курорта составит свыше пяти тысяч гектаров между Махачкалой и Дербентом, где сейчас располагается незастроенный земельный массив, находящийся в федеральной и региональной собственностях. Как отметил Меликов, на этой территории располагаются источники четырех видов лечебной воды и грязей. Кроме того, новый курорт будет построен в оптимальной транспортной доступности до аэропорта и железнодорожного вокзала, добавил он.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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ТуризмНовости - ТуризмТуризмСергей МеликовКаякентский районАртекВЭФ-2022Дальневосточный федеральный университетРоссияМахачкалаВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
 
 
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