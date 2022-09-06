https://ria.ru/20220906/gorbachev-1814712415.html

В США представили Горбачева своим президентом

В США представили Горбачева своим президентом - РИА Новости, 06.09.2022

В США представили Горбачева своим президентом

В американском издании The Hill опубликован материал, в котором спрогнозировано, что было бы, если бы Михаил Горбачев в свое время стал президентом США. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T06:07

2022-09-06T06:07

2022-09-06T06:08

в мире

михаил горбачев

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. В американском издании The Hill опубликован материал, в котором спрогнозировано, что было бы, если бы Михаил Горбачев в свое время стал президентом США.Единственный президент СССР Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским Союзом и странами Запада.Автор статьи в The Hill Харлан Ульман предположил, что Горбачев родился бы в Америке в бедной семье наемных фермеров. В молодости он получил грант, окончил престижный университет и юридическую академию, затем работал в юридической фирме в Вашингтоне. Потом он осознал, что госслужба — это его призвание, и вернулся в родной город.Республиканская партия США в таком случае выдвинула бы его кандидатуру на пост мэра в одном из крупных городов штата. После двух успешных сроков Горбачева бы избрали губернатором, а еще через некоторое время — главой Национальной ассоциации губернаторов. Это привело бы к тому, что штат под руководством Горбачева начал процветать и улучшаться с каждым годом. После этого Горбачев получил должность вице-президента США. Но внезапно действующий глава государства, которого избрали вместе с Горбачевым, умирает, поэтому последний занял бы пост американского лидера.На новом посту Горбачев избрал бы двусторонний подход: попытался бы реструктурировать исполнительную власть и провести общенациональный референдум по ряду ключевых вопросов. Такие меры могли бы спасти положение. Однако провел бы их американский Горбачев или нет, обозреватель не уверен.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, михаил горбачев, сша, ссср