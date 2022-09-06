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В США представили Горбачева своим президентом - РИА Новости, 06.09.2022
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В США представили Горбачева своим президентом
В США представили Горбачева своим президентом - РИА Новости, 06.09.2022
В США представили Горбачева своим президентом
В американском издании The Hill опубликован материал, в котором спрогнозировано, что было бы, если бы Михаил Горбачев в свое время стал президентом США. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T06:07
2022-09-06T06:08
в мире
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. В американском издании The Hill опубликован материал, в котором спрогнозировано, что было бы, если бы Михаил Горбачев в свое время стал президентом США.Единственный президент СССР Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским Союзом и странами Запада.Автор статьи в The Hill Харлан Ульман предположил, что Горбачев родился бы в Америке в бедной семье наемных фермеров. В молодости он получил грант, окончил престижный университет и юридическую академию, затем работал в юридической фирме в Вашингтоне. Потом он осознал, что госслужба — это его призвание, и вернулся в родной город.Республиканская партия США в таком случае выдвинула бы его кандидатуру на пост мэра в одном из крупных городов штата. После двух успешных сроков Горбачева бы избрали губернатором, а еще через некоторое время — главой Национальной ассоциации губернаторов. Это привело бы к тому, что штат под руководством Горбачева начал процветать и улучшаться с каждым годом. После этого Горбачев получил должность вице-президента США. Но внезапно действующий глава государства, которого избрали вместе с Горбачевым, умирает, поэтому последний занял бы пост американского лидера.На новом посту Горбачев избрал бы двусторонний подход: попытался бы реструктурировать исполнительную власть и провести общенациональный референдум по ряду ключевых вопросов. Такие меры могли бы спасти положение. Однако провел бы их американский Горбачев или нет, обозреватель не уверен.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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РИА Новости
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в мире, михаил горбачев, сша, ссср
В мире, Михаил Горбачев, США, СССР
06:07 06.09.2022 (обновлено: 06:08 06.09.2022)
 
В США представили Горбачева своим президентом

Обозреватель Hill Ульман спрогнозировал последствия назначения Горбачева президентом США

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент СССР, генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев
Президент СССР, генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент СССР, генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. В американском издании The Hill опубликован материал, в котором спрогнозировано, что было бы, если бы Михаил Горбачев в свое время стал президентом США.
Единственный президент СССР Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским Союзом и странами Запада.
Автор статьи в The Hill Харлан Ульман предположил, что Горбачев родился бы в Америке в бедной семье наемных фермеров. В молодости он получил грант, окончил престижный университет и юридическую академию, затем работал в юридической фирме в Вашингтоне. Потом он осознал, что госслужба — это его призвание, и вернулся в родной город.
Республиканская партия США в таком случае выдвинула бы его кандидатуру на пост мэра в одном из крупных городов штата. После двух успешных сроков Горбачева бы избрали губернатором, а еще через некоторое время — главой Национальной ассоциации губернаторов. Это привело бы к тому, что штат под руководством Горбачева начал процветать и улучшаться с каждым годом. После этого Горбачев получил должность вице-президента США. Но внезапно действующий глава государства, которого избрали вместе с Горбачевым, умирает, поэтому последний занял бы пост американского лидера.
"Оказал влияние на ход истории". В Москве простились с Михаилом Горбачевым
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Гражданская панихида шла около четырех часов в Колонном зале Дома Союзов в Москве.

Портрет первого президента СССР Михаила Горбачева на церемонии прощания в Колонном зале Дома союзов в Москве
1 из 12

Гражданская панихида шла около четырех часов в Колонном зале Дома Союзов в Москве.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© АГН "Москва" / Андрей Никеричев

Мероприятие продлили из-за большого количества посетителей.

Прощание с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым в Доме Союзов
2 из 12

Мероприятие продлили из-за большого количества посетителей.

© АГН "Москва" / Андрей Никеричев
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанк

Во время панихиды оцепили Колонный зал, пройти туда можно было несколькими способами, в том числе по Большой Дмитровке от Кузнецкого моста, где запускали желающих.

Похоронный кортеж едет по Моховой улице в Москве
3 из 12

Во время панихиды оцепили Колонный зал, пройти туда можно было несколькими способами, в том числе по Большой Дмитровке от Кузнецкого моста, где запускали желающих.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

В самом зале для гостей организовали проход возле гроба и место для возложения цветов.

Церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов в Москве
4 из 12

В самом зале для гостей организовали проход возле гроба и место для возложения цветов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Попрощаться с Горбачевым пришли его близкие, соратники, политики, иностранные дипломаты и чиновники.

Дочь первого президента СССР Михаила Горбачева Ирина Горбачева-Вирганская на церемонии прощания с бывшим президентом СССР
5 из 12

Попрощаться с Горбачевым пришли его близкие, соратники, политики, иностранные дипломаты и чиновники.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанк

Одним из первых до официального начала церемонии прибыл зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на церемонии прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым
6 из 12

Одним из первых до официального начала церемонии прибыл зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

© РИА Новости / Екатерина Штукина
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанк

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан возложил цветы к гробу последнего президента СССР и принес соболезнования его семье.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан у Дома союзов в Москве, где проходит церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым
7 из 12

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан возложил цветы к гробу последнего президента СССР и принес соболезнования его семье.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Среди гостей был один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский.

Один из основателей партии Яблоко Григорий Явлинский на церемонии прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым
8 из 12

Среди гостей был один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

В Колонном зале Дома Союзов присутствовал посол США в России Джон Салливан.

Посол США в РФ Джон Салливанн церемонии прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым
9 из 12

В Колонном зале Дома Союзов присутствовал посол США в России Джон Салливан.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

На церемонию приехал и журналист Владимир Познер с супругой Надеждой Соловьевой.

Прощание с Михаилом Горбачевым
10 из 12

На церемонию приехал и журналист Владимир Познер с супругой Надеждой Соловьевой.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанк

Попрощаться с Михаилом Сергеевичем пришла также певица Алла Пугачева.

Певица Алла Пугачева выходит из Дома союзов, где проходит церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым
11 из 12

Попрощаться с Михаилом Сергеевичем пришла также певица Алла Пугачева.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

В зале стоял венок от президента России Владимира Путина, который из-за плотного рабочего графика простился с Горбачевым в четверг.

Церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов в Москве
12 из 12

В зале стоял венок от президента России Владимира Путина, который из-за плотного рабочего графика простился с Горбачевым в четверг.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
1 из 12

Гражданская панихида шла около четырех часов в Колонном зале Дома Союзов в Москве.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
2 из 12

Мероприятие продлили из-за большого количества посетителей.

© АГН "Москва" / Андрей Никеричев
3 из 12

Во время панихиды оцепили Колонный зал, пройти туда можно было несколькими способами, в том числе по Большой Дмитровке от Кузнецкого моста, где запускали желающих.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
4 из 12

В самом зале для гостей организовали проход возле гроба и место для возложения цветов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
5 из 12

Попрощаться с Горбачевым пришли его близкие, соратники, политики, иностранные дипломаты и чиновники.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
6 из 12

Одним из первых до официального начала церемонии прибыл зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
7 из 12

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан возложил цветы к гробу последнего президента СССР и принес соболезнования его семье.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
8 из 12

Среди гостей был один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
9 из 12

В Колонном зале Дома Союзов присутствовал посол США в России Джон Салливан.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
10 из 12

На церемонию приехал и журналист Владимир Познер с супругой Надеждой Соловьевой.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
11 из 12

Попрощаться с Михаилом Сергеевичем пришла также певица Алла Пугачева.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
12 из 12

В зале стоял венок от президента России Владимира Путина, который из-за плотного рабочего графика простился с Горбачевым в четверг.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
На новом посту Горбачев избрал бы двусторонний подход: попытался бы реструктурировать исполнительную власть и провести общенациональный референдум по ряду ключевых вопросов. Такие меры могли бы спасти положение. Однако провел бы их американский Горбачев или нет, обозреватель не уверен.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреМихаил ГорбачевСШАСССР
 
 
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