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"Оказал влияние на ход истории". В Москве простились с Михаилом Горбачевым

"Оказал влияние на ход истории". В Москве простились с Михаилом Горбачевым - РИА Новости, 03.09.2022

"Оказал влияние на ход истории". В Москве простились с Михаилом Горбачевым

Михаил Сергеевич Горбачев скончался на 92-м году жизни после продолжительной болезни. Он руководил Советским Союзом с 1985 по 1991 год. Церемония прощания с... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T15:23

2022-09-03T15:23

2022-09-03T16:21

фото

умер михаил горбачев

михаил горбачев

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Михаил Сергеевич Горбачев скончался на 92-м году жизни после продолжительной болезни. Он руководил Советским Союзом с 1985 по 1991 год. Церемония прощания с первым и последним президентом СССР — в фотоленте Ria.ru.

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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