"Оказал влияние на ход истории". В Москве простились с Михаилом Горбачевым
Гражданская панихида шла около четырех часов в Колонном зале Дома Союзов в Москве.
Гражданская панихида шла около четырех часов в Колонном зале Дома Союзов в Москве.
Мероприятие продлили из-за большого количества посетителей.
Во время панихиды оцепили Колонный зал, пройти туда можно было несколькими способами, в том числе по Большой Дмитровке от Кузнецкого моста, где запускали желающих.
Во время панихиды оцепили Колонный зал, пройти туда можно было несколькими способами, в том числе по Большой Дмитровке от Кузнецкого моста, где запускали желающих.
В самом зале для гостей организовали проход возле гроба и место для возложения цветов.
В самом зале для гостей организовали проход возле гроба и место для возложения цветов.
Попрощаться с Горбачевым пришли его близкие, соратники, политики, иностранные дипломаты и чиновники.
Попрощаться с Горбачевым пришли его близкие, соратники, политики, иностранные дипломаты и чиновники.
Одним из первых до официального начала церемонии прибыл зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Одним из первых до официального начала церемонии прибыл зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан возложил цветы к гробу последнего президента СССР и принес соболезнования его семье.
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан возложил цветы к гробу последнего президента СССР и принес соболезнования его семье.
Среди гостей был один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский.
Среди гостей был один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский.
В Колонном зале Дома Союзов присутствовал посол США в России Джон Салливан.
В Колонном зале Дома Союзов присутствовал посол США в России Джон Салливан.
На церемонию приехал и журналист Владимир Познер с супругой Надеждой Соловьевой.
На церемонию приехал и журналист Владимир Познер с супругой Надеждой Соловьевой.
Попрощаться с Михаилом Сергеевичем пришла также певица Алла Пугачева.
Попрощаться с Михаилом Сергеевичем пришла также певица Алла Пугачева.
В зале стоял венок от президента России Владимира Путина, который из-за плотного рабочего графика простился с Горбачевым в четверг.
В зале стоял венок от президента России Владимира Путина, который из-за плотного рабочего графика простился с Горбачевым в четверг.