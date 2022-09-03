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"Оказал влияние на ход истории". В Москве простились с Михаилом Горбачевым - РИА Новости, 03.09.2022
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"Оказал влияние на ход истории". В Москве простились с Михаилом Горбачевым
"Оказал влияние на ход истории". В Москве простились с Михаилом Горбачевым - РИА Новости, 03.09.2022
"Оказал влияние на ход истории". В Москве простились с Михаилом Горбачевым
Михаил Сергеевич Горбачев скончался на 92-м году жизни после продолжительной болезни. Он руководил Советским Союзом с 1985 по 1991 год. Церемония прощания с... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T15:23
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умер михаил горбачев
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Михаил Сергеевич Горбачев скончался на 92-м году жизни после продолжительной болезни. Он руководил Советским Союзом с 1985 по 1991 год. Церемония прощания с первым и последним президентом СССР — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, умер михаил горбачев, михаил горбачев
Фото, Умер Михаил Горбачев, Михаил Горбачев
15:23 03.09.2022 (обновлено: 16:21 03.09.2022)
 

"Оказал влияние на ход истории". В Москве простились с Михаилом Горбачевым

Читать ria.ru в
Михаил Сергеевич Горбачев скончался на 92-м году жизни после продолжительной болезни. Он руководил Советским Союзом с 1985 по 1991 год. Церемония прощания с первым и последним президентом СССР — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Гражданская панихида шла около четырех часов в Колонном зале Дома Союзов в Москве.

Портрет первого президента СССР Михаила Горбачева на церемонии прощания в Колонном зале Дома союзов в Москве
1 из 12

Гражданская панихида шла около четырех часов в Колонном зале Дома Союзов в Москве.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© АГН "Москва" / Андрей Никеричев

Мероприятие продлили из-за большого количества посетителей.

Прощание с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым в Доме Союзов
2 из 12

Мероприятие продлили из-за большого количества посетителей.

© АГН "Москва" / Андрей Никеричев
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанк

Во время панихиды оцепили Колонный зал, пройти туда можно было несколькими способами, в том числе по Большой Дмитровке от Кузнецкого моста, где запускали желающих.

Похоронный кортеж едет по Моховой улице в Москве
3 из 12

Во время панихиды оцепили Колонный зал, пройти туда можно было несколькими способами, в том числе по Большой Дмитровке от Кузнецкого моста, где запускали желающих.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

В самом зале для гостей организовали проход возле гроба и место для возложения цветов.

Церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов в Москве
4 из 12

В самом зале для гостей организовали проход возле гроба и место для возложения цветов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Попрощаться с Горбачевым пришли его близкие, соратники, политики, иностранные дипломаты и чиновники.

Дочь первого президента СССР Михаила Горбачева Ирина Горбачева-Вирганская на церемонии прощания с бывшим президентом СССР
5 из 12

Попрощаться с Горбачевым пришли его близкие, соратники, политики, иностранные дипломаты и чиновники.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанк

Одним из первых до официального начала церемонии прибыл зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на церемонии прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым
6 из 12

Одним из первых до официального начала церемонии прибыл зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

© РИА Новости / Екатерина Штукина
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанк

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан возложил цветы к гробу последнего президента СССР и принес соболезнования его семье.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан у Дома союзов в Москве, где проходит церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым
7 из 12

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан возложил цветы к гробу последнего президента СССР и принес соболезнования его семье.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Среди гостей был один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский.

Один из основателей партии Яблоко Григорий Явлинский на церемонии прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым
8 из 12

Среди гостей был один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

В Колонном зале Дома Союзов присутствовал посол США в России Джон Салливан.

Посол США в РФ Джон Салливанн церемонии прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым
9 из 12

В Колонном зале Дома Союзов присутствовал посол США в России Джон Салливан.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

На церемонию приехал и журналист Владимир Познер с супругой Надеждой Соловьевой.

Прощание с Михаилом Горбачевым
10 из 12

На церемонию приехал и журналист Владимир Познер с супругой Надеждой Соловьевой.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанк

Попрощаться с Михаилом Сергеевичем пришла также певица Алла Пугачева.

Певица Алла Пугачева выходит из Дома союзов, где проходит церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым
11 из 12

Попрощаться с Михаилом Сергеевичем пришла также певица Алла Пугачева.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

В зале стоял венок от президента России Владимира Путина, который из-за плотного рабочего графика простился с Горбачевым в четверг.

Церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов в Москве
12 из 12

В зале стоял венок от президента России Владимира Путина, который из-за плотного рабочего графика простился с Горбачевым в четверг.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ФотоУмер Михаил ГорбачевМихаил Горбачев
 
 
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