https://ria.ru/20220906/energetika-1814856831.html

Запад в энергетике бьет не по России, а по себе, заявил сенатор

Запад в энергетике бьет не по России, а по себе, заявил сенатор - РИА Новости, 06.09.2022

Запад в энергетике бьет не по России, а по себе, заявил сенатор

Запад в энергетике наносит удар не по России, а по самому себе, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T15:04

2022-09-06T15:04

2022-09-06T15:04

экономика

цены на нефть

андрей климов

россия

евросоюз

совет федерации рф

санкции в отношении россии

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АНКАРА, 6 сен – РИА Новости. Запад в энергетике наносит удар не по России, а по самому себе, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов."Если они не хотят принять этот газ, как мы можем решить проблему? С нашей стороны кризиса нет…. Поэтому вопрос не к нам, а к политикам, которые не думают о своем народе…. Этим западным коллегам кажется, что они наносят нам удар. При этом они наносят удар по самому себе", - сказал Климов журналистам в ходе визита в Анкару.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла о необходимости введения потолка цен на российский газ. В конце августа она также сообщила, что ЕК работает над оперативными и более долгосрочными мерами по улучшению ситуации на фоне роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости голубого топлива.Главы минфинов "Большой семерки" 2 сентября подтвердили план ввести лимит цен на российскую нефть и призвали все страны присоединиться к инициативе. Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что цель ЕК - ввести лимит цен в соответствии со сроками, согласованными в рамках шестого пакета санкций ЕС, то есть 5 декабря 2022 года для сырой нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов.Вице-премьер Александр Новак заявил, что идея о лимите цен на нефть России является полным абсурдом, РФ не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые ее поддержат.

https://ria.ru/20220905/evrosoyuz-1814496316.html

https://ria.ru/20220903/politika-1813996488.html

россия

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, цены на нефть, андрей климов, россия, евросоюз, совет федерации рф, санкции в отношении россии