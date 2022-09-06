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Запад в энергетике бьет не по России, а по себе, заявил сенатор - РИА Новости, 06.09.2022
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Запад в энергетике бьет не по России, а по себе, заявил сенатор
Запад в энергетике бьет не по России, а по себе, заявил сенатор - РИА Новости, 06.09.2022
Запад в энергетике бьет не по России, а по себе, заявил сенатор
Запад в энергетике наносит удар не по России, а по самому себе, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T15:04
2022-09-06T15:04
экономика
цены на нефть
андрей климов
россия
евросоюз
совет федерации рф
санкции в отношении россии
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АНКАРА, 6 сен – РИА Новости. Запад в энергетике наносит удар не по России, а по самому себе, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов."Если они не хотят принять этот газ, как мы можем решить проблему? С нашей стороны кризиса нет…. Поэтому вопрос не к нам, а к политикам, которые не думают о своем народе…. Этим западным коллегам кажется, что они наносят нам удар. При этом они наносят удар по самому себе", - сказал Климов журналистам в ходе визита в Анкару.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла о необходимости введения потолка цен на российский газ. В конце августа она также сообщила, что ЕК работает над оперативными и более долгосрочными мерами по улучшению ситуации на фоне роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости голубого топлива.Главы минфинов "Большой семерки" 2 сентября подтвердили план ввести лимит цен на российскую нефть и призвали все страны присоединиться к инициативе. Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что цель ЕК - ввести лимит цен в соответствии со сроками, согласованными в рамках шестого пакета санкций ЕС, то есть 5 декабря 2022 года для сырой нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов.Вице-премьер Александр Новак заявил, что идея о лимите цен на нефть России является полным абсурдом, РФ не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые ее поддержат.
https://ria.ru/20220905/evrosoyuz-1814496316.html
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экономика, цены на нефть, андрей климов, россия, евросоюз, совет федерации рф, санкции в отношении россии
Экономика, Цены на нефть, Андрей Климов, Россия, Евросоюз, Совет Федерации РФ, Санкции в отношении России
15:04 06.09.2022
 
Запад в энергетике бьет не по России, а по себе, заявил сенатор

Сенатор Климов: Запад своей энергетической политикой бьет не по России, а по себе

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкЧлен Совета Федерации Андрей Климов
Член Совета Федерации Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Член Совета Федерации Андрей Климов. Архивное фото
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АНКАРА, 6 сен – РИА Новости. Запад в энергетике наносит удар не по России, а по самому себе, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
"Если они не хотят принять этот газ, как мы можем решить проблему? С нашей стороны кризиса нет…. Поэтому вопрос не к нам, а к политикам, которые не думают о своем народе…. Этим западным коллегам кажется, что они наносят нам удар. При этом они наносят удар по самому себе", - сказал Климов журналистам в ходе визита в Анкару.
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Боррель рассчитывает на более автономную политику в отношении России
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла о необходимости введения потолка цен на российский газ. В конце августа она также сообщила, что ЕК работает над оперативными и более долгосрочными мерами по улучшению ситуации на фоне роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости голубого топлива.
Главы минфинов "Большой семерки" 2 сентября подтвердили план ввести лимит цен на российскую нефть и призвали все страны присоединиться к инициативе. Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что цель ЕК - ввести лимит цен в соответствии со сроками, согласованными в рамках шестого пакета санкций ЕС, то есть 5 декабря 2022 года для сырой нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов.
Вице-премьер Александр Новак заявил, что идея о лимите цен на нефть России является полным абсурдом, РФ не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые ее поддержат.
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ЭкономикаЦены на нефтьАндрей КлимовРоссияЕвросоюзСовет Федерации РФСанкции в отношении России
 
 
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