Запад в энергетике бьет не по России, а по себе, заявил сенатор
Сенатор Климов: Запад своей энергетической политикой бьет не по России, а по себе
Член Совета Федерации Андрей Климов. Архивное фото
АНКАРА, 6 сен – РИА Новости. Запад в энергетике наносит удар не по России, а по самому себе, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
"Если они не хотят принять этот газ, как мы можем решить проблему? С нашей стороны кризиса нет…. Поэтому вопрос не к нам, а к политикам, которые не думают о своем народе…. Этим западным коллегам кажется, что они наносят нам удар. При этом они наносят удар по самому себе", - сказал Климов журналистам в ходе визита в Анкару.
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла о необходимости введения потолка цен на российский газ. В конце августа она также сообщила, что ЕК работает над оперативными и более долгосрочными мерами по улучшению ситуации на фоне роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости голубого топлива.
Главы минфинов "Большой семерки" 2 сентября подтвердили план ввести лимит цен на российскую нефть и призвали все страны присоединиться к инициативе. Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что цель ЕК - ввести лимит цен в соответствии со сроками, согласованными в рамках шестого пакета санкций ЕС, то есть 5 декабря 2022 года для сырой нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов.
Вице-премьер Александр Новак заявил, что идея о лимите цен на нефть России является полным абсурдом, РФ не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые ее поддержат.