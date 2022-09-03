https://ria.ru/20220903/bayden-1814134381.html

У Байдена есть план, как победить "экстремиста Трампа"

У Байдена есть план, как победить "экстремиста Трампа" - РИА Новости, 03.09.2022

У Байдена есть план, как победить "экстремиста Трампа"

Чем ближе промежуточные выборы в США, тем выше накал страстей в американской элите — рушатся последние табу в политической жизни "великой демократии". За два... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T08:00

2022-09-03T08:00

2022-09-03T08:08

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дональд трамп

джо байден

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в мире

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сша

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Чем ближе промежуточные выборы в США, тем выше накал страстей в американской элите — рушатся последние табу в политической жизни "великой демократии". За два месяца до голосования, несмотря на то что поражение правящей Демократической партии практически предопределено (или как раз поэтому — из-за нежелания его допустить), ставки все повышаются. Прошедшие две недели назад обыски в поместье Трампа, заявления Байдена о полуфашистском характере идеологии части Республиканской партии — все это раньше невозможно было представить. Но в четверг президент США взял новую высоту. Выступая в Филадельфии около Индепенденс-холла — здания, где состоялось подписание Конституции и Декларации независимости США, — Байден назвал Трампа "экстремистом":И хотя Байден тут же уточнил, что "не каждый республиканец и даже не большинство республиканцев являются MAGA-республиканцами", "не каждый республиканец разделяет их крайнюю идеологию", все равно его речь вызвала бурю возмущения среди республиканцев. Партии, которую Байден тут же и оскорбил, назвав "находящейся под влиянием и запуганной" трампистами. Многие из республиканцев уверены, что демократы настроены на то, чтобы любыми способами не допустить возвращения Трампа в Белый дом, то есть они не остановятся и перед его арестом. После слов об "экстремизме" бывшего президента их уверенность станет еще сильнее, а значит раскол Америки только углубится.Трамп уже ответил Байдену, назвав его "сумасшедшим":Зачем Байден провоцирует республиканцев? Ведь понятно, что атаки на Трампа лишь увеличивают популярность экс-президента, мобилизуют его сторонников, усиливают и так уже существующий контроль трампистов над Республиканской партией. То есть Байден работает на республиканцев?Нет, просто он уверен, что только эскалацией раскола он сможет победить Трампа. Да, вот такой известный парадокс. Трамп ведь пришел к власти на волне недовольства американцев политическим истеблишментом — не только демократическим, но и республиканским. В 2016-м он штурмом изнутри взял негативно относившуюся к нему Республиканскую партию (если говорить о ее элите), добился выдвижения от нее, но потом четыре года находился в осаде со стороны демократов и части республиканцев. Однако к 2020 году он уже был вне конкуренции среди республиканцев — и был готов к переизбранию, которому помешала проведенная демократами сверхмобилизация всех противников Трампа (это частично выразилось и в организованном и не всегда честном досрочном голосовании демократов). Тогда "вашингтонскому болоту" показалось, что цель достигнута: Трампа убрали из Белого дома, а "штурм Капитолия" 6 января 2021 года (соединявший в себе и провокацию, и естественное возмущение) еще и позволял обвинить его (не юридически, но хотя бы политически) в попытке захвата власти. То есть истеблишмент посчитал Трампа сбитым летчиком.Однако 20 месяцев спустя сбитым летчиком оказался вовсе не Трамп, а Байден: и дело тут даже не в рейтингах, а в том, что экс-президент уверенно идет к победе (сначала над Республиканской партией в этом ноябре, а потом и своей собственной — в 2024-м), а действующий президент превращается в "хромую утку". Девятого ноября после оглашения итогов выборов (то есть когда демократы потеряют контроль над Конгрессом) он станет ей окончательно и бесповоротно. Как остановить этот процесс? Объявить, что отечество в опасности, демократия под угрозой — и попытаться мобилизовать все силы и всех колеблющихся избирателей с той целью, чтобы они пришли 8 ноября и проголосовали против Трампа.Хотя метод старый (его использовали на промежуточных выборах 2018-го и президентских 2020-го), в целом он же тогда сработал (при всех дополнительных ухищрениях). Почему бы не попробовать и в третий раз? Эта логика и заставляет Байдена постоянно нагнетать атмосферу, прибегать к все более жестким эпитетам в адрес Трампа. Но она же провоцирует еще больший раскол в американском обществе. Таким образом, на словах выступая против раскола и обличая его инициаторов (то есть ужасных трампистов), Байден лишь увеличивает степень взаимной ненависти, делая раскол еще более сильным. И тут уже становится неважно, сыграет ли в третий раз ставка "вашингтонского болота" на демонизацию Трампа или нет: даже если каким-то чудом она сработает (и демократы сохранят контроль над Конгрессом), раскол лишь усугубится. Уже сейчас доверие ко всем ветвям власти находится на историческом минимуме, а в случае внезапной "победы" демократов в этом ноябре, оно упадет еще ниже, доверие же к Конгрессу со стороны республиканцев и вовсе будет нулевым. То есть произойдет дальнейшая делегитимизация основных институтов федеральной власти — президента и парламента. А дискредитация институтов власти в условиях растущего раскола общества на два агрессивно противостоящих непримиримых лагеря — путь к распаду страны или гражданской войне.А так как горячая гражданская война сейчас представляется нереальной, несмотря на то что по последним опросам 43 процента американцев допускают ее возможность в ближайшие десять лет (40 процентов среди демократов и 54 — среди республиканцев), все идет к расколу, то есть развалу страны на две части — либеральную и консервативную. Этот вариант тоже еще недавно казался фантастическим, но после выборов 2022-го и особенно 2024-го он окажется на повестке дня.Поэтому нет ничего удивительного в том, что заявил в Филадельфии Байден:"Я считаю, что Америка находится в переломном моменте, это один из тех моментов, когда определяется, каким все будет в будущем. И сейчас Америка должна выбрать: двигаться вперед или назад, выстраивать будущее или быть одержимой прошлым, быть страной надежды, единства и оптимизма или же страной страха, раскола и тьмы".Проблема (не у Байдена, а у "вашингтонского болота", то есть истеблишмента, который он представляет) даже не в том, что они делают вид, будто уже сумели повернуть страну на правильный путь (а зачем же тогда такой алармизм по поводу угрозы со стороны экстремистов Трампа?), не в показном оптимизме (Байден говорит, что "никогда не был так оптимистично настроен по поводу будущего Америки")... Проблема в том, что переломный момент уже произошел: Америка сломалась внутри себя в 2016-2020-м, и сейчас лишь продолжается развитие всех негативных процессов и тенденций.Более того, американская власть (и шире — элита) своими действиями по "борьбе с расколом и раскольниками" лишь усугубляет кризис. Потому что вместо того чтобы признать реальные проблемы своей страны и хотя бы попытаться вместе решать их, занимается поиском "экстремистов" и "ревизионистов" — как внутри страны, так и на мировой арене. Желая удержать доминирование и там и там, она в итоге потеряет и страну, и глобальные позиции.

https://ria.ru/20220902/ssha-1813880917.html

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https://ria.ru/20220810/politika-1808374497.html

https://ria.ru/20220801/bayden-1806537395.html

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авторы, дональд трамп, джо байден, америка, в мире, филадельфия, сша, выборы, демократическая партия сша, республиканская партия сша