https://ria.ru/20220902/ssha-1813889374.html

Байден назвал Трампа экстремистом

Байден назвал Трампа экстремистом - РИА Новости, 02.09.2022

Байден назвал Трампа экстремистом

Президент США Джо Байден заявил, что его предшественник Дональд Трамп представляет угрожающий Америке экстремизм. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T03:22

2022-09-02T03:22

2022-09-02T03:22

в мире

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что его предшественник Дональд Трамп представляет угрожающий Америке экстремизм."Дональд Трамп и MAGA-республиканцы представляют экстремизм, который угрожает основам нашей республики", - сказал Байден в обращении к нации.Он подчеркнул, что не имеет в виду всех республиканцев и даже не большинство, а только сторонников движения Трампа Make America Great Again (MAGA). "MAGA-республиканцы не уважают конституцию, не верят в силу закона, не признают волю людей", - сказал Байден.Он подчеркнул, что сторонники Трампа не признают состоявшиеся выборы президента, в то время как консерваторы понимают, что Трамп представляет угрозу демократии.

https://ria.ru/20220830/bayden-1813249019.html

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в мире, дональд трамп