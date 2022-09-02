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Байден назвал Трампа экстремистом - РИА Новости, 02.09.2022
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Байден назвал Трампа экстремистом
Байден назвал Трампа экстремистом - РИА Новости, 02.09.2022
Байден назвал Трампа экстремистом
Президент США Джо Байден заявил, что его предшественник Дональд Трамп представляет угрожающий Америке экстремизм. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T03:22
2022-09-02T03:22
в мире
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что его предшественник Дональд Трамп представляет угрожающий Америке экстремизм."Дональд Трамп и MAGA-республиканцы представляют экстремизм, который угрожает основам нашей республики", - сказал Байден в обращении к нации.Он подчеркнул, что не имеет в виду всех республиканцев и даже не большинство, а только сторонников движения Трампа Make America Great Again (MAGA). "MAGA-республиканцы не уважают конституцию, не верят в силу закона, не признают волю людей", - сказал Байден.Он подчеркнул, что сторонники Трампа не признают состоявшиеся выборы президента, в то время как консерваторы понимают, что Трамп представляет угрозу демократии.
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в мире, дональд трамп
В мире, Дональд Трамп
03:22 02.09.2022
 
Байден назвал Трампа экстремистом

Байден назвал Трампа экстремистом, который угрожает Америке

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что его предшественник Дональд Трамп представляет угрожающий Америке экстремизм.
"Дональд Трамп и MAGA-республиканцы представляют экстремизм, который угрожает основам нашей республики", - сказал Байден в обращении к нации.
Он подчеркнул, что не имеет в виду всех республиканцев и даже не большинство, а только сторонников движения Трампа Make America Great Again (MAGA). "MAGA-республиканцы не уважают конституцию, не верят в силу закона, не признают волю людей", - сказал Байден.
Он подчеркнул, что сторонники Трампа не признают состоявшиеся выборы президента, в то время как консерваторы понимают, что Трамп представляет угрозу демократии.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
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Движение в поддержку Байдена на выборах 2024 года подало заявку в избирком
 
В миреДональд Трамп
 
 
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