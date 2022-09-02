https://ria.ru/20220902/ssha-1813889374.html
Байден назвал Трампа экстремистом
Байден назвал Трампа экстремистом - РИА Новости, 02.09.2022
Байден назвал Трампа экстремистом
Президент США Джо Байден заявил, что его предшественник Дональд Трамп представляет угрожающий Америке экстремизм. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T03:22
2022-09-02T03:22
2022-09-02T03:22
в мире
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1c/1812685909_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_61b188507f77f753624db542d078e579.jpg
ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что его предшественник Дональд Трамп представляет угрожающий Америке экстремизм."Дональд Трамп и MAGA-республиканцы представляют экстремизм, который угрожает основам нашей республики", - сказал Байден в обращении к нации.Он подчеркнул, что не имеет в виду всех республиканцев и даже не большинство, а только сторонников движения Трампа Make America Great Again (MAGA). "MAGA-республиканцы не уважают конституцию, не верят в силу закона, не признают волю людей", - сказал Байден.Он подчеркнул, что сторонники Трампа не признают состоявшиеся выборы президента, в то время как консерваторы понимают, что Трамп представляет угрозу демократии.
https://ria.ru/20220830/bayden-1813249019.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1c/1812685909_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a945a070780cf41b4c5ed211e79900bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дональд трамп
Байден назвал Трампа экстремистом
Байден назвал Трампа экстремистом, который угрожает Америке
ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что его предшественник Дональд Трамп представляет угрожающий Америке экстремизм.
"Дональд Трамп
и MAGA-республиканцы представляют экстремизм, который угрожает основам нашей республики", - сказал Байден в обращении к нации.
Он подчеркнул, что не имеет в виду всех республиканцев и даже не большинство, а только сторонников движения Трампа Make America Great Again (MAGA). "MAGA-республиканцы не уважают конституцию, не верят в силу закона, не признают волю людей", - сказал Байден.
Он подчеркнул, что сторонники Трампа не признают состоявшиеся выборы президента, в то время как консерваторы понимают, что Трамп представляет угрозу демократии.