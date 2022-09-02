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Трамп назвал Байдена сумасшедшим - РИА Новости, 02.09.2022
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Трамп назвал Байдена сумасшедшим
Трамп назвал Байдена сумасшедшим - РИА Новости, 02.09.2022
Трамп назвал Байдена сумасшедшим
Экс-президент США Дональд Трамп в ответ на то, что действующий глава государства Джо Байден назвал его экстремистом, охарактеризовал своего оппонента как... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T10:43
2022-09-02T13:43
в мире
дональд трамп
джо байден
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ВАШИНГТОН, 2 сен — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп в ответ на то, что действующий глава государства Джо Байден назвал его экстремистом, охарактеризовал своего оппонента как сумасшедшего или страдающего от деменции.Ранее Байден в обращении к нации заявил, что его предшественник Дональд Трамп и сторонники движения Трампа Make America Great Again (MAGA) представляют угрожающий Америке экстремизм. Он подчеркнул, что сторонники Трампа не признают состоявшиеся выборы президента, в то время как консерваторы понимают, что Трамп представляет угрозу демократии."Кто-то должен объяснить Джо Байдену, что значит MAGA &lt;...&gt; если он не хочет делать Америку снова великой, а, судя по словам, действиям и мыслям, он не хочет, то он определенно не должен представлять Соединенные Штаты Америки! Если вы посмотрите на выражения и значение странной и озлобленной речи Байдена сегодня, он угрожал Америке. &lt;...&gt; Он, должно быть, сумасшедший или страдает от последней стадии деменции", — написал Трамп в соцсетях.До этого Джо Байден заявлял, что философия сторонников бывшего главы государства Дональда Трампа, объединенных лозунгом "Сделать Америку снова великой", является "чем-то вроде полуфашизма". Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге 26 августа подтвердила, что президент США не стесняется своей оценки сторонников Трампа как "фашистов" и продолжит бороться с ними за права американцев.Сотрудники ФБР 8 августа провели обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго (штат Флорида) в рамках расследования по статьям о незаконном использовании оборонной информации, хищении и уничтожении документов. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд позднее заявил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск.
https://ria.ru/20220901/tramp-1813742058.html
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в мире, дональд трамп, джо байден, сша
В мире, Дональд Трамп, Джо Байден, США
10:43 02.09.2022 (обновлено: 13:43 02.09.2022)
 
Трамп назвал Байдена сумасшедшим

Трамп в ответ на слова Байдена об экстремизме назвал его сумасшедшим

© AP Photo / Ross D. FranklinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© AP Photo / Ross D. Franklin
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 сен — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп в ответ на то, что действующий глава государства Джо Байден назвал его экстремистом, охарактеризовал своего оппонента как сумасшедшего или страдающего от деменции.
Ранее Байден в обращении к нации заявил, что его предшественник Дональд Трамп и сторонники движения Трампа Make America Great Again (MAGA) представляют угрожающий Америке экстремизм. Он подчеркнул, что сторонники Трампа не признают состоявшиеся выборы президента, в то время как консерваторы понимают, что Трамп представляет угрозу демократии.
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"Кто-то должен объяснить Джо Байдену, что значит MAGA <...> если он не хочет делать Америку снова великой, а, судя по словам, действиям и мыслям, он не хочет, то он определенно не должен представлять Соединенные Штаты Америки! Если вы посмотрите на выражения и значение странной и озлобленной речи Байдена сегодня, он угрожал Америке. <...> Он, должно быть, сумасшедший или страдает от последней стадии деменции", — написал Трамп в соцсетях.
До этого Джо Байден заявлял, что философия сторонников бывшего главы государства Дональда Трампа, объединенных лозунгом "Сделать Америку снова великой", является "чем-то вроде полуфашизма". Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге 26 августа подтвердила, что президент США не стесняется своей оценки сторонников Трампа как "фашистов" и продолжит бороться с ними за права американцев.
Сотрудники ФБР 8 августа провели обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго (штат Флорида) в рамках расследования по статьям о незаконном использовании оборонной информации, хищении и уничтожении документов. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд позднее заявил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск.
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
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