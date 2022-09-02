10:43 02.09.2022 (обновлено: 13:43 02.09.2022)
Трамп назвал Байдена сумасшедшим
Трамп в ответ на слова Байдена об экстремизме назвал его сумасшедшим
© AP Photo / Ross D. FranklinДональд Трамп
© AP Photo / Ross D. Franklin
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 сен — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп в ответ на то, что действующий глава государства Джо Байден назвал его экстремистом, охарактеризовал своего оппонента как сумасшедшего или страдающего от деменции.
Ранее Байден в обращении к нации заявил, что его предшественник Дональд Трамп и сторонники движения Трампа Make America Great Again (MAGA) представляют угрожающий Америке экстремизм. Он подчеркнул, что сторонники Трампа не признают состоявшиеся выборы президента, в то время как консерваторы понимают, что Трамп представляет угрозу демократии.
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"Кто-то должен объяснить Джо Байдену, что значит MAGA <...> если он не хочет делать Америку снова великой, а, судя по словам, действиям и мыслям, он не хочет, то он определенно не должен представлять Соединенные Штаты Америки! Если вы посмотрите на выражения и значение странной и озлобленной речи Байдена сегодня, он угрожал Америке. <...> Он, должно быть, сумасшедший или страдает от последней стадии деменции", — написал Трамп в соцсетях.
До этого Джо Байден заявлял, что философия сторонников бывшего главы государства Дональда Трампа, объединенных лозунгом "Сделать Америку снова великой", является "чем-то вроде полуфашизма". Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге 26 августа подтвердила, что президент США не стесняется своей оценки сторонников Трампа как "фашистов" и продолжит бороться с ними за права американцев.
Сотрудники ФБР 8 августа провели обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго (штат Флорида) в рамках расследования по статьям о незаконном использовании оборонной информации, хищении и уничтожении документов. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд позднее заявил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск.
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