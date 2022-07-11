https://ria.ru/20220711/ssha-1801267844.html

"Курс изменится". Кто придет к власти в США после Байдена

"Курс изменится". Кто придет к власти в США после Байдена - РИА Новости, 11.07.2022

"Курс изменится". Кто придет к власти в США после Байдена

Демократическая партия США все ближе к тому, чтобы не выдвигать Джо Байдена в президенты на выборах 2024-го: уж слишком он непопулярен в обществе... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T08:00

2022-07-11T08:00

2022-07-11T16:26

сша

джо байден

дональд трамп

камала харрис

демократическая партия сша

республиканская партия сша

конгресс сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798321171_0:194:3096:1936_1920x0_80_0_0_45127b56b95e56660b6a70e7ec24472d.jpg

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Демократическая партия США все ближе к тому, чтобы не выдвигать Джо Байдена в президенты на выборах 2024-го: уж слишком он непопулярен в обществе. Социологические исследования дают печальные для демократов результаты. Есть ли у американского лидера шансы сохранить кресло в Овальном кабинете — в материале РИА Новости.От недоверия до отрицанияРейтинги общественной поддержки нынешнего хозяина Белого дома давно бьют антирекорды. Уровень одобрения его деятельности колеблется в рамках 30-40% — хуже, чем у предшественника, Дональда Трампа. Большинство американцев и в будущем не ждет от Байдена прорывов и популярных решений. По данным летнего опроса The Harvard CAPS / Harris Poll, 71% граждан США не хотят его выдвижения на пост президента на выборах в 2024-м. Примечательно, что этот же опрос продемонстрировал неослабевающую популярность Трампа — к нему "крайне положительно" относятся 26% респондентов (против байденовских 17).Комментируя удручающие для Байдена показатели, обозреватель Fox News Томи Ларен подчеркнула: "ослы" (устоявшееся название Демократической партии), вероятно, в ближайшее время могут просто отказаться от него, сделав козлом отпущения, ответственным за все провалы последних полутора лет.Подобное решение, отметила аналитик, зависит в первую очередь от результатов промежуточных выборов в конгресс в ноябре 2022-го. Сейчас у демократов шансы сохранить перевес минимальны — считанные голоса отделяют "слонов" (республиканцев) от доминирования в палате представителей и сенате.В случае неблагоприятного исхода "ослам" осенью придется точно искать Байдену замену. Если ранее это могла быть вице-президент Камала Харрис, то теперь все осложнилось. Недальновидная политика босса сказалась и на ее репутации — это лишь 16% "крайне положительного" отношения, хотя Харрис делала ставку на поддержку афроамериканского населения.Однако, как считает бывший старший советник Барака Обамы Дэвид Аксельрод, некоторые заслуги действующего руководства недооценены. Среди них — борьба с пандемией, консолидация западных союзников и возвращение "приличия" Белому дому (намек на зачастую неподобающее для политика поведение Трампа).Впрочем, понять, почему эти успехи не влияют на общественное мнение, очень просто. Байден воплотил в жизнь трамповские пессимистичные (и казавшиеся еще пару лет назад нереальными) прогнозы о бензине по пять долларов, отказался вести диалог с американской нефтяной промышленностью, пострадавшей от пандемии и антироссийских санкций. И в целом фактически исключил внутренние проблемы США из повестки, что заметили сами представители его администрации.Поэтому разговоры о замене Байдена на следующих выборах идут в стане демократов с начала лета. Как подчеркивают даже симпатизирующие "ослам" аналитики, если вторую схватку с Трампом действующий президент еще может выиграть "по инерции", то свежий кандидат-республиканец с чистой репутацией будет ему не по зубам. А "слоны" как раз планируют выдвинуть новую фигуру.Возраст — не помеха?День независимости США в этом году ознаменовался вовсе не народным единением. Среди пользователей Twitter одним из наиболее популярных хештегов 4 июля стал #ImpeachJoeBiden — "Объявить импичмент Джо Байдену". Причем поводом для активного продвижения призыва был твит того же Аксельрода. Он, несмотря на признание заслуг президента, в итоге констатировал: "Ситуация в стране вышла из-под контроля".Причина таких заявлений не только в рекордной за 40 лет инфляции, уровень которой превышает отметку в восемь процентов, и росте цен на все, включая жилье (аренда подорожала в среднем на 17%). Байден неоднократно демонстрировал неоднозначное поведение — например, замешательство на трибуне при попытке пожать руку несуществующему человеку, многочисленные оговорки и, наконец, падение с велосипеда.Американцев беспокоит и то, что в 2024-м политику будет уже 82 года. "Проблема даже не в 82. Это 86-й год", — сказал один из колеблющихся избирателей, имея в виду возраст президента в конце второго срока. А обозреватель издания The Atlantic Марк Лейбович обратил внимание: будь Байден, например, пилотом, уже давно вышел бы на пенсию.Замкнутый кругНо члены Демпартии, желающие избавиться от Байдена, не могут апеллировать к возрасту — их лишь обвинят в эйджизме. Да и в целом в американских верхах наблюдается процесс старения: сенаторам, например, в среднем по 60 лет. То есть технически исключить хозяина Белого дома из будущих праймериз невозможно. А на них он, несмотря на растущее число недовольных, все еще способен получить номинацию (то есть право баллотироваться от партии), отмечают политологи.Выход в этой ситуации один — пополнение скамейки запасных. Таковая у демократов уже имеется, что красноречиво свидетельствует об их нежелании давать главе государства второй шанс. В числе возможных замен — все та же Харрис. Хотя ее рейтинг ниже, чем у Байдена, за два года она еще сможет выработать собственную повестку и выйти из его тени.Все чаще среди "ослов" звучит имя Роя Купера — губернатора традиционно республиканской Северной Каролины. На протяжении двадцати лет он сохраняет там влияние, будучи демократом (с 2001-го занимал пост генпрокурора штата). Не исключено, что вновь заявят о себе персоны вроде открытого гея Пита Буттиджича, убедительно выступившего на праймериз в 2019-м.Парадокс в том, что альтернатива Байдену понадобится в случае проигрыша в конгрессе. Однако тогда даже более адекватный для демократов кандидат уже не сможет переломить навязываемый конгрессменами-республиканцами курс. Поэтому ноябрьская кампания станет поворотным моментом не только для "сонного Джо", но и для всех его однопартийцев, а также — преемника.

https://ria.ru/20220707/unichtozhenie-1800833475.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, джо байден, дональд трамп, камала харрис, демократическая партия сша, республиканская партия сша, конгресс сша