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Завод по переработке подсолнечника, рапса и сои построят в Ленобласти - РИА Новости, 31.08.2022
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Ленинградская область
https://ria.ru/20220831/zavod-1813466011.html
Завод по переработке подсолнечника, рапса и сои построят в Ленобласти
Завод по переработке подсолнечника, рапса и сои построят в Ленобласти - РИА Новости, 31.08.2022
Завод по переработке подсолнечника, рапса и сои построят в Ленобласти
Завод по переработке подсолнечника, рапса и сои стоимостью 120 миллионов рублей построят в Волосовском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T16:09
2022-08-31T16:09
ленинградская область
ленинградская область
санкт-петербург
волосово
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг — РИА Новости. Завод по переработке подсолнечника, рапса и сои стоимостью 120 миллионов рублей построят в Волосовском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Соответствующее соглашение подписано в рамках проходящей в Санкт-Петербурге XXXI международной агропромышленной выставке "Агрорусь".По словам собеседника агентства, "Волосовский комбикормовый завод", занимающийся поставками в Ленинградскую область зерновых и масличных культур для производства кормов для животных, расширяет ассортимент продукции и строит перерабатывающее производство."Область ежегодно увеличивает производство рапса. В прошлом году мы выпустили первую тысячу тонн рапсового масла. Новый завод в Волосово будет перерабатывать рапс на шрот – высокобелковый корм для животных и растительное масло. Новый завод позволит региону нарастить объемы выращивания рапса, производства кормов и расширить линейку местной пищевой продукции за счет производства масла", ― отметил заместитель председателя правительства области, председатель регионального комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.Завод будет перерабатывать в сутки до 50 тонн масличных культур ― как рапса, выращенного в Ленинградской области, так и привозных подсолнечника и сои, уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220414/lenoblast-1783591724.html
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ленинградская область, санкт-петербург, волосово, экономика
Ленинградская область , Ленинградская область, Санкт-Петербург, Волосово, Экономика
16:09 31.08.2022
 

Завод по переработке подсолнечника, рапса и сои построят в Ленобласти

© Фото : Правительство Ленинградской областиЗавод по переработке подсолнечника, рапса и сои построят в Ленобласти
Завод по переработке подсолнечника, рапса и сои построят в Ленобласти - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© Фото : Правительство Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг — РИА Новости. Завод по переработке подсолнечника, рапса и сои стоимостью 120 миллионов рублей построят в Волосовском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Соответствующее соглашение подписано в рамках проходящей в Санкт-Петербурге XXXI международной агропромышленной выставке "Агрорусь".
По словам собеседника агентства, "Волосовский комбикормовый завод", занимающийся поставками в Ленинградскую область зерновых и масличных культур для производства кормов для животных, расширяет ассортимент продукции и строит перерабатывающее производство.
"Область ежегодно увеличивает производство рапса. В прошлом году мы выпустили первую тысячу тонн рапсового масла. Новый завод в Волосово будет перерабатывать рапс на шрот – высокобелковый корм для животных и растительное масло. Новый завод позволит региону нарастить объемы выращивания рапса, производства кормов и расширить линейку местной пищевой продукции за счет производства масла", ― отметил заместитель председателя правительства области, председатель регионального комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.
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Завод будет перерабатывать в сутки до 50 тонн масличных культур ― как рапса, выращенного в Ленинградской области, так и привозных подсолнечника и сои, уточнили в пресс-службе.
 
Ленинградская областьЛенинградская областьСанкт-ПетербургВолосовоЭкономика
 
 
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