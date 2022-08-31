https://ria.ru/20220831/zavod-1813466011.html

Завод по переработке подсолнечника, рапса и сои построят в Ленобласти

Завод по переработке подсолнечника, рапса и сои построят в Ленобласти - РИА Новости, 31.08.2022

Завод по переработке подсолнечника, рапса и сои построят в Ленобласти

Завод по переработке подсолнечника, рапса и сои стоимостью 120 миллионов рублей построят в Волосовском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T16:09

2022-08-31T16:09

2022-08-31T16:09

ленинградская область

ленинградская область

санкт-петербург

волосово

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг — РИА Новости. Завод по переработке подсолнечника, рапса и сои стоимостью 120 миллионов рублей построят в Волосовском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Соответствующее соглашение подписано в рамках проходящей в Санкт-Петербурге XXXI международной агропромышленной выставке "Агрорусь".По словам собеседника агентства, "Волосовский комбикормовый завод", занимающийся поставками в Ленинградскую область зерновых и масличных культур для производства кормов для животных, расширяет ассортимент продукции и строит перерабатывающее производство."Область ежегодно увеличивает производство рапса. В прошлом году мы выпустили первую тысячу тонн рапсового масла. Новый завод в Волосово будет перерабатывать рапс на шрот – высокобелковый корм для животных и растительное масло. Новый завод позволит региону нарастить объемы выращивания рапса, производства кормов и расширить линейку местной пищевой продукции за счет производства масла", ― отметил заместитель председателя правительства области, председатель регионального комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.Завод будет перерабатывать в сутки до 50 тонн масличных культур ― как рапса, выращенного в Ленинградской области, так и привозных подсолнечника и сои, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220414/lenoblast-1783591724.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ленинградская область, санкт-петербург, волосово, экономика