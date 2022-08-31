Завод по переработке подсолнечника, рапса и сои построят в Ленобласти
© Фото : Правительство Ленинградской областиЗавод по переработке подсолнечника, рапса и сои построят в Ленобласти
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг — РИА Новости. Завод по переработке подсолнечника, рапса и сои стоимостью 120 миллионов рублей построят в Волосовском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Соответствующее соглашение подписано в рамках проходящей в Санкт-Петербурге XXXI международной агропромышленной выставке "Агрорусь".
По словам собеседника агентства, "Волосовский комбикормовый завод", занимающийся поставками в Ленинградскую область зерновых и масличных культур для производства кормов для животных, расширяет ассортимент продукции и строит перерабатывающее производство.
"Область ежегодно увеличивает производство рапса. В прошлом году мы выпустили первую тысячу тонн рапсового масла. Новый завод в Волосово будет перерабатывать рапс на шрот – высокобелковый корм для животных и растительное масло. Новый завод позволит региону нарастить объемы выращивания рапса, производства кормов и расширить линейку местной пищевой продукции за счет производства масла", ― отметил заместитель председателя правительства области, председатель регионального комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.
Завод будет перерабатывать в сутки до 50 тонн масличных культур ― как рапса, выращенного в Ленинградской области, так и привозных подсолнечника и сои, уточнили в пресс-службе.