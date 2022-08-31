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В Ленобласти построят новый терминал для отгрузки зерна
В Ленобласти построят новый терминал для отгрузки зерна - РИА Новости, 31.08.2022
В Ленобласти построят новый терминал для отгрузки зерна
В Выборгском районе Ленинградской области планируется построить новый грузовой терминал, который поможет на четверть увеличить объемы отгрузки зерна через порты РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T15:16
2022-08-31T15:16
2022-08-31T15:16
ленинградская область
санкт-петербург
экономика
коммерческая недвижимость
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг — РИА Новости. В Выборгском районе Ленинградской области планируется построить новый грузовой терминал, который поможет на четверть увеличить объемы отгрузки зерна через порты региона, сообщил заместитель председателя правительства области, председатель регионального комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.Он участвует в работе проходящей в Санкт-Петербурге XXXI международной агропромышленной выставке "Агрорусь".В рамках мероприятия подписано соглашение о социально-экономическом сотрудничестве вместе с генеральным директором общества с ограниченной ответственностью "Порт Высоцкий" Вадимом Павловым.Как уточнили в пресс-службе областной администрации, подписанное инвестиционное соглашение предоставит возможность строительства нового зернового терминала в порту Высоцк с грузооборотом в четыре миллиона тонн в год. Терминал будет способен принимать маршрутные отправки до 68 вагонов с последующим накоплением зерновых культур в специализированном складском парке емкостью 240 тысяч тонн."Объем инвестиций в проект составит порядка 5,5 миллиарда рублей. Планируется создание 50 новых рабочих мест. Специализированный комплекс будет построен с соблюдением всех экологических норм", – сказали в пресс-службе.
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РИА Новости
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санкт-петербург, экономика, коммерческая недвижимость, ленинградская область
Ленинградская область , Санкт-Петербург, Экономика, Коммерческая недвижимость, Ленинградская область
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг — РИА Новости. В Выборгском районе Ленинградской области планируется построить новый грузовой терминал, который поможет на четверть увеличить объемы отгрузки зерна через порты региона, сообщил заместитель председателя правительства области, председатель регионального комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.
"Появляется еще одна точка для выхода на международные рынки российских сельхозпроизводителей. Мы каждый год увеличиваем производство зерна, и новый терминал будет способствовать развитию общего экспортного потенциала региона", ― отметил Малащенко.
Он участвует в работе проходящей в Санкт-Петербурге
XXXI международной агропромышленной выставке "Агрорусь".
В рамках мероприятия подписано соглашение о социально-экономическом сотрудничестве вместе с генеральным директором общества с ограниченной ответственностью "Порт Высоцкий" Вадимом Павловым.
Как уточнили в пресс-службе областной администрации, подписанное инвестиционное соглашение предоставит возможность строительства нового зернового терминала в порту Высоцк с грузооборотом в четыре миллиона тонн в год. Терминал будет способен принимать маршрутные отправки до 68 вагонов с последующим накоплением зерновых культур в специализированном складском парке емкостью 240 тысяч тонн.
"Объем инвестиций в проект составит порядка 5,5 миллиарда рублей. Планируется создание 50 новых рабочих мест. Специализированный комплекс будет построен с соблюдением всех экологических норм", – сказали в пресс-службе.