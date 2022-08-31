https://ria.ru/20220831/terminal-1813444765.html

В Ленобласти построят новый терминал для отгрузки зерна

В Ленобласти построят новый терминал для отгрузки зерна - РИА Новости, 31.08.2022

В Ленобласти построят новый терминал для отгрузки зерна

В Выборгском районе Ленинградской области планируется построить новый грузовой терминал, который поможет на четверть увеличить объемы отгрузки зерна через порты РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T15:16

2022-08-31T15:16

2022-08-31T15:16

ленинградская область

санкт-петербург

экономика

коммерческая недвижимость

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг — РИА Новости. В Выборгском районе Ленинградской области планируется построить новый грузовой терминал, который поможет на четверть увеличить объемы отгрузки зерна через порты региона, сообщил заместитель председателя правительства области, председатель регионального комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.Он участвует в работе проходящей в Санкт-Петербурге XXXI международной агропромышленной выставке "Агрорусь".В рамках мероприятия подписано соглашение о социально-экономическом сотрудничестве вместе с генеральным директором общества с ограниченной ответственностью "Порт Высоцкий" Вадимом Павловым.Как уточнили в пресс-службе областной администрации, подписанное инвестиционное соглашение предоставит возможность строительства нового зернового терминала в порту Высоцк с грузооборотом в четыре миллиона тонн в год. Терминал будет способен принимать маршрутные отправки до 68 вагонов с последующим накоплением зерновых культур в специализированном складском парке емкостью 240 тысяч тонн."Объем инвестиций в проект составит порядка 5,5 миллиарда рублей. Планируется создание 50 новых рабочих мест. Специализированный комплекс будет построен с соблюдением всех экологических норм", – сказали в пресс-службе.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

санкт-петербург, экономика, коммерческая недвижимость, ленинградская область