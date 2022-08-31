Овощной, фруктовый, ягодный: рецепты домашних соков на зиму

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Натуральные овощные, фруктовые и ягодные соки можно самостоятельно заготовить впрок и пить круглый год. Как сделать вкусный и полезный сок на зиму в домашних условиях, как приготовить напиток с мякотью или концентрированный, со стерилизацией и без, методы консервации в банках и пошаговые рецепты — в материале РИА Новости.

Сок на зиму

Натуральный сок — полезная витаминная заготовка на зиму. Правильно приготовленные своими руками соки сохраняют все основные свойства свежих ягод, овощей и фруктов.

Для этих целей используют соковыжималку или мясорубку со специальной насадкой, соковарку или ручной винтовой пресс. Количество сока на выходе зависит от способа получения напитка и качества сырья (сорт, спелость). Так, к примеру, из 10 кг яблок, груш получится около четырех-шести литров, а из красной смородины, крыжовника, винограда — от пяти до семи.

Консервировать сок можно двумя способами:

— Горячий розлив. Свежевыжатый сок необходимо нагреть до +75°C, затем отфильтровать и кипятить напиток в течение трех минут. Далее доверху разлить сок по подготовленным стерилизованным банкам из стекла и закатать крышками.

Горячий розлив. Свежевыжатый сок необходимо нагреть до +75°C, затем отфильтровать и кипятить напиток в течение трех минут. Далее доверху разлить сок по подготовленным стерилизованным банкам из стекла и закатать крышками. — Пастеризация. Этот способ консервации заключается в двойном нагреве напитка без кипячения. Сначала сок прогревают до +80°C, затем процеживают его и снова ставят на плиту, доводя до +90°C. Далее разливают напиток в стерилизованные стеклянные емкости и ставят в большую кастрюлю с кипятком. Пастеризуют в течение 20-40 минут в зависимости от объема банки.

Пищевая ценность

По пищевой ценности домашний сок не сравнится с аналогом из магазина. Заготовки обладают ароматом и вкусом сырья, из которого сделаны, содержат ценные для организма витамины, кислоты, минеральные вещества и эфирные масла.

Подготовка сырья

Качество сока зависит не только от способа приготовления и соблюдения технических норм. Крайне важно тщательно выбрать сырье. Плоды и ягоды должны быть зрелыми, без червоточин, признаков гнили или плесени. Недозрелые и перезрелые ягоды, овощи и фрукты не подойдут, в них меньше аромата, сахаристости и витаминов

Готовить сок лучше из свежесобранного сырья, которое тщательно сортируют, очищают от чашелистиков и мусора, промывают прохладной водой в дуршлаге. А перед тем как заготавливать сок-ассорти, следует тщательно продумать сочетания сладких и кислых плодов и ягод.

Популярные рецепты соков

Классический яблочный, вишневый, томатный, а также березовый, лимонный, малиновый, ананасовый сок – множество вариаций на выбор для полезных заготовок на зиму.

Получить сок из овощей , ягод и фруктов можно несколькими способами:

— выварить в соковарке;

выварить в соковарке; — отжать с помощью соковыжималки или ручного пресса;

отжать с помощью соковыжималки или ручного пресса; — выжать путем измельчения при помощи терки, блендера, мясорубки.

Томатный Вкусная густая домашняя заготовка из свежих помидоров готовится просто. Специи (соль, сахар, перец) рекомендуется добавлять непосредственно перед употреблением сока. Категория Напиток Кухня Русская Сложность Средне Время подготовки 20 мин. Время готовки 50 мин. Ингредиенты 9 кг помидоры 100 г сахар по вкусу соль Приготовление 1 Помидоры хорошо промыть и вырезать у плодов сердцевину. 2 Разрезать каждый помидор пополам и пропустить через соковыжималку или мясорубку. © Фото : Unsplash/Sebastian Pociecha Нарезанные помидоры © Фото : Unsplash/Sebastian Pociecha 3 Полученную томатную массу вылить в кастрюлю и довести до кипения. 4 Пропустить напиток через сито, чтобы получить сок однородной консистенции или оставить густой напиток с мякотью. 5 Добавить сахар, соль и довести заготовку до кипения, затем убавить огонь и проварить еще пять минут. 6 Готовый томатный сок разлить в стерильную тару и закатать крышками. CC BY 2.0 / Pedro Fernandes / tomato_juice Томатный сок и помидоры CC BY 2.0 / Pedro Fernandes / tomato_juice

Вишневый Концентрированный сок из вишен по данному рецепту рекомендуется перед употреблением разбавлять водой. Кроме того, из терпкого вишневого напитка зимой можно сварить кисель, приготовить сладкий соус к выпечке и кисло-сладкий к мясу или птице. Категория Напиток Кухня Русская Сложность Средне Время подготовки 50 мин. Время готовки 25 мин. Ингредиенты 4 кг плоды сочной вишни 2 л вода 1 кг сахар Приготовление 1 Очистить плоды вишни от косточек, измельчить ягоды, залить водой и подогреть на медленном огне. 2 Когда вишни размягчатся, протереть их через мелкое сито деревянной ложкой. В результате на выходе получится сок с мякотью. 3 Вылить полученный напиток в кастрюлю, добавить сахар и отправить на плиту. 4 Довести до кипения и дождаться полного растворения сахара. 5 Разлить горячий сок в подготовленные емкости и, прикрыв крышками, простерилизовать 10-20 минут. 6 Герметично закатать стерильными крышками и перевернуть банки/бутылки. © Depositphotos / olgapavlova87 Вишневый сок © Depositphotos / olgapavlova87

Яблочный Категория Напиток Кухня Русская Сложность Средне Время подготовки 50 мин. Время готовки 10 мин. Ингредиенты 10 кг яблоки (сочный сорт) 1 кг сахар Приготовление 1 Яблоки перебрать, вымыть, отделить от семян и порезать кусочками. 2 Подготовленные фрукты прогнать через соковыжималку. 3 Полученный яблочный сок процедить через сито с выложенной в несколько слоев марлей. 4 В процеженный сок высыпать сахар и прогреть на плите, но не доводить до кипения. 5 Горячий напиток разлить по стерилизованным банкам или бутылкам, а затем после остывания отправить на хранение.

Яблочно-морковный Категория Напиток Кухня Русская Сложность Средне Время подготовки 30 мин. Время готовки 15 мин. Ингредиенты 3 г морковь 2 г яблоки 100-200 г сахар Приготовление 1 Морковь и яблоки тщательно вымыть и очистить от кожуры, порезать на кусочки. Из плодов отжать сок при помощи соковыжималки. 2 Смешать готовый овощной и фруктовый соки в эмалированной посуде, добавить сахарный песок и хорошо перемешать. 3 Поставить на плиту и довести до кипения, после закипания выдержать на минимальном огне еще пять минут. 4 Горячий сок разлить по стерилизованным банкам или стеклянным бутылкам и плотно закрутить крышки.

Смородиновый Сок на зиму можно готовить из разных сортов ягод: красной, белой и черной смородины. Этот витаминный напиток обладает противопростудными свойствами, что особенно актуально в зимний период. Категория Напиток Кухня Разное Ингредиенты 3 кг ягоды черной смородины 1 кг сахар 0,4 л очищенная вода Приготовление 1 Ягоды промыть, удалить мусор и палочки, сложить в кастрюлю, залить водой и поставить на плиту. © Pixabay / GeisserS Черная смородина © Pixabay / GeisserS 2 Варить содержимое кастрюли на медленном огне до тех пор, когда ягоды пустят сок. 3 Процедить ягодную массу через марлю и оставить полученный сок отстояться несколько часов. 4 Аккуратно слить сок в кастрюлю, всыпать сахар. Нагревать на медленном огне и перемешивать до полного растворения сахара, но не кипятить. 5 Затем снова процедить жидкость и отправить на плиту, дать прокипеть около пяти минут. 6 Разлить готовый сок по банкам и закатать крышками. Хранить в прохладном темном помещении.

Абрикосовый Ингредиенты 8 г абрикосы спелые 3 г лимонная кислота 400 г сахар 1 л вода Приготовление 1 Абрикосы промыть, извлечь косточки, из мякоти отжать сок в соковыжималке. © Фото : Unsplash/Kate Laine Мытые абрикосы © Фото : Unsplash/Kate Laine 2 Смешать сахар с водой и довести до кипения. 3 После растворения сахара влить раствор в сок и прокипятить. 4 Снять образовавшуюся пенку и дать прокипеть соку еще пять минут. 5 Расфасовать в стерилизованную горячую стеклотару и закатать. © Фото : Unsplash/Anna Filozova Абрикосовый сок © Фото : Unsplash/Anna Filozova

Ананасовый Освежающий ананасовый сок в зимнее время хорошо употреблять в небольших дозах как самостоятельный напиток, а также готовить с ним различные коктейли. Ингредиенты 2 кг ананасы 500 г сахар 2 л вода Приготовление 1 Вымыть ананасы под проточной водой, срезать "хохолок" и аккуратно очистить от кожуры. 2 Удалить все "глазки", порезать на крупные куски и пропустить через соковыжималку. 3 В полученный сок вылить воду, всыпать сахар и все тщательно перемешать, чтобы сахар растворился. 4 Процедить сок через марлю или сито, поставить его на огонь и нагреть, но не дать закипеть. 5 Горячий напиток разлить в стерильные банки и пастеризовать: емкости объемом 0,5 л – 20 минут, литровые – 40 минут. 6 Закатать банки герметичными стерилизованными крышками.

Клубничный Ингредиенты 1 кг спелая клубника 300 г сахар 100 г вода Приготовление 1 Подготовить ягоды, промыть и очистить от мусора и сделать из них пюре любым удобным способом. 2 Ягодное пюре залить водой и отправить на плиту. Нагреть массу до 60°C примерно за 3-5 минут. 3 Можно отжать сок через марлю или готовить его с мякотью на зиму. Добавить сахар в сок, разлить по банкам и отправить их на стерилизацию: литровые – 20 мин; объемом два литра – 25 мин; трехлитровые – 35 мин. 4 Закатать герметичными крышками и поставить банки вверх дном до полного остывания.

Малиновый Концентрированный малиновый сок по этому рецепту рекомендуется пить, разводя водой в соотношении: одна часть сока на пять частей воды. По вкусу можно добавить сахар. Ингредиенты 2 кг спелые ягоды малины 400 г сахар 300-400 мл вода Приготовление 1 Ягоды осторожно перебрать, удалить плодоножки и промыть под проточной водой в дуршлаге. 2 Сложить малину в кастрюлю, размять деревянным пестиком или толкушкой для получения ягодного пюре. Добавить сахар к ягодам и тщательно все перемешать. 3 Нагреть воду в кастрюле до +60°C и добавить к ней ягодное пюре с сахаром, все перемешать. 4 После закипания оставить ягодную массу ещё на пять минут, затем выключить и дать постоять накрытой около 15 минут. 5 Процедить сок через сложенную в несколько слоев марлю и закипятить. 6 Далее можно сразу закатать сок в банки или дополнительно подвергнуть емкости с соком пастеризации при +85°C (литровые банки около 20 минут, трехлитровые – 30 минут).

Тыквенный с морковью Натуральный напиток из мякоти тыквы и моркови – кладезь целебных веществ в холодное время года. Ингредиенты 800 г тыква 1500 г морковь 2 л вода 2 г лимонная кислота по вкусу сахар Приготовление 1 Очистить морковь и тыкву от кожуры и нарезать на небольшие кусочки. 2 Сложить овощи в емкость, залить водой, поставить на плиту и на среднем огне довести до кипения. 3 Проварить овощи на медленном огне еще около 50 минут. 4 Снять кастрюлю с овощной смесью с огня и измельчить овощи при помощи блендера. 5 Добавить в получившееся пюре воду (количество регулируется по желанию) и довести все до кипения. 6 В горячий овощной сок положить лимонную кислоту и на небольшом огне проварить еще около 10 минут, дать соку прокипеть. 7 Разлить сок по стерилизованным банкам в горячем виде и закрыть крышками. Перевернуть вверх дном и укутать теплым пледом или одеялом 8 После полного остывания банки с соком перенести на хранение в темное прохладное место.

Огуречный Сок из огурцов на зиму можно не только консервировать, но и замораживать. Такой способ приготовления более предпочтителен и не занимает много времени. Из ингредиентов понадобятся только плоды огурцов без каких-либо добавок. Ингредиенты по вкусу огурцы (произвольное количество) Приготовление 1 Огурцы промыть, удалить кончики и порезать на куски. 2 Пропустить овощи через соковыжималку или мясорубку (если требуется, то дополнительного процедить массу). 3 Полученный огуречный сок разлить в формочки для льда и убрать в морозилку. 4 После замораживания извлечь лед из формочек и сложить готовые кубики в зип-пакет для дальнейшего хранения.

Апельсиновый Домашний сок из цитрусовых имеет яркий цвет, насыщенный аромат, освежающий вкус. Ингредиенты 1 кг апельсины 200-300 г сахар 700 г вода Приготовление 1 Апельсины хорошо вымыть и аккуратно срезать цедру острым ножом. 2 Отжать из цитрусов сок с помощью соковыжималки. 3 Цедру следует дополнительно измельчить, прокипятить и полученный отвар процедить. 4 Вылить в эмалированную кастрюлю апельсиновый сок и отвар цедры. 5 Добавить сахар и проварить на медленном огне в течение 15 минут. 6 Разлить сок по горячим стерилизованным банкам и закатать крышками.

Березовый Сладковатый березовый сок отлично утоляет жажду. На его основе в зимний период можно готовить фруктовые коктейли, сиропы и квасы. Ингредиенты 3 л собранный березовый сок 1 шт. сок лимона по вкусу сахар Приготовление 1 Профильтровать собранный березовый сок через марлю. 2 Вылить в кастрюлю и положить в него сахар, выдавить сок одного лимона. 3 Поставить содержимое на плиту и нагреть, но не доводить до кипения. 4 Разлить горячий сок в подготовленные банки и пастеризовать в кипящей воде: литровые - 30 минут, двухлитровые – 45 минут, трехлитровые - один час. 5 Герметично укупорить банки крышками и отправить на хранение.

Виноградный Виноград для приготовления сока нужно выбирать спелый, сочный и свежий. Гроздья должны быть с целыми, неповрежденными ягодами. Ингредиенты 3 кг виноград темных сортов 500 г сахар Приготовление 1 Гроздья винограда тщательно промыть, ягоды обобрать и отжать из них сок. 2 Дополнительно следует процедить полученный сок через марлю и вылить в кастрюлю. 3 Прогреть содержимое до+ 85ºС, затем перелить в чистые трехлитровые банки и пастеризовать при температуре +85ºС в течение 20 минут, а потом закатать. 4 Можно обойтись и пастеризации, тогда сок следует прокипятить и немного проварить, а после разлить в банки и герметично закатать. 5 Поставить банки с соком на крышки и оставить в таком положении до полного остывания. Затем убрать на хранение в темное прохладное место.

Сливовый Ингредиенты 3 кг слива 300 г сахар Приготовление 1 Сливы отсортировать, промыть, обсушить и вытащить косточки. 2 Пропустить их через соковыжималку и процедить для отделения сока от мякоти. 3 Вылить сок в кастрюлю, добавить к нему сахар и нагреть на плите до +90°C. 4 Разлить горячий сливовый сок по банкам и простерилизовать в течение 20 минут. 5 Закатать герметичными крышками и укутать теплым пледом до полного остывания, переворачивать емкости не нужно.

Советы кулинаров

Натуральные ягодные соки (вишневый, малиновый, смородиновый, сливовый) содержат большое количество кислот, поэтому употреблять их в неразбавленном виде не следует. В то же время соки таких культур, как груша, черешня и другие, обладают низкой кислотностью. Поэтому их лучше купажировать, т.е. смешивать. Например, яблочные осветляют путем смешивания с соком терпких сортов груш, добавляя 10-25% грушевого сока к яблочному.

Купажировать соки лучше до этапа пастеризации, а вот разбавлять водой и добавлять сахар – непосредственно перед употреблением. Исключение составляют соки с мякотью, к которым сахарный сироп добавляют перед консервированием. После купажирования напитки консервируют незамедлительно.