Овощной, фруктовый, ягодный: рецепты домашних соков на зиму

Рейтинг@Mail.ru
Сок на зиму: лучшие рецепты приготовления в домашних условиях
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Томатный
Вкусная густая домашняя заготовка из свежих помидоров готовится просто. Специи (соль, сахар, перец) рекомендуется добавлять непосредственно перед употреблением сока.
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813494013_0:3:2724:2046_1920x0_80_0_0_f78063371dbd78f800f3c16f295d661c.jpg
1920
1920
true
2022-08-31T17:57
2
1
5
5
PT50M
PT20M
Напиток
Русская
помидоры, 9 кг
сахар, 100 г
соль
Помидоры хорошо промыть и вырезать у плодов сердцевину.
Шаг 1
Разрезать каждый помидор пополам и пропустить через соковыжималку или мясорубку.
Шаг 2
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811475255_0:960:2048:2112_1920x0_80_0_0_660e670d1432e3eff771e2e5b4dbba16.jpg
Полученную томатную массу вылить в кастрюлю и довести до кипения.
Шаг 3
Пропустить напиток через сито, чтобы получить сок однородной консистенции или оставить густой напиток с мякотью.
Шаг 4
Добавить сахар, соль и довести заготовку до кипения, затем убавить огонь и проварить еще пять минут.
Шаг 5
Готовый томатный сок разлить в стерильную тару и закатать крышками.
Шаг 6
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568822931_0:16:1920:1096_1920x0_80_0_0_b8e773179cd7d95db485ee3594098dc5.jpg
фрукты, простые рецепты
Вишневый
Концентрированный сок из вишен по данному рецепту рекомендуется перед употреблением разбавлять водой. Кроме того, из терпкого вишневого напитка зимой можно сварить кисель, приготовить сладкий соус к выпечке и кисло-сладкий к мясу или птице.
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813494013_0:3:2724:2046_1920x0_80_0_0_f78063371dbd78f800f3c16f295d661c.jpg
1920
1920
true
2022-08-31T17:57
2
1
5
5
PT25M
PT50M
Напиток
Русская
плоды сочной вишни , 4 кг
вода , 2 л
сахар, 1 кг
Очистить плоды вишни от косточек, измельчить ягоды, залить водой и подогреть на медленном огне.
Шаг 1
Когда вишни размягчатся, протереть их через мелкое сито деревянной ложкой. В результате на выходе получится сок с мякотью.
Шаг 2
Вылить полученный напиток в кастрюлю, добавить сахар и отправить на плиту.
Шаг 3
Довести до кипения и дождаться полного растворения сахара.
Шаг 4
Разлить горячий сок в подготовленные емкости и, прикрыв крышками, простерилизовать 10-20 минут.
Шаг 5
Герметично закатать стерильными крышками и перевернуть банки/бутылки.
Шаг 6
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601422205_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_9f1037290fdb430223753f524de8f7d3.jpg
фрукты, простые рецепты
Яблочный
Натуральные овощные, фруктовые и ягодные соки можно самостоятельно заготовить впрок и пить круглый год. Как сделать вкусный и полезный сок на зиму в домашних... РИА Новости, 31.08.2022
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813494013_0:3:2724:2046_1920x0_80_0_0_f78063371dbd78f800f3c16f295d661c.jpg
1920
1920
true
2022-08-31T17:57
2
1
5
5
PT10M
PT50M
Напиток
Русская
яблоки (сочный сорт) , 10 кг
сахар, 1 кг
Яблоки перебрать, вымыть, отделить от семян и порезать кусочками.
Шаг 1
Подготовленные фрукты прогнать через соковыжималку.
Шаг 2
Полученный яблочный сок процедить через сито с выложенной в несколько слоев марлей.
Шаг 3
В процеженный сок высыпать сахар и прогреть на плите, но не доводить до кипения.
Шаг 4
Горячий напиток разлить по стерилизованным банкам или бутылкам, а затем после остывания отправить на хранение.
Шаг 5
фрукты, простые рецепты
Яблочно-морковный
Натуральные овощные, фруктовые и ягодные соки можно самостоятельно заготовить впрок и пить круглый год. Как сделать вкусный и полезный сок на зиму в домашних... РИА Новости, 31.08.2022
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813494013_0:3:2724:2046_1920x0_80_0_0_f78063371dbd78f800f3c16f295d661c.jpg
1920
1920
true
2022-08-31T17:57
2
1
5
5
PT15M
PT30M
Напиток
Русская
морковь , 3 г
яблоки , 2 г
сахар, 100-200 г
Морковь и яблоки тщательно вымыть и очистить от кожуры, порезать на кусочки. Из плодов отжать сок при помощи соковыжималки.
Шаг 1
Смешать готовый овощной и фруктовый соки в эмалированной посуде, добавить сахарный песок и хорошо перемешать.
Шаг 2
Поставить на плиту и довести до кипения, после закипания выдержать на минимальном огне еще пять минут.
Шаг 3
Горячий сок разлить по стерилизованным банкам или стеклянным бутылкам и плотно закрутить крышки.
Шаг 4
фрукты, простые рецепты
Смородиновый
Сок на зиму можно готовить из разных сортов ягод: красной, белой и черной смородины. Этот витаминный напиток обладает противопростудными свойствами, что особенно актуально в зимний период.
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813494013_0:3:2724:2046_1920x0_80_0_0_f78063371dbd78f800f3c16f295d661c.jpg
1920
1920
true
2022-08-31T17:57
2
1
5
5
Напиток
Разное
ягоды черной смородины , 3 кг
сахар , 1 кг
очищенная вода , 0,4 л
Ягоды промыть, удалить мусор и палочки, сложить в кастрюлю, залить водой и поставить на плиту.
Шаг 1
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739113875_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_f50e09e0973a1ad43ac4bc0bbc4efea9.jpg
Варить содержимое кастрюли на медленном огне до тех пор, когда ягоды пустят сок.
Шаг 2
Процедить ягодную массу через марлю и оставить полученный сок отстояться несколько часов.
Шаг 3
Аккуратно слить сок в кастрюлю, всыпать сахар. Нагревать на медленном огне и перемешивать до полного растворения сахара, но не кипятить.
Шаг 4
Затем снова процедить жидкость и отправить на плиту, дать прокипеть около пяти минут.
Шаг 5
Разлить готовый сок по банкам и закатать крышками. Хранить в прохладном темном помещении.
Шаг 6
фрукты, простые рецепты
Абрикосовый
Натуральные овощные, фруктовые и ягодные соки можно самостоятельно заготовить впрок и пить круглый год. Как сделать вкусный и полезный сок на зиму в домашних... РИА Новости, 31.08.2022
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813494013_0:3:2724:2046_1920x0_80_0_0_f78063371dbd78f800f3c16f295d661c.jpg
1920
1920
true
2022-08-31T17:57
2
1
5
5
абрикосы спелые , 8 г
лимонная кислота , 3 г
сахар , 400 г
вода, 1 л
Абрикосы промыть, извлечь косточки, из мякоти отжать сок в соковыжималке.
Шаг 1
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812840638_0:857:2048:2009_1920x0_80_0_0_e597d42ef10ae519ec83a7ce7c126469.jpg
Смешать сахар с водой и довести до кипения.
Шаг 2
После растворения сахара влить раствор в сок и прокипятить.
Шаг 3
Снять образовавшуюся пенку и дать прокипеть соку еще пять минут.
Шаг 4
Расфасовать в стерилизованную горячую стеклотару и закатать.
Шаг 5
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812842881_0:960:2048:2112_1920x0_80_0_0_08ac65edabcd9c9c21f588d6a0a4315d.jpg
фрукты, простые рецепты
Ананасовый
Освежающий ананасовый сок в зимнее время хорошо употреблять в небольших дозах как самостоятельный напиток, а также готовить с ним различные коктейли.
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813494013_0:3:2724:2046_1920x0_80_0_0_f78063371dbd78f800f3c16f295d661c.jpg
1920
1920
true
2022-08-31T17:57
2
1
5
5
ананасы, 2 кг
сахар, 500 г
вода, 2 л
Вымыть ананасы под проточной водой, срезать "хохолок" и аккуратно очистить от кожуры.
Шаг 1
Удалить все "глазки", порезать на крупные куски и пропустить через соковыжималку.
Шаг 2
В полученный сок вылить воду, всыпать сахар и все тщательно перемешать, чтобы сахар растворился.
Шаг 3
Процедить сок через марлю или сито, поставить его на огонь и нагреть, но не дать закипеть.
Шаг 4
Горячий напиток разлить в стерильные банки и пастеризовать: емкости объемом 0,5 л – 20 минут, литровые – 40 минут.
Шаг 5
Закатать банки герметичными стерилизованными крышками.
Шаг 6
фрукты, простые рецепты
Клубничный
Натуральные овощные, фруктовые и ягодные соки можно самостоятельно заготовить впрок и пить круглый год. Как сделать вкусный и полезный сок на зиму в домашних... РИА Новости, 31.08.2022
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813494013_0:3:2724:2046_1920x0_80_0_0_f78063371dbd78f800f3c16f295d661c.jpg
1920
1920
true
2022-08-31T17:57
2
1
5
5
спелая клубника , 1 кг
сахар, 300 г
вода , 100 г
Подготовить ягоды, промыть и очистить от мусора и сделать из них пюре любым удобным способом.
Шаг 1
Ягодное пюре залить водой и отправить на плиту. Нагреть массу до 60°C примерно за 3-5 минут.
Шаг 2
Можно отжать сок через марлю или готовить его с мякотью на зиму. Добавить сахар в сок, разлить по банкам и отправить их на стерилизацию: литровые – 20 мин; объемом два литра – 25 мин; трехлитровые – 35 мин.
Шаг 3
Закатать герметичными крышками и поставить банки вверх дном до полного остывания.
Шаг 4
фрукты, простые рецепты
Малиновый
Концентрированный малиновый сок по этому рецепту рекомендуется пить, разводя водой в соотношении: одна часть сока на пять частей воды. По вкусу можно добавить сахар.
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813494013_0:3:2724:2046_1920x0_80_0_0_f78063371dbd78f800f3c16f295d661c.jpg
1920
1920
true
2022-08-31T17:57
2
1
5
5
спелые ягоды малины , 2 кг
сахар, 400 г
вода, 300-400 мл
Ягоды осторожно перебрать, удалить плодоножки и промыть под проточной водой в дуршлаге.
Шаг 1
Сложить малину в кастрюлю, размять деревянным пестиком или толкушкой для получения ягодного пюре. Добавить сахар к ягодам и тщательно все перемешать.
Шаг 2
Нагреть воду в кастрюле до +60°C и добавить к ней ягодное пюре с сахаром, все перемешать.
Шаг 3
После закипания оставить ягодную массу ещё на пять минут, затем выключить и дать постоять накрытой около 15 минут.
Шаг 4
Процедить сок через сложенную в несколько слоев марлю и закипятить.
Шаг 5
Далее можно сразу закатать сок в банки или дополнительно подвергнуть емкости с соком пастеризации при +85°C (литровые банки около 20 минут, трехлитровые – 30 минут).
Шаг 6
фрукты, простые рецепты
Тыквенный с морковью
Натуральный напиток из мякоти тыквы и моркови – кладезь целебных веществ в холодное время года.
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813494013_0:3:2724:2046_1920x0_80_0_0_f78063371dbd78f800f3c16f295d661c.jpg
1920
1920
true
2022-08-31T17:57
2
1
5
5
тыква, 800 г
морковь, 1500 г
вода, 2 л
лимонная кислота , 2 г
сахар
Очистить морковь и тыкву от кожуры и нарезать на небольшие кусочки.
Шаг 1
Сложить овощи в емкость, залить водой, поставить на плиту и на среднем огне довести до кипения.
Шаг 2
Проварить овощи на медленном огне еще около 50 минут.
Шаг 3
Снять кастрюлю с овощной смесью с огня и измельчить овощи при помощи блендера.
Шаг 4
Добавить в получившееся пюре воду (количество регулируется по желанию) и довести все до кипения.
Шаг 5
В горячий овощной сок положить лимонную кислоту и на небольшом огне проварить еще около 10 минут, дать соку прокипеть.
Шаг 6
Разлить сок по стерилизованным банкам в горячем виде и закрыть крышками. Перевернуть вверх дном и укутать теплым пледом или одеялом
Шаг 7
После полного остывания банки с соком перенести на хранение в темное прохладное место.
Шаг 8
фрукты, простые рецепты
Огуречный
Сок из огурцов на зиму можно не только консервировать, но и замораживать. Такой способ приготовления более предпочтителен и не занимает много времени. Из ингредиентов понадобятся только плоды огурцов без каких-либо добавок.
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813494013_0:3:2724:2046_1920x0_80_0_0_f78063371dbd78f800f3c16f295d661c.jpg
1920
1920
true
2022-08-31T17:57
2
1
5
5
огурцы (произвольное количество)
Огурцы промыть, удалить кончики и порезать на куски.
Шаг 1
Пропустить овощи через соковыжималку или мясорубку (если требуется, то дополнительного процедить массу).
Шаг 2
Полученный огуречный сок разлить в формочки для льда и убрать в морозилку.
Шаг 3
После замораживания извлечь лед из формочек и сложить готовые кубики в зип-пакет для дальнейшего хранения.
Шаг 4
фрукты, простые рецепты
Апельсиновый
Домашний сок из цитрусовых имеет яркий цвет, насыщенный аромат, освежающий вкус.
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813494013_0:3:2724:2046_1920x0_80_0_0_f78063371dbd78f800f3c16f295d661c.jpg
1920
1920
true
2022-08-31T17:57
2
1
5
5
апельсины, 1 кг
сахар, 200-300 г
вода, 700 г
Апельсины хорошо вымыть и аккуратно срезать цедру острым ножом.
Шаг 1
Отжать из цитрусов сок с помощью соковыжималки.
Шаг 2
Цедру следует дополнительно измельчить, прокипятить и полученный отвар процедить.
Шаг 3
Вылить в эмалированную кастрюлю апельсиновый сок и отвар цедры.
Шаг 4
Добавить сахар и проварить на медленном огне в течение 15 минут.
Шаг 5
Разлить сок по горячим стерилизованным банкам и закатать крышками.
Шаг 6
фрукты, простые рецепты
Березовый
Сладковатый березовый сок отлично утоляет жажду. На его основе в зимний период можно готовить фруктовые коктейли, сиропы и квасы.
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813494013_0:3:2724:2046_1920x0_80_0_0_f78063371dbd78f800f3c16f295d661c.jpg
1920
1920
true
2022-08-31T17:57
2
1
5
5
собранный березовый сок , 3 л
сок лимона, 1 шт.
сахар
Профильтровать собранный березовый сок через марлю.
Шаг 1
Вылить в кастрюлю и положить в него сахар, выдавить сок одного лимона.
Шаг 2
Поставить содержимое на плиту и нагреть, но не доводить до кипения.
Шаг 3
Разлить горячий сок в подготовленные банки и пастеризовать в кипящей воде: литровые - 30 минут, двухлитровые – 45 минут, трехлитровые - один час.
Шаг 4
Герметично укупорить банки крышками и отправить на хранение.
Шаг 5
фрукты, простые рецепты
Виноградный
Виноград для приготовления сока нужно выбирать спелый, сочный и свежий. Гроздья должны быть с целыми, неповрежденными ягодами.
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813494013_0:3:2724:2046_1920x0_80_0_0_f78063371dbd78f800f3c16f295d661c.jpg
1920
1920
true
2022-08-31T17:57
2
1
5
5
виноград темных сортов , 3 кг
сахар, 500 г
Гроздья винограда тщательно промыть, ягоды обобрать и отжать из них сок.
Шаг 1
Дополнительно следует процедить полученный сок через марлю и вылить в кастрюлю.
Шаг 2
Прогреть содержимое до+ 85ºС, затем перелить в чистые трехлитровые банки и пастеризовать при температуре +85ºС в течение 20 минут, а потом закатать.
Шаг 3
Можно обойтись и пастеризации, тогда сок следует прокипятить и немного проварить, а после разлить в банки и герметично закатать.
Шаг 4
Поставить банки с соком на крышки и оставить в таком положении до полного остывания. Затем убрать на хранение в темное прохладное место.
Шаг 5
фрукты, простые рецепты
Сливовый
Натуральные овощные, фруктовые и ягодные соки можно самостоятельно заготовить впрок и пить круглый год. Как сделать вкусный и полезный сок на зиму в домашних... РИА Новости, 31.08.2022
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813494013_0:3:2724:2046_1920x0_80_0_0_f78063371dbd78f800f3c16f295d661c.jpg
1920
1920
true
2022-08-31T17:57
2
1
5
5
слива, 3 кг
сахар, 300 г
Сливы отсортировать, промыть, обсушить и вытащить косточки.
Шаг 1
Пропустить их через соковыжималку и процедить для отделения сока от мякоти.
Шаг 2
Вылить сок в кастрюлю, добавить к нему сахар и нагреть на плите до +90°C.
Шаг 3
Разлить горячий сливовый сок по банкам и простерилизовать в течение 20 минут.
Шаг 4
Закатать герметичными крышками и укутать теплым пледом до полного остывания, переворачивать емкости не нужно.
Шаг 5
фрукты, простые рецепты
17:57 31.08.2022
 

Овощной, фруктовый, ягодный: рецепты домашних соков на зиму

© Фото : Unsplash/Zlatko ĐurićСок на зиму
Сок на зиму - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© Фото : Unsplash/Zlatko Đurić
Сок на зиму
Читать ria.ru в
Оглавление
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Натуральные овощные, фруктовые и ягодные соки можно самостоятельно заготовить впрок и пить круглый год. Как сделать вкусный и полезный сок на зиму в домашних условиях, как приготовить напиток с мякотью или концентрированный, со стерилизацией и без, методы консервации в банках и пошаговые рецепты — в материале РИА Новости.

Сок на зиму

Натуральный сок — полезная витаминная заготовка на зиму. Правильно приготовленные своими руками соки сохраняют все основные свойства свежих ягод, овощей и фруктов.
Приготовление кофе в турке
22 августа, 03:06ЗОЖ
Диетолог назвала четыре самых полезных напитка при проблемах с кишечником
Для этих целей используют соковыжималку или мясорубку со специальной насадкой, соковарку или ручной винтовой пресс. Количество сока на выходе зависит от способа получения напитка и качества сырья (сорт, спелость). Так, к примеру, из 10 кг яблок, груш получится около четырех-шести литров, а из красной смородины, крыжовника, винограда — от пяти до семи.
Консервировать сок можно двумя способами:
  • Горячий розлив. Свежевыжатый сок необходимо нагреть до +75°C, затем отфильтровать и кипятить напиток в течение трех минут. Далее доверху разлить сок по подготовленным стерилизованным банкам из стекла и закатать крышками.
  • Пастеризация. Этот способ консервации заключается в двойном нагреве напитка без кипячения. Сначала сок прогревают до +80°C, затем процеживают его и снова ставят на плиту, доводя до +90°C. Далее разливают напиток в стерилизованные стеклянные емкости и ставят в большую кастрюлю с кипятком. Пастеризуют в течение 20-40 минут в зависимости от объема банки.
Варенье из апельсинов - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 20:48
С кожурой, из сока или мякоти: как приготовить варенье из апельсинов

Пищевая ценность

По пищевой ценности домашний сок не сравнится с аналогом из магазина. Заготовки обладают ароматом и вкусом сырья, из которого сделаны, содержат ценные для организма витамины, кислоты, минеральные вещества и эфирные масла.

Подготовка сырья

Качество сока зависит не только от способа приготовления и соблюдения технических норм. Крайне важно тщательно выбрать сырье. Плоды и ягоды должны быть зрелыми, без червоточин, признаков гнили или плесени. Недозрелые и перезрелые ягоды, овощи и фрукты не подойдут, в них меньше аромата, сахаристости и витаминов.
Готовить сок лучше из свежесобранного сырья, которое тщательно сортируют, очищают от чашелистиков и мусора, промывают прохладной водой в дуршлаге. А перед тем как заготавливать сок-ассорти, следует тщательно продумать сочетания сладких и кислых плодов и ягод.
Черная смородина - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
21 апреля, 17:47
Польза и вред черной смородины: как ягода влияет на организм человека

Популярные рецепты соков

Классический яблочный, вишневый, томатный, а также березовый, лимонный, малиновый, ананасовый сок – множество вариаций на выбор для полезных заготовок на зиму.
Получить сок из овощей, ягод и фруктов можно несколькими способами:
  • выварить в соковарке;
  • отжать с помощью соковыжималки или ручного пресса;
  • выжать путем измельчения при помощи терки, блендера, мясорубки.
Томатный
Вкусная густая домашняя заготовка из свежих помидоров готовится просто. Специи (соль, сахар, перец) рекомендуется добавлять непосредственно перед употреблением сока.
Категория
Напиток
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время подготовки
20 мин.
Время готовки
50 мин.
Ингредиенты
9 кг
помидоры
100 г
сахар
по вкусу
соль
Приготовление
1
Помидоры хорошо промыть и вырезать у плодов сердцевину.
2
Разрезать каждый помидор пополам и пропустить через соковыжималку или мясорубку.
© Фото : Unsplash/Sebastian PociechaНарезанные помидоры
Нарезанные помидоры
© Фото : Unsplash/Sebastian Pociecha
3
Полученную томатную массу вылить в кастрюлю и довести до кипения.
4
Пропустить напиток через сито, чтобы получить сок однородной консистенции или оставить густой напиток с мякотью.
5
Добавить сахар, соль и довести заготовку до кипения, затем убавить огонь и проварить еще пять минут.
6
Готовый томатный сок разлить в стерильную тару и закатать крышками.
CC BY 2.0 / Pedro Fernandes / tomato_juiceТоматный сок и помидоры
Томатный сок и помидоры
CC BY 2.0 / Pedro Fernandes / tomato_juice
Вишневый
Концентрированный сок из вишен по данному рецепту рекомендуется перед употреблением разбавлять водой. Кроме того, из терпкого вишневого напитка зимой можно сварить кисель, приготовить сладкий соус к выпечке и кисло-сладкий к мясу или птице.
Категория
Напиток
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время подготовки
50 мин.
Время готовки
25 мин.
Ингредиенты
4 кг
плоды сочной вишни
2 л
вода
1 кг
сахар
Приготовление
1
Очистить плоды вишни от косточек, измельчить ягоды, залить водой и подогреть на медленном огне.
2
Когда вишни размягчатся, протереть их через мелкое сито деревянной ложкой. В результате на выходе получится сок с мякотью.
3
Вылить полученный напиток в кастрюлю, добавить сахар и отправить на плиту.
4
Довести до кипения и дождаться полного растворения сахара.
5
Разлить горячий сок в подготовленные емкости и, прикрыв крышками, простерилизовать 10-20 минут.
6
Герметично закатать стерильными крышками и перевернуть банки/бутылки.
© Depositphotos / olgapavlova87Вишневый сок
Вишневый сок
© Depositphotos / olgapavlova87
Яблочный
Категория
Напиток
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время подготовки
50 мин.
Время готовки
10 мин.
Ингредиенты
10 кг
яблоки (сочный сорт)
1 кг
сахар
Приготовление
1
Яблоки перебрать, вымыть, отделить от семян и порезать кусочками.
2
Подготовленные фрукты прогнать через соковыжималку.
3
Полученный яблочный сок процедить через сито с выложенной в несколько слоев марлей.
4
В процеженный сок высыпать сахар и прогреть на плите, но не доводить до кипения.
5
Горячий напиток разлить по стерилизованным банкам или бутылкам, а затем после остывания отправить на хранение.
Яблоки - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
6 марта, 17:41
Красные, желтые или зеленые: какие яблоки полезнее
Яблочно-морковный
Категория
Напиток
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время подготовки
30 мин.
Время готовки
15 мин.
Ингредиенты
3 г
морковь
2 г
яблоки
100-200 г
сахар
Приготовление
1
Морковь и яблоки тщательно вымыть и очистить от кожуры, порезать на кусочки. Из плодов отжать сок при помощи соковыжималки.
2
Смешать готовый овощной и фруктовый соки в эмалированной посуде, добавить сахарный песок и хорошо перемешать.
3
Поставить на плиту и довести до кипения, после закипания выдержать на минимальном огне еще пять минут.
4
Горячий сок разлить по стерилизованным банкам или стеклянным бутылкам и плотно закрутить крышки.
Абрикосы на зиму - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 15:15
С корицей, лимоном, миндалем: лучшие рецепты заготовки абрикосов на зиму
Смородиновый
Сок на зиму можно готовить из разных сортов ягод: красной, белой и черной смородины. Этот витаминный напиток обладает противопростудными свойствами, что особенно актуально в зимний период.
Категория
Напиток
Кухня
Разное
Ингредиенты
3 кг
ягоды черной смородины
1 кг
сахар
0,4 л
очищенная вода
Приготовление
1
Ягоды промыть, удалить мусор и палочки, сложить в кастрюлю, залить водой и поставить на плиту.
© Pixabay / GeisserSЧерная смородина
Черная смородина
© Pixabay / GeisserS
2
Варить содержимое кастрюли на медленном огне до тех пор, когда ягоды пустят сок.
3
Процедить ягодную массу через марлю и оставить полученный сок отстояться несколько часов.
4
Аккуратно слить сок в кастрюлю, всыпать сахар. Нагревать на медленном огне и перемешивать до полного растворения сахара, но не кипятить.
5
Затем снова процедить жидкость и отправить на плиту, дать прокипеть около пяти минут.
6
Разлить готовый сок по банкам и закатать крышками. Хранить в прохладном темном помещении.
Абрикосовый
Ингредиенты
8 г
абрикосы спелые
3 г
лимонная кислота
400 г
сахар
1 л
вода
Приготовление
1
Абрикосы промыть, извлечь косточки, из мякоти отжать сок в соковыжималке.
© Фото : Unsplash/Kate LaineМытые абрикосы
Мытые абрикосы
© Фото : Unsplash/Kate Laine
2
Смешать сахар с водой и довести до кипения.
3
После растворения сахара влить раствор в сок и прокипятить.
4
Снять образовавшуюся пенку и дать прокипеть соку еще пять минут.
5
Расфасовать в стерилизованную горячую стеклотару и закатать.
© Фото : Unsplash/Anna FilozovaАбрикосовый сок
Абрикосовый сок
© Фото : Unsplash/Anna Filozova
Ананасовый
Освежающий ананасовый сок в зимнее время хорошо употреблять в небольших дозах как самостоятельный напиток, а также готовить с ним различные коктейли.
Ингредиенты
2 кг
ананасы
500 г
сахар
2 л
вода
Приготовление
1
Вымыть ананасы под проточной водой, срезать "хохолок" и аккуратно очистить от кожуры.
2
Удалить все "глазки", порезать на крупные куски и пропустить через соковыжималку.
3
В полученный сок вылить воду, всыпать сахар и все тщательно перемешать, чтобы сахар растворился.
4
Процедить сок через марлю или сито, поставить его на огонь и нагреть, но не дать закипеть.
5
Горячий напиток разлить в стерильные банки и пастеризовать: емкости объемом 0,5 л – 20 минут, литровые – 40 минут.
6
Закатать банки герметичными стерилизованными крышками.
Жимолость - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
27 августа, 17:44
С ревенем или мятой: простые и оригинальные рецепты компота из жимолости
Клубничный
Ингредиенты
1 кг
спелая клубника
300 г
сахар
100 г
вода
Приготовление
1
Подготовить ягоды, промыть и очистить от мусора и сделать из них пюре любым удобным способом.
2
Ягодное пюре залить водой и отправить на плиту. Нагреть массу до 60°C примерно за 3-5 минут.
3
Можно отжать сок через марлю или готовить его с мякотью на зиму. Добавить сахар в сок, разлить по банкам и отправить их на стерилизацию: литровые – 20 мин; объемом два литра – 25 мин; трехлитровые – 35 мин.
4
Закатать герметичными крышками и поставить банки вверх дном до полного остывания.
Крыжовник - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
27 августа, 16:57
С медом, вишней, лепестками роз: рецепты варенья из крыжовника
Малиновый
Концентрированный малиновый сок по этому рецепту рекомендуется пить, разводя водой в соотношении: одна часть сока на пять частей воды. По вкусу можно добавить сахар.
Ингредиенты
2 кг
спелые ягоды малины
400 г
сахар
300-400 мл
вода
Приготовление
1
Ягоды осторожно перебрать, удалить плодоножки и промыть под проточной водой в дуршлаге.
2
Сложить малину в кастрюлю, размять деревянным пестиком или толкушкой для получения ягодного пюре. Добавить сахар к ягодам и тщательно все перемешать.
3
Нагреть воду в кастрюле до +60°C и добавить к ней ягодное пюре с сахаром, все перемешать.
4
После закипания оставить ягодную массу ещё на пять минут, затем выключить и дать постоять накрытой около 15 минут.
5
Процедить сок через сложенную в несколько слоев марлю и закипятить.
6
Далее можно сразу закатать сок в банки или дополнительно подвергнуть емкости с соком пастеризации при +85°C (литровые банки около 20 минут, трехлитровые – 30 минут).
Приготовление вишни - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
27 августа, 16:21
Джем, варенье, цукаты — вкусные заготовки из вишни на зиму
Тыквенный с морковью
Натуральный напиток из мякоти тыквы и моркови – кладезь целебных веществ в холодное время года.
Ингредиенты
800 г
тыква
1500 г
морковь
2 л
вода
2 г
лимонная кислота
по вкусу
сахар
Приготовление
1
Очистить морковь и тыкву от кожуры и нарезать на небольшие кусочки.
2
Сложить овощи в емкость, залить водой, поставить на плиту и на среднем огне довести до кипения.
3
Проварить овощи на медленном огне еще около 50 минут.
4
Снять кастрюлю с овощной смесью с огня и измельчить овощи при помощи блендера.
5
Добавить в получившееся пюре воду (количество регулируется по желанию) и довести все до кипения.
6
В горячий овощной сок положить лимонную кислоту и на небольшом огне проварить еще около 10 минут, дать соку прокипеть.
7
Разлить сок по стерилизованным банкам в горячем виде и закрыть крышками. Перевернуть вверх дном и укутать теплым пледом или одеялом
8
После полного остывания банки с соком перенести на хранение в темное прохладное место.
Клубничное варенье - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 04:00Сказано в эфире
Чем хорош "бабушкин рецепт" варенья? Мнение диетолога
Огуречный
Сок из огурцов на зиму можно не только консервировать, но и замораживать. Такой способ приготовления более предпочтителен и не занимает много времени. Из ингредиентов понадобятся только плоды огурцов без каких-либо добавок.
Ингредиенты
по вкусу
огурцы (произвольное количество)
Приготовление
1
Огурцы промыть, удалить кончики и порезать на куски.
2
Пропустить овощи через соковыжималку или мясорубку (если требуется, то дополнительного процедить массу).
3
Полученный огуречный сок разлить в формочки для льда и убрать в морозилку.
4
После замораживания извлечь лед из формочек и сложить готовые кубики в зип-пакет для дальнейшего хранения.
Апельсиновый
Домашний сок из цитрусовых имеет яркий цвет, насыщенный аромат, освежающий вкус.
Ингредиенты
1 кг
апельсины
200-300 г
сахар
700 г
вода
Приготовление
1
Апельсины хорошо вымыть и аккуратно срезать цедру острым ножом.
2
Отжать из цитрусов сок с помощью соковыжималки.
3
Цедру следует дополнительно измельчить, прокипятить и полученный отвар процедить.
4
Вылить в эмалированную кастрюлю апельсиновый сок и отвар цедры.
5
Добавить сахар и проварить на медленном огне в течение 15 минут.
6
Разлить сок по горячим стерилизованным банкам и закатать крышками.
Варенье из орехов - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
23 июля, 17:13
Со специями, лимоном и шоколадом: оригинальные рецепты варенья из орехов
Березовый
Сладковатый березовый сок отлично утоляет жажду. На его основе в зимний период можно готовить фруктовые коктейли, сиропы и квасы.
Ингредиенты
3 л
собранный березовый сок
1 шт.
сок лимона
по вкусу
сахар
Приготовление
1
Профильтровать собранный березовый сок через марлю.
2
Вылить в кастрюлю и положить в него сахар, выдавить сок одного лимона.
3
Поставить содержимое на плиту и нагреть, но не доводить до кипения.
4
Разлить горячий сок в подготовленные банки и пастеризовать в кипящей воде: литровые - 30 минут, двухлитровые – 45 минут, трехлитровые - один час.
5
Герметично укупорить банки крышками и отправить на хранение.
Виноградный
Виноград для приготовления сока нужно выбирать спелый, сочный и свежий. Гроздья должны быть с целыми, неповрежденными ягодами.
Ингредиенты
3 кг
виноград темных сортов
500 г
сахар
Приготовление
1
Гроздья винограда тщательно промыть, ягоды обобрать и отжать из них сок.
2
Дополнительно следует процедить полученный сок через марлю и вылить в кастрюлю.
3
Прогреть содержимое до+ 85ºС, затем перелить в чистые трехлитровые банки и пастеризовать при температуре +85ºС в течение 20 минут, а потом закатать.
4
Можно обойтись и пастеризации, тогда сок следует прокипятить и немного проварить, а после разлить в банки и герметично закатать.
5
Поставить банки с соком на крышки и оставить в таком положении до полного остывания. Затем убрать на хранение в темное прохладное место.
Приготовление тыквы - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 19:01
Домашний десерт из тыквы: как правильно приготовить варенье
Сливовый
Ингредиенты
3 кг
слива
300 г
сахар
Приготовление
1
Сливы отсортировать, промыть, обсушить и вытащить косточки.
2
Пропустить их через соковыжималку и процедить для отделения сока от мякоти.
3
Вылить сок в кастрюлю, добавить к нему сахар и нагреть на плите до +90°C.
4
Разлить горячий сливовый сок по банкам и простерилизовать в течение 20 минут.
5
Закатать герметичными крышками и укутать теплым пледом до полного остывания, переворачивать емкости не нужно.

Советы кулинаров

Натуральные ягодные соки (вишневый, малиновый, смородиновый, сливовый) содержат большое количество кислот, поэтому употреблять их в неразбавленном виде не следует. В то же время соки таких культур, как груша, черешня и другие, обладают низкой кислотностью. Поэтому их лучше купажировать, т.е. смешивать. Например, яблочные осветляют путем смешивания с соком терпких сортов груш, добавляя 10-25% грушевого сока к яблочному.
Варенье из ягод
17 июня, 18:12
Из малины или черемухи: простые и оригинальные рецепты ягодного варенья
Купажировать соки лучше до этапа пастеризации, а вот разбавлять водой и добавлять сахар – непосредственно перед употреблением. Исключение составляют соки с мякотью, к которым сахарный сироп добавляют перед консервированием. После купажирования напитки консервируют незамедлительно.
Сок в банках и бутылках после закрутки следует оставить при комнатной температуре в темном месте примерно на пару недель — за это время некачественные заготовки проявятся: забродят, помутнеют или заплесневеют. Повторно консервировать эти напитки нельзя. Если емкости в порядке, то можно перекладывать сок в кладовку или погреб для постоянного хранения. Употребить его нужно в течение года.
 
Фруктыпростые рецепты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала