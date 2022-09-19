Осенняя заготовка на зиму: рецепты десертов и напитков из малины

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Малина на зиму: вкусные рецепты и простые способы заготовки
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Малина с сахаром без варки
Простой рецепт вкусного десерта из двух ингредиентов, который после приготовления рекомендуется хранить в холодильнике.
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PT40M
PT10M
Десерт
Русская
220
57
малина, 850 г
сахар, 850 г
Ягоду нужно перебрать, убрать ветки и листья.
Шаг 1
Размять малину толкушкой или блендером.
Шаг 2
В ягодное пюре всыпать сахар и тщательно перемешать.
Шаг 3
Дождаться полного растворения сахара, периодически помешивая.
Шаг 4
В простерилизованные банки разложить десерт и закрыть крышками.
Шаг 5
питание, сладости, ягоды, малина, рецепты, простые рецепты
Варенье “пятиминутка” из малины
Малина варится с сахаром всего 5 минут. Но ягоде нужно дать постоять в сахаре несколько часов, прежде чем приступать к приготовлению.
1920
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PT45M
PT130M
Десерт
Европейская
223
54
малина, 500 г
сахар, 500 г
Ягоду перебрать, убрать ветки и листья.
Шаг 1
Переложить малину в емкость для будущей варки и засыпать сахаром. Оставить так на два часа. Это необходимо для того, чтобы ягода дала сок.
Шаг 2
Пока малина “отдыхает”, можно простерилизовать пол-литровые банки.
Шаг 3
Когда ягода дала сок, необходимо поставить емкость на средний огонь и довести массу до кипения.
Шаг 4
Варить 5 минут.
Шаг 5
Горячее лакомство разлить по подготовленным банкам и закатать.
Шаг 6
питание, сладости, ягоды, малина, рецепты, простые рецепты
Малиновое желе
Этот десерт готовится легко и быстро и при этом получается красивым и ароматным.
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5
PT30M
PT10M
Десерт
Русская
малина, 1 кг
сахар желирующий, 1 кг
Ягоду нужно перебрать, удалить ветки и листья.
Шаг 1
С помощью блендера размять ягоды до консистенции однородного пюре.
Шаг 2
Далее необходимо избавиться от косточек — пропустить малину через сито.
Шаг 3
Жидкое пюре перелить в кастрюлю и поставить на огонь. Дождаться закипания и варить пару минут.
Шаг 4
После этого во время помешивания постепенно всыпать желирующий сахар.
Шаг 5
Проварить несколько минут, снять пенку и дождаться полного растворения сахара.
Шаг 6
В подготовленные банки разлить готовый десерт и закатать.
Шаг 7
питание, сладости, ягоды, малина, рецепты, простые рецепты
Компот из малины без стерилизации на трехлитровую банку
Всего за полчаса можно приготовить вкусный компот из малины, не применяя стерилизацию. Главное в этом рецепте стерилизовать крышки — тогда заготовка простоит всю зиму.
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5
PT20M
PT10M
Напиток
Русская
малина, 700 г
сахар, 300 г
Ягоду нужно перебрать, выбросить ветки и листья.
Шаг 1
В стерилизованные емкости выложить малину на ⅓.
Шаг 2
Засыпать сахаром.
Шаг 3
Осторожно влить в банки кипяток и закатать.
Шаг 4
Встряхнуть емкости, чтобы растворился весь сахар, и оставить остужаться, прикрыв одеялом.
Шаг 5
питание, сладости, ягоды, малина, рецепты, простые рецепты
Малиновый джем
По этому рецепту десерт получается густым, насыщенным и тающим во рту.
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PT70M
PT15M
Десерт
Европейская
малина, 2 кг
сахар, 1 кг
Ягоду нужно перебрать, убрать ветки и листья.
Шаг 1
Размять малину колотушкой до состояния пюре.
Шаг 2
Поставить густую массу в емкости на огонь и довести до кипения.
Шаг 3
Варить 15 минут, периодически помешивая.
Шаг 4
Проваренную малину пропустить через сито, чтобы избавиться от косточек.
Шаг 5
К процеженному пюре всыпать сахар и снова довести до кипения.
Шаг 6
Далее нужно варить массу до необходимой консистенции. Примерно через 20-30 минут джем станет густым и можно разливать десерт по банкам.
Шаг 7
питание, сладости, ягоды, малина, рецепты, простые рецепты
Малина в собственном соку
В таком десерте ягодки остаются целыми.
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PT300M
PT15M
Десерт
Русская
малина, 1 кг
сахар, 750 г
Ягоду нужно перебрать, убрать ветки и листья.
Шаг 1
В стерилизованные банки поместить ягоды с сахаром слоями — сначала малина, потом сахар, и так доверху.
Шаг 2
Прикрыть чистыми крышками и поставить в холодильник на 5 часов.
Шаг 3
Как только ягоды пустят сок и немного уменьшатся, можно из одной банки положить малину в другие, чтобы они были полными.
Шаг 4
После этого емкости с малиной простерилизовать в кастрюле с горячей водой и закатать.
Шаг 5
питание, сладости, ягоды, малина, рецепты, простые рецепты
Малиновый сок
По этому рецепту напиток получается наиболее полезным, так как не требует добавления сахара. Сок имеет натуральный вкус и приятную кислинку.
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Напиток
Русская
малина, 1 кг
вода, 150 мл
Ягоду нужно перебрать, убрать ветки и листья.
Шаг 1
Измельчить малину блендером и перелить в кастрюлю.
Шаг 2
Туда же добавить воду и перемешать.
Шаг 3
Варить на среднем огне, не доводя до кипения, до горячего состояния.
Шаг 4
Затем снять с огня и дать массе настояться примерно 10-15 минут.
Шаг 5
Чтобы получить сок, нужно пропустить малину через сито, чтобы избавиться от косточек.
Шаг 6
Полученный сок нужно закипятить в кастрюле и в горячем виде разлить по стерилизованным емкостям.
Шаг 7
питание, сладости, ягоды, малина, рецепты, простые рецепты
Малина со сгущенкой
Малина со сгущенкой — это лакомство для настоящих сладкоежек. Десерт можно быстро заготовить на зиму, используя лишь ягоду и сгущенное молоко.
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Десерт
Русская
малина
сгущенное молоко
Ягоду нужно перебрать, выбросить ветки и листья.
Шаг 1
Разложить малину по небольшим контейнерам и залить сгущенкой.
Шаг 2
Закрыть пластиковыми крышками и убрать в морозильную камеру.
Шаг 3
питание, сладости, ягоды, малина, рецепты, простые рецепты
Малиновый сироп
Малиновый сироп — это более концентрированный десерт, который можно добавлять зимой в чай, делать из него напитки или использовать в качестве дополнения к блинам, сырникам и др.
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PT50M
PT10M
Десерт
Русская
малина, 1 кг
сахар, 600 г
Ягоду нужно перебрать, убрать ветки и листья.
Шаг 1
Малину протереть через сито так, чтобы полностью избавиться от косточек и получить пюре.
Шаг 2
К готовой массе всыпать сахар и перемешать до полного растворения. Можно использовать миксер на самом щадящем режиме для более быстрого результата.
Шаг 3
Ароматный сироп разливать по подготовленным банкам и закатать.
Шаг 4
питание, сладости, ягоды, малина, рецепты, простые рецепты
Малиновое повидло
Многие хозяйки любят готовить малиновое повидло на зиму, так как его удобно использовать в качестве начинки для выпечки или намазывать на хлеб благодаря густой массе.
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PT120M
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Десерт
Русская
малина, 2 кг
сахар, 1 кг
Ягоду нужно перебрать, убрать ветки и листья.
Шаг 1
Малину пропустить через соковыжималку. В концентрированный сок всыпать сахар и оставить на 40 минут.
Шаг 2
По истечении времени поставить будущее повидло на средний огонь, довести до кипения и варить около часа, уменьшив огонь. Важно постоянно мешать повидло, чтобы оно не пригорело.
Шаг 3
Густое повидло по готовности можно сразу разлить по подготовленным банкам и закатать.
Шаг 4
питание, сладости, ягоды, малина, рецепты, простые рецепты
Пастила из малины
Еще один способ сохранить малину на зиму — приготовить пастилу. По рецепту требуется лишь ягода и сахар в небольшом количестве. Второй ингредиент можно вовсе не добавлять, если хочется, чтобы продукт получился более полезным и натуральным.
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PT300M
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Десерт
Русская
малина, 1 кг
сахар, 100 г
Ягоду нужно перебрать, убрать ветки и листья.
Шаг 1
Малину измельчить с помощью блендера или толкушки до состояния пюре.
Шаг 2
Протереть массу через сито, чтобы удалить косточки, и добавить к ней сахар.
Шаг 3
Тщательно перемешать и поставить на огонь для прогревания (растворения сахара). Не нужно доводить до кипения.
Шаг 4
Далее разлить пюре ровным слоем на противень, застеленный пергаментом, так, чтобы слой был не больше 7-8 мм.
Шаг 5
Сушить пастилу можно в духовке при температуре около 60-70 градусов с приоткрытой дверцей или естественным способом на балконе.
Шаг 6
Проверить готовность нужно пальцем — если потрогать десерт, то он останется сухим, но при этом пастила будет упругой.
Шаг 7
питание, сладости, ягоды, малина, рецепты, простые рецепты
21:55 19.09.2022
 

Осенняя заготовка на зиму: рецепты десертов и напитков из малины

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкМалина на зиму
Малина на зиму - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Малина на зиму
Читать ria.ru в
Оглавление
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Малина — ароматная ягода, которую собирают летом и осенью в зависимости от сорта. Ее можно приготовить на зиму с сахаром и без него, в собственном соку или со сгущенкой. О том, как просто сделать заготовки из малины со стерилизацией и без, пошаговые рецепты — в материале РИА Новости.

Заготовка малины на зиму

Сбор позднеспелой малины начинается приблизительно в конце июля и может продолжится до заморозков. Так на сентябрь выпадает основной урожай этой ягоды и встает вопрос о том, как сохранить или заготовить ее на зиму.
Как правило, малину делают с сахаром в разном виде: варенье, повидло, желе, джем или компот. Однако можно сохранить ягоду и без добавления “сладости”, придерживаясь определенных правил приготовления.

Как подготовить малину

Малина — очень хрупкая ягода, с которой необходимо обращаться осторожно. Так, домашние плоды рекомендуют не мыть, в то время как покупные желательно сполоснуть, причем не руками, а воспользовавшись дуршлагом. Для этого их помещают в приспособление, наливают воду и ждут, пока жидкость стечет. Трясти, мять или отжимать ягоду нельзя, иначе она превратится в кашу.
Перед или после мытья малины стоит отобрать самые хорошие экземпляры — в меру спелые и неповрежденные.
Важно, чтобы перед приготовлением ягода достаточно просушилась. Малину можно выложить на полотенце и подождать высыхания.
После вышеперечисленных процедур можно приступать к заготовкам.

Простые рецепты и способы заготовок малины

Сделать заготовку из малины на зиму может даже новичок. Главное в этом деле - соблюдать последовательность действий и особенности приготовления.

Заморозка в холодильнике

Заморозить ягоду — самый простой способ сохранить продукт до зимы. Причем морозить малину можно целиком. Самое важное — отправлять ягоду в морозилку просушенной и разложенной в один слой. А как только малина станет твердой, ее можно пересыпать в общий пакет или контейнер. Замораживать плоды можно и в протертом виде. Все зависит от того, как удобнее хозяйке.

Малина с сахаром без варки

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкСбор урожая малины
Сбор урожая малины - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Сбор урожая малины
Малина с сахаром без варки
Простой рецепт вкусного десерта из двух ингредиентов, который после приготовления рекомендуется хранить в холодильнике.
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время подготовки
10 мин.
Время готовки
40 мин.
Ингредиенты
850 г
малина
850 г
сахар
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
220 ккал
Углеводы
57 г
Приготовление
1
Ягоду нужно перебрать, убрать ветки и листья.
2
Размять малину толкушкой или блендером.
3
В ягодное пюре всыпать сахар и тщательно перемешать.
4
Дождаться полного растворения сахара, периодически помешивая.
5
В простерилизованные банки разложить десерт и закрыть крышками.

Перетертая малина с сахаром и без

Рецепт приготовления протертой ягоды не отличается от рецепта малины без варки. Суть метода в том, что малина сильно измельчается и закатывается. Если хочется сделать заготовку, похожую на варенье, то можно смешать ягоду с сахаром.

Варенье

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкМалиновое варенье
Малиновое варенье - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Малиновое варенье
Самое простое варенье из малины — это десерт “пятиминутка”. Для него требуется всего два ингредиента и минимум трудозатрат.
Варенье “пятиминутка” из малины
Малина варится с сахаром всего 5 минут. Но ягоде нужно дать постоять в сахаре несколько часов, прежде чем приступать к приготовлению.
Категория
Десерт
Кухня
Европейская
Сложность
Легко
Время подготовки
2 ч. 10 мин.
Время готовки
45 мин.
Ингредиенты
500 г
малина
500 г
сахар
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
223 ккал
Углеводы
54 г
Приготовление
1
Ягоду перебрать, убрать ветки и листья.
2
Переложить малину в емкость для будущей варки и засыпать сахаром. Оставить так на два часа. Это необходимо для того, чтобы ягода дала сок.
3
Пока малина “отдыхает”, можно простерилизовать пол-литровые банки.
4
Когда ягода дала сок, необходимо поставить емкость на средний огонь и довести массу до кипения.
5
Варить 5 минут.
6
Горячее лакомство разлить по подготовленным банкам и закатать.

Желе из малины

© Pixabay / EM80Урожай малины
Урожай малины - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© Pixabay / EM80
Урожай малины
Малиновое желе
Этот десерт готовится легко и быстро и при этом получается красивым и ароматным.
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время подготовки
10 мин.
Время готовки
30 мин.
Ингредиенты
1 кг
малина
1 кг
сахар желирующий
Приготовление
1
Ягоду нужно перебрать, удалить ветки и листья.
2
С помощью блендера размять ягоды до консистенции однородного пюре.
3
Далее необходимо избавиться от косточек — пропустить малину через сито.
4
Жидкое пюре перелить в кастрюлю и поставить на огонь. Дождаться закипания и варить пару минут.
5
После этого во время помешивания постепенно всыпать желирующий сахар.
6
Проварить несколько минут, снять пенку и дождаться полного растворения сахара.
7
В подготовленные банки разлить готовый десерт и закатать.

Компот из малины без стерилизации

© РИА Новости / Виталий БелоусовЗаготовка варений и компотов
Заготовка варений и компотов - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Заготовка варений и компотов
Компот из малины без стерилизации на трехлитровую банку
Всего за полчаса можно приготовить вкусный компот из малины, не применяя стерилизацию. Главное в этом рецепте стерилизовать крышки — тогда заготовка простоит всю зиму.
Категория
Напиток
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время подготовки
10 мин.
Время готовки
20 мин.
Ингредиенты
700 г
малина
300 г
сахар
Приготовление
1
Ягоду нужно перебрать, выбросить ветки и листья.
2
В стерилизованные емкости выложить малину на ⅓.
3
Засыпать сахаром.
4
Осторожно влить в банки кипяток и закатать.
5
Встряхнуть емкости, чтобы растворился весь сахар, и оставить остужаться, прикрыв одеялом.

Джем из малины

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкПриготовление малинового джема
Приготовление малинового варенья - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Приготовление малинового джема
Малиновый джем
По этому рецепту десерт получается густым, насыщенным и тающим во рту.
Категория
Десерт
Кухня
Европейская
Сложность
Легко
Время подготовки
15 мин.
Время готовки
1 ч. 10 мин.
Ингредиенты
2 кг
малина
1 кг
сахар
Приготовление
1
Ягоду нужно перебрать, убрать ветки и листья.
2
Размять малину колотушкой до состояния пюре.
3
Поставить густую массу в емкости на огонь и довести до кипения.
4
Варить 15 минут, периодически помешивая.
5
Проваренную малину пропустить через сито, чтобы избавиться от косточек.
6
К процеженному пюре всыпать сахар и снова довести до кипения.
7
Далее нужно варить массу до необходимой консистенции. Примерно через 20-30 минут джем станет густым и можно разливать десерт по банкам.

Малина в собственном соку

© Фото : unsplash/SvenМалина в воде
Малина в воде - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© Фото : unsplash/Sven
Малина в воде
Малина в собственном соку
В таком десерте ягодки остаются целыми.
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время подготовки
15 мин.
Время готовки
5 ч.
Ингредиенты
1 кг
малина
750 г
сахар
Приготовление
1
Ягоду нужно перебрать, убрать ветки и листья.
2
В стерилизованные банки поместить ягоды с сахаром слоями — сначала малина, потом сахар, и так доверху.
3
Прикрыть чистыми крышками и поставить в холодильник на 5 часов.
4
Как только ягоды пустят сок и немного уменьшатся, можно из одной банки положить малину в другие, чтобы они были полными.
5
После этого емкости с малиной простерилизовать в кастрюле с горячей водой и закатать.

Сок из малины

© Pixabay / silviaritaНапитки из свежих овощей, фруктов и ягод
Напитки из свежих овощей, фруктов и ягод - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© Pixabay / silviarita
Напитки из свежих овощей, фруктов и ягод
Малиновый сок
По этому рецепту напиток получается наиболее полезным, так как не требует добавления сахара. Сок имеет натуральный вкус и приятную кислинку.
Категория
Напиток
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время подготовки
15 мин.
Время готовки
45 мин.
Ингредиенты
1 кг
малина
150 мл
вода
Приготовление
1
Ягоду нужно перебрать, убрать ветки и листья.
2
Измельчить малину блендером и перелить в кастрюлю.
3
Туда же добавить воду и перемешать.
4
Варить на среднем огне, не доводя до кипения, до горячего состояния.
5
Затем снять с огня и дать массе настояться примерно 10-15 минут.
6
Чтобы получить сок, нужно пропустить малину через сито, чтобы избавиться от косточек.
7
Полученный сок нужно закипятить в кастрюле и в горячем виде разлить по стерилизованным емкостям.

Малина со сгущенкой

© Pixabay / TheUjulala Сгущеное молоко
Сгущеное молоко - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© Pixabay / TheUjulala
Сгущеное молоко
Малина со сгущенкой
Малина со сгущенкой — это лакомство для настоящих сладкоежек. Десерт можно быстро заготовить на зиму, используя лишь ягоду и сгущенное молоко.
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время подготовки
5 мин.
Время готовки
15 мин.
Ингредиенты
по вкусу
малина
по вкусу
сгущенное молоко
Приготовление
1
Ягоду нужно перебрать, выбросить ветки и листья.
2
Разложить малину по небольшим контейнерам и залить сгущенкой.
3
Закрыть пластиковыми крышками и убрать в морозильную камеру.

Сироп из малины

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкКонтейнеры с малиной
Контейнеры с малиной - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Контейнеры с малиной
Малиновый сироп
Малиновый сироп — это более концентрированный десерт, который можно добавлять зимой в чай, делать из него напитки или использовать в качестве дополнения к блинам, сырникам и др.
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время подготовки
10 мин.
Время готовки
50 мин.
Ингредиенты
1 кг
малина
600 г
сахар
Приготовление
1
Ягоду нужно перебрать, убрать ветки и листья.
2
Малину протереть через сито так, чтобы полностью избавиться от косточек и получить пюре.
3
К готовой массе всыпать сахар и перемешать до полного растворения. Можно использовать миксер на самом щадящем режиме для более быстрого результата.
4
Ароматный сироп разливать по подготовленным банкам и закатать.

Повидло из малины

© Pixabay / kohnrebecca0Урожай малины
Урожай малины - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© Pixabay / kohnrebecca0
Урожай малины
Малиновое повидло
Многие хозяйки любят готовить малиновое повидло на зиму, так как его удобно использовать в качестве начинки для выпечки или намазывать на хлеб благодаря густой массе.
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время подготовки
15 мин.
Время готовки
2 ч.
Ингредиенты
2 кг
малина
1 кг
сахар
Приготовление
1
Ягоду нужно перебрать, убрать ветки и листья.
2
Малину пропустить через соковыжималку. В концентрированный сок всыпать сахар и оставить на 40 минут.
3
По истечении времени поставить будущее повидло на средний огонь, довести до кипения и варить около часа, уменьшив огонь. Важно постоянно мешать повидло, чтобы оно не пригорело.
4
Густое повидло по готовности можно сразу разлить по подготовленным банкам и закатать.

Пастила из малины

© Фото : Виталий КовальчукПастила
Пастила - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© Фото : Виталий Ковальчук
Пастила
Пастила из малины
Еще один способ сохранить малину на зиму — приготовить пастилу. По рецепту требуется лишь ягода и сахар в небольшом количестве. Второй ингредиент можно вовсе не добавлять, если хочется, чтобы продукт получился более полезным и натуральным.
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время подготовки
15 мин.
Время готовки
5 ч.
Ингредиенты
1 кг
малина
100 г
сахар
Приготовление
1
Ягоду нужно перебрать, убрать ветки и листья.
2
Малину измельчить с помощью блендера или толкушки до состояния пюре.
3
Протереть массу через сито, чтобы удалить косточки, и добавить к ней сахар.
4
Тщательно перемешать и поставить на огонь для прогревания (растворения сахара). Не нужно доводить до кипения.
5
Далее разлить пюре ровным слоем на противень, застеленный пергаментом, так, чтобы слой был не больше 7-8 мм.
6
Сушить пастилу можно в духовке при температуре около 60-70 градусов с приоткрытой дверцей или естественным способом на балконе.
7
Проверить готовность нужно пальцем — если потрогать десерт, то он останется сухим, но при этом пастила будет упругой.

Как и сколько хранить заготовки из малины

Сроки хранения ягоды зависят от способа заготовки:
  • замороженная — от полугода до года;
  • перетертая с сахаром — до 12 месяцев;
  • в виде варенья — до 3 лет.
“Для хранения закаток с малиной подходит прохладное, сухое и подвальное помещение или темный шкаф”, — добавила Анжелика Миронова, домохозяйка и фуди (человек с кулинарным хобби). По словам эксперта, нельзя держать емкости с лакомством рядом с источниками тепла, на незастекленном балконе или во влажных местах — есть высокий риск, что в банках появится плесень и десерт пропадет.

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