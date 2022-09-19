Осенняя заготовка на зиму: рецепты десертов и напитков из малины

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Малина — ароматная ягода, которую собирают летом и осенью в зависимости от сорта. Ее можно приготовить на зиму с сахаром и без него, в собственном соку или со сгущенкой. О том, как просто сделать заготовки из малины со стерилизацией и без, пошаговые рецепты — в материале РИА Новости.

Заготовка малины на зиму

Сбор позднеспелой малины начинается приблизительно в конце июля и может продолжится до заморозков. Так на сентябрь выпадает основной урожай этой ягоды и встает вопрос о том, как сохранить или заготовить ее на зиму.

Как правило, малину делают с сахаром в разном виде: варенье, повидло, желе, джем или компот. Однако можно сохранить ягоду и без добавления “сладости”, придерживаясь определенных правил приготовления.

Как подготовить малину

Малина — очень хрупкая ягода, с которой необходимо обращаться осторожно. Так, домашние плоды рекомендуют не мыть, в то время как покупные желательно сполоснуть, причем не руками, а воспользовавшись дуршлагом. Для этого их помещают в приспособление, наливают воду и ждут, пока жидкость стечет. Трясти, мять или отжимать ягоду нельзя, иначе она превратится в кашу.

Перед или после мытья малины стоит отобрать самые хорошие экземпляры — в меру спелые и неповрежденные.

Важно, чтобы перед приготовлением ягода достаточно просушилась. Малину можно выложить на полотенце и подождать высыхания.

После вышеперечисленных процедур можно приступать к заготовкам.

Простые рецепты и способы заготовок малины

Сделать заготовку из малины на зиму может даже новичок. Главное в этом деле - соблюдать последовательность действий и особенности приготовления.

Заморозка в холодильнике

Заморозить ягоду — самый простой способ сохранить продукт до зимы. Причем морозить малину можно целиком. Самое важное — отправлять ягоду в морозилку просушенной и разложенной в один слой. А как только малина станет твердой, ее можно пересыпать в общий пакет или контейнер. Замораживать плоды можно и в протертом виде. Все зависит от того, как удобнее хозяйке.

Малина с сахаром без варки

Малина с сахаром без варки Простой рецепт вкусного десерта из двух ингредиентов, который после приготовления рекомендуется хранить в холодильнике. Категория Десерт Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 10 мин. Время готовки 40 мин. Ингредиенты 850 г малина 850 г сахар Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 220 ккал Углеводы 57 г Приготовление 1 Ягоду нужно перебрать, убрать ветки и листья. 2 Размять малину толкушкой или блендером. 3 В ягодное пюре всыпать сахар и тщательно перемешать. 4 Дождаться полного растворения сахара, периодически помешивая. 5 В простерилизованные банки разложить десерт и закрыть крышками.

Перетертая малина с сахаром и без

Рецепт приготовления протертой ягоды не отличается от рецепта малины без варки. Суть метода в том, что малина сильно измельчается и закатывается. Если хочется сделать заготовку, похожую на варенье, то можно смешать ягоду с сахаром.

Варенье

Самое простое варенье из малины — это десерт “пятиминутка”. Для него требуется всего два ингредиента и минимум трудозатрат.

Варенье “пятиминутка” из малины Малина варится с сахаром всего 5 минут. Но ягоде нужно дать постоять в сахаре несколько часов, прежде чем приступать к приготовлению. Категория Десерт Кухня Европейская Сложность Легко Время подготовки 2 ч. 10 мин. Время готовки 45 мин. Ингредиенты 500 г малина 500 г сахар Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 223 ккал Углеводы 54 г Приготовление 1 Ягоду перебрать, убрать ветки и листья. 2 Переложить малину в емкость для будущей варки и засыпать сахаром. Оставить так на два часа. Это необходимо для того, чтобы ягода дала сок. 3 Пока малина “отдыхает”, можно простерилизовать пол-литровые банки. 4 Когда ягода дала сок, необходимо поставить емкость на средний огонь и довести массу до кипения. 5 Варить 5 минут. 6 Горячее лакомство разлить по подготовленным банкам и закатать.

Желе из малины

Малиновое желе Этот десерт готовится легко и быстро и при этом получается красивым и ароматным. Категория Десерт Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 10 мин. Время готовки 30 мин. Ингредиенты 1 кг малина 1 кг сахар желирующий Приготовление 1 Ягоду нужно перебрать, удалить ветки и листья. 2 С помощью блендера размять ягоды до консистенции однородного пюре. 3 Далее необходимо избавиться от косточек — пропустить малину через сито. 4 Жидкое пюре перелить в кастрюлю и поставить на огонь. Дождаться закипания и варить пару минут. 5 После этого во время помешивания постепенно всыпать желирующий сахар. 6 Проварить несколько минут, снять пенку и дождаться полного растворения сахара. 7 В подготовленные банки разлить готовый десерт и закатать.

Компот из малины без стерилизации

Компот из малины без стерилизации на трехлитровую банку Всего за полчаса можно приготовить вкусный компот из малины, не применяя стерилизацию. Главное в этом рецепте стерилизовать крышки — тогда заготовка простоит всю зиму. Категория Напиток Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 10 мин. Время готовки 20 мин. Ингредиенты 700 г малина 300 г сахар Приготовление 1 Ягоду нужно перебрать, выбросить ветки и листья. 2 В стерилизованные емкости выложить малину на ⅓. 3 Засыпать сахаром. 4 Осторожно влить в банки кипяток и закатать. 5 Встряхнуть емкости, чтобы растворился весь сахар, и оставить остужаться, прикрыв одеялом.

Джем из малины

Малиновый джем По этому рецепту десерт получается густым, насыщенным и тающим во рту. Категория Десерт Кухня Европейская Сложность Легко Время подготовки 15 мин. Время готовки 1 ч. 10 мин. Ингредиенты 2 кг малина 1 кг сахар Приготовление 1 Ягоду нужно перебрать, убрать ветки и листья. 2 Размять малину колотушкой до состояния пюре. 3 Поставить густую массу в емкости на огонь и довести до кипения. 4 Варить 15 минут, периодически помешивая. 5 Проваренную малину пропустить через сито, чтобы избавиться от косточек. 6 К процеженному пюре всыпать сахар и снова довести до кипения. 7 Далее нужно варить массу до необходимой консистенции. Примерно через 20-30 минут джем станет густым и можно разливать десерт по банкам.

Малина в собственном соку

Малина в собственном соку В таком десерте ягодки остаются целыми. Категория Десерт Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 15 мин. Время готовки 5 ч. Ингредиенты 1 кг малина 750 г сахар Приготовление 1 Ягоду нужно перебрать, убрать ветки и листья. 2 В стерилизованные банки поместить ягоды с сахаром слоями — сначала малина, потом сахар, и так доверху. 3 Прикрыть чистыми крышками и поставить в холодильник на 5 часов. 4 Как только ягоды пустят сок и немного уменьшатся, можно из одной банки положить малину в другие, чтобы они были полными. 5 После этого емкости с малиной простерилизовать в кастрюле с горячей водой и закатать.

Сок из малины

© Pixabay / silviarita Напитки из свежих овощей, фруктов и ягод © Pixabay / silviarita Напитки из свежих овощей, фруктов и ягод

Малиновый сок По этому рецепту напиток получается наиболее полезным, так как не требует добавления сахара. Сок имеет натуральный вкус и приятную кислинку. Категория Напиток Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 15 мин. Время готовки 45 мин. Ингредиенты 1 кг малина 150 мл вода Приготовление 1 Ягоду нужно перебрать, убрать ветки и листья. 2 Измельчить малину блендером и перелить в кастрюлю. 3 Туда же добавить воду и перемешать. 4 Варить на среднем огне, не доводя до кипения, до горячего состояния. 5 Затем снять с огня и дать массе настояться примерно 10-15 минут. 6 Чтобы получить сок, нужно пропустить малину через сито, чтобы избавиться от косточек. 7 Полученный сок нужно закипятить в кастрюле и в горячем виде разлить по стерилизованным емкостям.

Малина со сгущенкой

Малина со сгущенкой Малина со сгущенкой — это лакомство для настоящих сладкоежек. Десерт можно быстро заготовить на зиму, используя лишь ягоду и сгущенное молоко. Категория Десерт Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 5 мин. Время готовки 15 мин. Ингредиенты по вкусу малина по вкусу сгущенное молоко Приготовление 1 Ягоду нужно перебрать, выбросить ветки и листья. 2 Разложить малину по небольшим контейнерам и залить сгущенкой. 3 Закрыть пластиковыми крышками и убрать в морозильную камеру.

Сироп из малины

Малиновый сироп Малиновый сироп — это более концентрированный десерт, который можно добавлять зимой в чай, делать из него напитки или использовать в качестве дополнения к блинам, сырникам и др. Категория Десерт Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 10 мин. Время готовки 50 мин. Ингредиенты 1 кг малина 600 г сахар Приготовление 1 Ягоду нужно перебрать, убрать ветки и листья. 2 Малину протереть через сито так, чтобы полностью избавиться от косточек и получить пюре. 3 К готовой массе всыпать сахар и перемешать до полного растворения. Можно использовать миксер на самом щадящем режиме для более быстрого результата. 4 Ароматный сироп разливать по подготовленным банкам и закатать.

Повидло из малины

Малиновое повидло Многие хозяйки любят готовить малиновое повидло на зиму, так как его удобно использовать в качестве начинки для выпечки или намазывать на хлеб благодаря густой массе. Категория Десерт Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 15 мин. Время готовки 2 ч. Ингредиенты 2 кг малина 1 кг сахар Приготовление 1 Ягоду нужно перебрать, убрать ветки и листья. 2 Малину пропустить через соковыжималку. В концентрированный сок всыпать сахар и оставить на 40 минут. 3 По истечении времени поставить будущее повидло на средний огонь, довести до кипения и варить около часа, уменьшив огонь. Важно постоянно мешать повидло, чтобы оно не пригорело. 4 Густое повидло по готовности можно сразу разлить по подготовленным банкам и закатать.

Пастила из малины

© Фото : Виталий Ковальчук Пастила © Фото : Виталий Ковальчук Пастила

Пастила из малины Еще один способ сохранить малину на зиму — приготовить пастилу. По рецепту требуется лишь ягода и сахар в небольшом количестве. Второй ингредиент можно вовсе не добавлять, если хочется, чтобы продукт получился более полезным и натуральным. Категория Десерт Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 15 мин. Время готовки 5 ч. Ингредиенты 1 кг малина 100 г сахар Приготовление 1 Ягоду нужно перебрать, убрать ветки и листья. 2 Малину измельчить с помощью блендера или толкушки до состояния пюре. 3 Протереть массу через сито, чтобы удалить косточки, и добавить к ней сахар. 4 Тщательно перемешать и поставить на огонь для прогревания (растворения сахара). Не нужно доводить до кипения. 5 Далее разлить пюре ровным слоем на противень, застеленный пергаментом, так, чтобы слой был не больше 7-8 мм. 6 Сушить пастилу можно в духовке при температуре около 60-70 градусов с приоткрытой дверцей или естественным способом на балконе. 7 Проверить готовность нужно пальцем — если потрогать десерт, то он останется сухим, но при этом пастила будет упругой.

Как и сколько хранить заготовки из малины

Сроки хранения ягоды зависят от способа заготовки:

— замороженная — от полугода до года;

замороженная — от полугода до года; — перетертая с сахаром — до 12 месяцев;

перетертая с сахаром — до 12 месяцев; — в виде варенья — до 3 лет.