Осенняя заготовка на зиму: рецепты десертов и напитков из малины

Оглавление
- Заготовка малины на зиму
- Как подготовить малину
- Простые рецепты и способы заготовок малины
- Заморозка в холодильнике
- Малина с сахаром без варки
- Перетертая малина с сахаром и без
- Варенье
- Желе из малины
- Компот из малины без стерилизации
- Джем из малины
- Малина в собственном соку
- Сок из малины
- Малина со сгущенкой
- Сироп из малины
- Повидло из малины
- Пастила из малины
- Как и сколько хранить заготовки из малины
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Малина — ароматная ягода, которую собирают летом и осенью в зависимости от сорта. Ее можно приготовить на зиму с сахаром и без него, в собственном соку или со сгущенкой. О том, как просто сделать заготовки из малины со стерилизацией и без, пошаговые рецепты — в материале РИА Новости.
Заготовка малины на зиму
Сбор позднеспелой малины начинается приблизительно в конце июля и может продолжится до заморозков. Так на сентябрь выпадает основной урожай этой ягоды и встает вопрос о том, как сохранить или заготовить ее на зиму.
Как правило, малину делают с сахаром в разном виде: варенье, повидло, желе, джем или компот. Однако можно сохранить ягоду и без добавления “сладости”, придерживаясь определенных правил приготовления.
Как подготовить малину
Малина — очень хрупкая ягода, с которой необходимо обращаться осторожно. Так, домашние плоды рекомендуют не мыть, в то время как покупные желательно сполоснуть, причем не руками, а воспользовавшись дуршлагом. Для этого их помещают в приспособление, наливают воду и ждут, пока жидкость стечет. Трясти, мять или отжимать ягоду нельзя, иначе она превратится в кашу.
Перед или после мытья малины стоит отобрать самые хорошие экземпляры — в меру спелые и неповрежденные.
Важно, чтобы перед приготовлением ягода достаточно просушилась. Малину можно выложить на полотенце и подождать высыхания.
После вышеперечисленных процедур можно приступать к заготовкам.
Простые рецепты и способы заготовок малины
Сделать заготовку из малины на зиму может даже новичок. Главное в этом деле - соблюдать последовательность действий и особенности приготовления.
Заморозка в холодильнике
Заморозить ягоду — самый простой способ сохранить продукт до зимы. Причем морозить малину можно целиком. Самое важное — отправлять ягоду в морозилку просушенной и разложенной в один слой. А как только малина станет твердой, ее можно пересыпать в общий пакет или контейнер. Замораживать плоды можно и в протертом виде. Все зависит от того, как удобнее хозяйке.
Малина с сахаром без варки
Сбор урожая малины
Малина с сахаром без варки
Простой рецепт вкусного десерта из двух ингредиентов, который после приготовления рекомендуется хранить в холодильнике.
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время подготовки
10 мин.
Время готовки
40 мин.
Ингредиенты
850 г
малина
850 г
сахар
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
220 ккал
Углеводы
57 г
Приготовление
1
Ягоду нужно перебрать, убрать ветки и листья.
2
Размять малину толкушкой или блендером.
3
В ягодное пюре всыпать сахар и тщательно перемешать.
4
Дождаться полного растворения сахара, периодически помешивая.
5
В простерилизованные банки разложить десерт и закрыть крышками.
Перетертая малина с сахаром и без
Рецепт приготовления протертой ягоды не отличается от рецепта малины без варки. Суть метода в том, что малина сильно измельчается и закатывается. Если хочется сделать заготовку, похожую на варенье, то можно смешать ягоду с сахаром.
Варенье
Малиновое варенье
Самое простое варенье из малины — это десерт “пятиминутка”. Для него требуется всего два ингредиента и минимум трудозатрат.
Варенье “пятиминутка” из малины
Малина варится с сахаром всего 5 минут. Но ягоде нужно дать постоять в сахаре несколько часов, прежде чем приступать к приготовлению.
Категория
Десерт
Кухня
Европейская
Сложность
Легко
Время подготовки
2 ч. 10 мин.
Время готовки
45 мин.
Ингредиенты
500 г
малина
500 г
сахар
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
223 ккал
Углеводы
54 г
Приготовление
1
Ягоду перебрать, убрать ветки и листья.
2
Переложить малину в емкость для будущей варки и засыпать сахаром. Оставить так на два часа. Это необходимо для того, чтобы ягода дала сок.
3
Пока малина “отдыхает”, можно простерилизовать пол-литровые банки.
4
Когда ягода дала сок, необходимо поставить емкость на средний огонь и довести массу до кипения.
5
Варить 5 минут.
6
Горячее лакомство разлить по подготовленным банкам и закатать.
Желе из малины
Малиновое желе
Этот десерт готовится легко и быстро и при этом получается красивым и ароматным.
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время подготовки
10 мин.
Время готовки
30 мин.
Ингредиенты
1 кг
малина
1 кг
сахар желирующий
Приготовление
1
Ягоду нужно перебрать, удалить ветки и листья.
2
С помощью блендера размять ягоды до консистенции однородного пюре.
3
Далее необходимо избавиться от косточек — пропустить малину через сито.
4
Жидкое пюре перелить в кастрюлю и поставить на огонь. Дождаться закипания и варить пару минут.
5
После этого во время помешивания постепенно всыпать желирующий сахар.
6
Проварить несколько минут, снять пенку и дождаться полного растворения сахара.
7
В подготовленные банки разлить готовый десерт и закатать.
Компот из малины без стерилизации
Заготовка варений и компотов
Компот из малины без стерилизации на трехлитровую банку
Всего за полчаса можно приготовить вкусный компот из малины, не применяя стерилизацию. Главное в этом рецепте стерилизовать крышки — тогда заготовка простоит всю зиму.
Категория
Напиток
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время подготовки
10 мин.
Время готовки
20 мин.
Ингредиенты
700 г
малина
300 г
сахар
Приготовление
1
Ягоду нужно перебрать, выбросить ветки и листья.
2
В стерилизованные емкости выложить малину на ⅓.
3
Засыпать сахаром.
4
Осторожно влить в банки кипяток и закатать.
5
Встряхнуть емкости, чтобы растворился весь сахар, и оставить остужаться, прикрыв одеялом.
Джем из малины
Приготовление малинового джема
Малиновый джем
По этому рецепту десерт получается густым, насыщенным и тающим во рту.
Категория
Десерт
Кухня
Европейская
Сложность
Легко
Время подготовки
15 мин.
Время готовки
1 ч. 10 мин.
Ингредиенты
2 кг
малина
1 кг
сахар
Приготовление
1
Ягоду нужно перебрать, убрать ветки и листья.
2
Размять малину колотушкой до состояния пюре.
3
Поставить густую массу в емкости на огонь и довести до кипения.
4
Варить 15 минут, периодически помешивая.
5
Проваренную малину пропустить через сито, чтобы избавиться от косточек.
6
К процеженному пюре всыпать сахар и снова довести до кипения.
7
Далее нужно варить массу до необходимой консистенции. Примерно через 20-30 минут джем станет густым и можно разливать десерт по банкам.
Малина в собственном соку
Малина в собственном соку
В таком десерте ягодки остаются целыми.
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время подготовки
15 мин.
Время готовки
5 ч.
Ингредиенты
1 кг
малина
750 г
сахар
Приготовление
1
Ягоду нужно перебрать, убрать ветки и листья.
2
В стерилизованные банки поместить ягоды с сахаром слоями — сначала малина, потом сахар, и так доверху.
3
Прикрыть чистыми крышками и поставить в холодильник на 5 часов.
4
Как только ягоды пустят сок и немного уменьшатся, можно из одной банки положить малину в другие, чтобы они были полными.
5
После этого емкости с малиной простерилизовать в кастрюле с горячей водой и закатать.
Сок из малины
Напитки из свежих овощей, фруктов и ягод
Малиновый сок
По этому рецепту напиток получается наиболее полезным, так как не требует добавления сахара. Сок имеет натуральный вкус и приятную кислинку.
Категория
Напиток
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время подготовки
15 мин.
Время готовки
45 мин.
Ингредиенты
1 кг
малина
150 мл
вода
Приготовление
1
Ягоду нужно перебрать, убрать ветки и листья.
2
Измельчить малину блендером и перелить в кастрюлю.
3
Туда же добавить воду и перемешать.
4
Варить на среднем огне, не доводя до кипения, до горячего состояния.
5
Затем снять с огня и дать массе настояться примерно 10-15 минут.
6
Чтобы получить сок, нужно пропустить малину через сито, чтобы избавиться от косточек.
7
Полученный сок нужно закипятить в кастрюле и в горячем виде разлить по стерилизованным емкостям.
Малина со сгущенкой
Малина со сгущенкой
Малина со сгущенкой — это лакомство для настоящих сладкоежек. Десерт можно быстро заготовить на зиму, используя лишь ягоду и сгущенное молоко.
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время подготовки
5 мин.
Время готовки
15 мин.
Ингредиенты
по вкусу
малина
по вкусу
сгущенное молоко
Приготовление
1
Ягоду нужно перебрать, выбросить ветки и листья.
2
Разложить малину по небольшим контейнерам и залить сгущенкой.
3
Закрыть пластиковыми крышками и убрать в морозильную камеру.
Сироп из малины
Контейнеры с малиной
Малиновый сироп
Малиновый сироп — это более концентрированный десерт, который можно добавлять зимой в чай, делать из него напитки или использовать в качестве дополнения к блинам, сырникам и др.
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время подготовки
10 мин.
Время готовки
50 мин.
Ингредиенты
1 кг
малина
600 г
сахар
Приготовление
1
Ягоду нужно перебрать, убрать ветки и листья.
2
Малину протереть через сито так, чтобы полностью избавиться от косточек и получить пюре.
3
К готовой массе всыпать сахар и перемешать до полного растворения. Можно использовать миксер на самом щадящем режиме для более быстрого результата.
4
Ароматный сироп разливать по подготовленным банкам и закатать.
Повидло из малины
Малиновое повидло
Многие хозяйки любят готовить малиновое повидло на зиму, так как его удобно использовать в качестве начинки для выпечки или намазывать на хлеб благодаря густой массе.
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время подготовки
15 мин.
Время готовки
2 ч.
Ингредиенты
2 кг
малина
1 кг
сахар
Приготовление
1
Ягоду нужно перебрать, убрать ветки и листья.
2
Малину пропустить через соковыжималку. В концентрированный сок всыпать сахар и оставить на 40 минут.
3
По истечении времени поставить будущее повидло на средний огонь, довести до кипения и варить около часа, уменьшив огонь. Важно постоянно мешать повидло, чтобы оно не пригорело.
4
Густое повидло по готовности можно сразу разлить по подготовленным банкам и закатать.
Пастила из малины
© Фото : Виталий КовальчукПастила
© Фото : Виталий Ковальчук
Пастила
Пастила из малины
Еще один способ сохранить малину на зиму — приготовить пастилу. По рецепту требуется лишь ягода и сахар в небольшом количестве. Второй ингредиент можно вовсе не добавлять, если хочется, чтобы продукт получился более полезным и натуральным.
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время подготовки
15 мин.
Время готовки
5 ч.
Ингредиенты
1 кг
малина
100 г
сахар
Приготовление
1
Ягоду нужно перебрать, убрать ветки и листья.
2
Малину измельчить с помощью блендера или толкушки до состояния пюре.
3
Протереть массу через сито, чтобы удалить косточки, и добавить к ней сахар.
4
Тщательно перемешать и поставить на огонь для прогревания (растворения сахара). Не нужно доводить до кипения.
5
Далее разлить пюре ровным слоем на противень, застеленный пергаментом, так, чтобы слой был не больше 7-8 мм.
6
Сушить пастилу можно в духовке при температуре около 60-70 градусов с приоткрытой дверцей или естественным способом на балконе.
7
Проверить готовность нужно пальцем — если потрогать десерт, то он останется сухим, но при этом пастила будет упругой.
Как и сколько хранить заготовки из малины
Сроки хранения ягоды зависят от способа заготовки:
- —замороженная — от полугода до года;
- —перетертая с сахаром — до 12 месяцев;
- —в виде варенья — до 3 лет.
“Для хранения закаток с малиной подходит прохладное, сухое и подвальное помещение или темный шкаф”, — добавила Анжелика Миронова, домохозяйка и фуди (человек с кулинарным хобби). По словам эксперта, нельзя держать емкости с лакомством рядом с источниками тепла, на незастекленном балконе или во влажных местах — есть высокий риск, что в банках появится плесень и десерт пропадет.