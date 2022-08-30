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В Вашингтоне обеспокоены участием Индии в учениях "Восток" - РИА Новости, 30.08.2022
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В Вашингтоне обеспокоены участием Индии в учениях "Восток"
В Вашингтоне обеспокоены участием Индии в учениях "Восток" - РИА Новости, 30.08.2022
В Вашингтоне обеспокоены участием Индии в учениях "Восток"
Участие Индии в учениях "Восток" беспокоит Вашингтон, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T23:06
2022-08-30T23:06
индия
москва
вооруженные силы рф
нью-дели
россия
сша
карин жан-пьер
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ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Участие Индии в учениях "Восток" беспокоит Вашингтон, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер."США обеспокоены, когда любые страны проводят учения с Россией", - сказала Жан-Пьер, отвечая на вопрос об участии Нью-Дели в совместных учениях с Москвой.Она подчеркнула, что окончательное решение о вовлечении в подобные мероприятия остается за странами.Учения "Восток" пройдут с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генштаба ВС РФ на территории Восточного военного округа и станут завершающим этапом подготовки ВС РФ в этом году.В составе коалиционных группировок войск совместные действия в рамках стратегических учений отработают оперативные группы органов управления, воинские контингенты и наблюдатели от стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров, в том числе Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии, Таджикистана.От ВС РФ в "Востоке" примут участие органы военного управления и войска Восточного военного округа, часть сил ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.Всего в учениях будет задействовано свыше 50 000 военнослужащих, более 5000 единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.
https://ria.ru/20220829/bramos-1812816225.html
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индия, москва, вооруженные силы рф, нью-дели, россия, сша, карин жан-пьер
Индия, Москва, Вооруженные силы РФ, Нью-Дели, Россия, США, Карин Жан-Пьер
23:06 30.08.2022
 
В Вашингтоне обеспокоены участием Индии в учениях "Восток"

Представитель Белого дома Жан-Пьер: участие Индии в учениях "Восток" вызывает беспокойство

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкОткрытие совместных российско-индийских учений
Открытие совместных российско-индийских учений - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Открытие совместных российско-индийских учений. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Участие Индии в учениях "Восток" беспокоит Вашингтон, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
"США обеспокоены, когда любые страны проводят учения с Россией", - сказала Жан-Пьер, отвечая на вопрос об участии Нью-Дели в совместных учениях с Москвой.
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Она подчеркнула, что окончательное решение о вовлечении в подобные мероприятия остается за странами.
Учения "Восток" пройдут с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генштаба ВС РФ на территории Восточного военного округа и станут завершающим этапом подготовки ВС РФ в этом году.
В составе коалиционных группировок войск совместные действия в рамках стратегических учений отработают оперативные группы органов управления, воинские контингенты и наблюдатели от стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров, в том числе Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии, Таджикистана.
От ВС РФ в "Востоке" примут участие органы военного управления и войска Восточного военного округа, часть сил ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.
Всего в учениях будет задействовано свыше 50 000 военнослужащих, более 5000 единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
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ИндияМоскваВооруженные силы РФНью-ДелиРоссияСШАКарин Жан-Пьер
 
 
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