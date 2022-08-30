https://ria.ru/20220830/blokadniki-1813094558.html
Германия затягивает назначение выплат блокадникам из России, заявил МИД
Германия затягивает назначение выплат блокадникам из России, заявил МИД - РИА Новости, 30.08.2022
Германия затягивает назначение выплат блокадникам из России, заявил МИД
Берлин годами отказывается назначить выплаты россиянам, пережившим блокаду Ленинграда, под надуманными предлогами, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T11:52
2022-08-30T11:52
2022-08-30T11:52
в мире
россия
германия
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
ленинград
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Берлин годами отказывается назначить выплаты россиянам, пережившим блокаду Ленинграда, под надуманными предлогами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Этой же, по сути, линии (на пересмотр итогов Второй мировой войны - ред.) Берлин следует, годами отказываясь под надуманными предлогами назначить выплаты пережившим блокаду Ленинграда гражданам Российской Федерации без привязки к их национальности по аналогии с теми, что выплачиваются ныне здравствующим блокадникам-евреям", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.Захарова добавила, что правительство ФРГ искусственно затягивает реализацию "гуманитарного жеста" в адрес блокадников по сугубо политическим мотивам."В результате этих действий под угрозой оказалось полноценное функционирование Госпиталя ветеранов войн в Санкт-Петербурге и, что важнее всего, здоровье и благополучие его пациентов преклонного возраста. Эта вопиющая и скандальная ситуация наиболее ярко демонстрирует актуальные подходы германского государства к исторической ответственности Германии в контексте Второй мировой войны", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
https://ria.ru/20220830/voyna-1813088297.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, германия, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, ленинград, блокада ленинграда (1941-1944)
В мире, Россия, Германия, Великая Отечественная война (1941-1945), Вторая мировая война (1939-1945), Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова, Ленинград, Блокада Ленинграда (1941-1944)
Германия затягивает назначение выплат блокадникам из России, заявил МИД
МИД: ФРГ затягивает назначение выплат блокадникам из России под надуманными предлогами