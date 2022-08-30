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Германия затягивает назначение выплат блокадникам из России, заявил МИД - РИА Новости, 30.08.2022
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Германия затягивает назначение выплат блокадникам из России, заявил МИД
Германия затягивает назначение выплат блокадникам из России, заявил МИД - РИА Новости, 30.08.2022
Германия затягивает назначение выплат блокадникам из России, заявил МИД
Берлин годами отказывается назначить выплаты россиянам, пережившим блокаду Ленинграда, под надуманными предлогами, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T11:52
2022-08-30T11:52
в мире
россия
германия
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
ленинград
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Берлин годами отказывается назначить выплаты россиянам, пережившим блокаду Ленинграда, под надуманными предлогами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Этой же, по сути, линии (на пересмотр итогов Второй мировой войны - ред.) Берлин следует, годами отказываясь под надуманными предлогами назначить выплаты пережившим блокаду Ленинграда гражданам Российской Федерации без привязки к их национальности по аналогии с теми, что выплачиваются ныне здравствующим блокадникам-евреям", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.Захарова добавила, что правительство ФРГ искусственно затягивает реализацию "гуманитарного жеста" в адрес блокадников по сугубо политическим мотивам."В результате этих действий под угрозой оказалось полноценное функционирование Госпиталя ветеранов войн в Санкт-Петербурге и, что важнее всего, здоровье и благополучие его пациентов преклонного возраста. Эта вопиющая и скандальная ситуация наиболее ярко демонстрирует актуальные подходы германского государства к исторической ответственности Германии в контексте Второй мировой войны", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
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в мире, россия, германия, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, ленинград, блокада ленинграда (1941-1944)
В мире, Россия, Германия, Великая Отечественная война (1941-1945), Вторая мировая война (1939-1945), Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова, Ленинград, Блокада Ленинграда (1941-1944)
11:52 30.08.2022
 
Германия затягивает назначение выплат блокадникам из России, заявил МИД

МИД: ФРГ затягивает назначение выплат блокадникам из России под надуманными предлогами

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Берлин годами отказывается назначить выплаты россиянам, пережившим блокаду Ленинграда, под надуманными предлогами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Этой же, по сути, линии (на пересмотр итогов Второй мировой войны - ред.) Берлин следует, годами отказываясь под надуманными предлогами назначить выплаты пережившим блокаду Ленинграда гражданам Российской Федерации без привязки к их национальности по аналогии с теми, что выплачиваются ныне здравствующим блокадникам-евреям", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
11:30
МИД: Берлин поощряет искажения представлений о начале Второй мировой войны
Захарова добавила, что правительство ФРГ искусственно затягивает реализацию "гуманитарного жеста" в адрес блокадников по сугубо политическим мотивам.
"В результате этих действий под угрозой оказалось полноценное функционирование Госпиталя ветеранов войн в Санкт-Петербурге и, что важнее всего, здоровье и благополучие его пациентов преклонного возраста. Эта вопиющая и скандальная ситуация наиболее ярко демонстрирует актуальные подходы германского государства к исторической ответственности Германии в контексте Второй мировой войны", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
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СМИ узнали о предложениях Франции и Германии по выдаче виз россиянам
 
В миреРоссияГерманияВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваЛенинградБлокада Ленинграда (1941-1944)
 
 
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