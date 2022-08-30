https://ria.ru/20220830/blokadniki-1813094558.html

Германия затягивает назначение выплат блокадникам из России, заявил МИД

Германия затягивает назначение выплат блокадникам из России, заявил МИД - РИА Новости, 30.08.2022

Германия затягивает назначение выплат блокадникам из России, заявил МИД

Берлин годами отказывается назначить выплаты россиянам, пережившим блокаду Ленинграда, под надуманными предлогами, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T11:52

2022-08-30T11:52

2022-08-30T11:52

в мире

россия

германия

великая отечественная война (1941-1945)

вторая мировая война (1939-1945)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

ленинград

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808300480_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_44c55eb9bda23b24fb30ec12d491027a.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Берлин годами отказывается назначить выплаты россиянам, пережившим блокаду Ленинграда, под надуманными предлогами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Этой же, по сути, линии (на пересмотр итогов Второй мировой войны - ред.) Берлин следует, годами отказываясь под надуманными предлогами назначить выплаты пережившим блокаду Ленинграда гражданам Российской Федерации без привязки к их национальности по аналогии с теми, что выплачиваются ныне здравствующим блокадникам-евреям", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.Захарова добавила, что правительство ФРГ искусственно затягивает реализацию "гуманитарного жеста" в адрес блокадников по сугубо политическим мотивам."В результате этих действий под угрозой оказалось полноценное функционирование Госпиталя ветеранов войн в Санкт-Петербурге и, что важнее всего, здоровье и благополучие его пациентов преклонного возраста. Эта вопиющая и скандальная ситуация наиболее ярко демонстрирует актуальные подходы германского государства к исторической ответственности Германии в контексте Второй мировой войны", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

https://ria.ru/20220830/voyna-1813088297.html

https://ria.ru/20220830/vizy-1813057177.html

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, германия, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, ленинград, блокада ленинграда (1941-1944)