https://ria.ru/20220826/zima-1812209355.html

"Каждый за себя"? Как Европа готовится к зиме

"Каждый за себя"? Как Европа готовится к зиме - РИА Новости, 26.08.2022

"Каждый за себя"? Как Европа готовится к зиме

Прохождение отопительного сезона в Европе (да и в целом в мире, учитывая связку через СПГ) — одна из основных тем для обсуждений в энергетике. Понятно, что... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T08:00

2022-08-26T08:00

2022-08-26T09:16

экономика

венгрия

евросоюз

газпром

европа

польша

турецкий поток

северный поток — 2

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Прохождение отопительного сезона в Европе (да и в целом в мире, учитывая связку через СПГ) — одна из основных тем для обсуждений в энергетике. Понятно, что просто не будет. В то же время делать точные прогнозы здесь имеет мало смысла, так как непредсказуемый фактор погоды влияет никак не меньше сокращения предложения и вводимых ограничений со стороны спроса.Для иллюстрации достаточно посмотреть на долгосрочную динамику запасов газовых хранилищ в Европе, разброс зимнего спроса очень велик. В какие-то годы газа хватало впритык, а в какие-то теплые зимы запасы по окончанию сезона оказывались настолько большими, что это влияло на цены весь следующий период закачки. А ведь каждый закачанный, но не использованный в текущем сезоне кубометр для трейдера или поставщика газа это, во-первых, замороженные деньги, во-вторых, ненужная оплата услуг по закачке и хранению. Но рассчитать точный спрос всегда сложно из-за погоды.Если же дефицит окажется серьезным, то особо интересно будет наблюдать, сохранится ли солидарность европейских стран. Первые признаки разлада мы уже видим. Направлений в схеме "каждый за себя" здесь может быть два. Во-первых, непредоставление газа из национальных хранилищ странам, испытывающим дефицит. Во-вторых, контроль над СПГ-терминалами или магистральными газопроводами, проходящими через ту или иную страну.Ярким примером здесь является Польша, которая еще практически в начале сезона закачки газа почти полностью заполнила свои хранилища, а в начале августа забила их на 100 процентов. Но тем не менее уже заявила, что делиться ни с кем не собирается. Одновременно, проблема Польши в том, что у нее теперь нет ни контракта с "Газпромом", ни прямого доступа к российскому газу. И в случае реального дефицита реверсные поставки через Германию, которые используются сейчас, просто исчезнут.Российские объемы (10 миллиардов кубометров в год) планировалось заменить поставками из Норвегии по новому газопроводу Baltic Pipe, но, по последним сведениям, заполнен он будет только на 35 процентов. К слову сказать, самому "Газпрому" изначально был неважен этот новый трубопровод, так как общий объем поставок из Норвегии в Европу в любом случае не меняется. Объем газовых хранилищ в Польше — чуть менее четырех миллиардов кубометров, и легко прикинуть, что он действительно полностью понадобится стране самой в случае дефицита трубопроводного импорта.Если же говорить о магистральных российских газопроводах в целом, то сложилась парадоксальная ситуация. Традиционно считавшийся самым политически надежным северный маршрут в Германию практически не работает ("Северный поток — 2" не запущен по политическим мотивам ЕС, "Северный поток — 1" — на 20 процентов мощности). Более того, с 31 августа "Газпром" будет три дня проверять оставшуюся работающую турбину на дефекты, и в случае проблем полностью остановится и "Северный поток — 1".В то время как второстепенный "Турецкий поток" становится политически важным маршрутом.Напомним, что после отказа в 2014 году Болгарии стать входом для "Южного потока" и заморозки проекта и появился проект "Северный поток — 2". А "Турецкий поток" (с половиной мощности от "Южного") был все же реализован, но по двум причинам. Во-первых, уже был проложен сухопутный коридор по России, плюс "пропадали" трубы для морского участка. Во-вторых, только с помощью этого маршрута можно было поставлять газ на Балканы, в первую очередь в дружественную Сербию, без зависимости от украинского транзита. Но из-за небольшой мощности сухопутной трубы по Европе, понятно, что рентабельность проекта была умеренной.Тем не менее политически все сработало. Сразу в три страны, которые сейчас сохраняют лояльность в условиях западного санкционного давления — это Турция, Сербия и Венгрия — газ поставляется именно через "Турецкий поток". Правда, в Европу из Турции газ поступает в Болгарию, но последние сообщения о том, что страна хочет вернуться к переговорам о покупке российского газа (после отказа платить в рублях и разрыва контракта), говорят в пользу того, что проблем как минимум с транзитом быть не должно.Любопытно, что уже сейчас в Венгрии газа в подземных хранилищах (ПХГ) хватает на 141 процент от необходимого зимнего отбора и на 34 процентов от годового потребления. Это много. При этом сами ПХГ Венгрии заполнены только на 60 процентов, а "Газпром" поставляет еще и газ сверх контракта — чтобы Венгрия могла закупить (и, вероятно, закачать) дополнительные 700 миллионов кубометров. Видим обратную ситуацию с Польшей — стабильные российские поставки, при этом объем хранилищ в стране почти в два раза больше, чем в Венгрии, а потребление газа — в два раза меньше.Таким образом, в газовом кризисе у Венгрии появляется особая роль. Она находится на стабильном маршруте поставок газа с переполненными по отношению к собственным нуждам, но пока недозаполненными в абсолютном объеме хранилищами. Не исключено, что страна, которая подвергается критике внутри ЕС как за внешнеполитическую, так и за внутриполитическую позицию, планирует как-то разменять зимой свои газовые избытки.Примеры можно продолжать. Можно напомнить и о нейтральной Швейцарии, где Министерство энергетики уже заявило, что по условиям контракта в случае необходимости может подсоединиться к проходящему по ее территории газопроводу из Германии в Италию.Еще один сюжет — Великобритания. Напомним, что у этой страны много терминалов по приему СПГ, но практически нет хранилищ. Поэтому летом континентальной Европе помогал поток СПГ, который импортировался на терминалах острова и далее через трубопроводы шел на континент. Но зимой такого потока не будет, более того, иногда зимой Великобритания сама импортирует газ с континента. На практике в последние теплые зимы такого почти не требовалось. В подобных обстоятельствах неудивительно, что страны с выходом к морю, но без своих терминалов по приему СПГ стремятся ими обзавестись — лучше не рисковать, надеясь на то, что газ с соседских терминалов дойдет к ним. В первую очередь речь идет о Германии. Здесь уже в начале 2023 года планируется запустить два плавучих терминала.Но главный вопрос — найдется ли для новых терминалов дополнительный СПГ. В течение всего 2022 года обсуждается, что Европа переманивает СПГ из Азии, и таким образом компенсирует российскую недопоставку, в срок заполняя хранилища. Но нужно понимать, что Азия при этом сократила импорт СПГ всего на 15-20 процентов, в основном в ЕС уходят спотовые объемы. Сможет ли АТР прожить на таком же сниженном импорте и зимой? В таком случае и Европе будет проще пережить отопительный период. Повторимся, очень многое будет зависеть от погоды, причем из-за перетекания СПГ — от погоды как в Европе, так и в Азии.Мы осознанно не обсуждаем сейчас вопрос цены. Высокие цены в любом случае помогают сокращению спроса за счет экономии, отключения энергоемкой промышленности, что уже вовсю происходит. А в генерации электричества давно в разы дешевле топить мазутом, просто не везде это переключение возможно. Высокой ценой можно переманить даже часть СПГ из азиатских долгосрочных контрактов, предназначенных для промышленности.А Китай, к примеру, может где-то вернуться к угольному отоплению, дополнительно сократив спрос на СПГ. Европа, безусловно, найдет деньги, чтобы не замерзнуть и купить газ по любой цене. Другое дело, что ни за какие деньги не удастся перекупить чужой газ для нужд отопления. Ведь зачем нужны деньги, если сам замерз.

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https://ria.ru/20220814/okno-1809392326.html

https://ria.ru/20220810/niderlandy-1808618634.html

https://ria.ru/20220810/evropa-1808742370.html

https://ria.ru/20220719/ugol-1803314277.html

венгрия

европа

польша

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экономика, венгрия, евросоюз, газпром, европа, польша, турецкий поток, северный поток — 2, северный поток, санкции в отношении россии, авторы