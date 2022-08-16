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Советник премьера Венгрии рассказал об успешном заполнении газохранилищ - РИА Новости, 16.08.2022
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Советник премьера Венгрии рассказал об успешном заполнении газохранилищ
Советник премьера Венгрии рассказал об успешном заполнении газохранилищ - РИА Новости, 16.08.2022
Советник премьера Венгрии рассказал об успешном заполнении газохранилищ
Заполнение газохранилищ в Венгрии идет с опережением, уже накоплен 141% от зимнего потребления газа, в то время как в некоторых других странах Европы с этим... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T17:33
2022-08-16T17:33
экономика
венгрия
евросоюз
газпром
аэс "пакш"
турецкий поток
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БУДАПЕШТ, 16 авг - РИА Новости. Заполнение газохранилищ в Венгрии идет с опережением, уже накоплен 141% от зимнего потребления газа, в то время как в некоторых других странах Европы с этим проблемы, заявил советник премьера Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан."Показатель обеспеченности Венгрии газохранилищами - один из самых высоких в Евросоюзе. Кроме того, по данным исследования научно-исследовательского института Klímapolitikai Intézet, наша страна по заполняемости также находится в первых рядах... Газоснабжение нашей страны обеспечено: объем газа в хранилищах составляет 34% от общего годового потребления, 141% от потребления зимой и 82% годового бытового потребления", - написал Орбан в соцсетях.По его словам, многие страны ЕС зависят от своих соседей в поставках природного газа, поскольку они или не обеспечены газохранилищами, как, например, Эстония и Литва, либо у них недостаточно собственного производства, например, как Ирландия, Люксембург и Словения. "В наиболее сложной ситуации находится Германия, где количество хранимого природного газа покрывает лишь 19% годового потребления, а если бы хранилища были заполнены полностью, то они не достигли бы и 26%", - отметил Орбан.Политик подчеркнул, что к 1 августа в Венгрию было поставлено на 920 миллионов кубометров газа больше, чем предписывает регламент ЕС по хранению газа. "Поэтому к 1 ноября Венгрия должна обязательно достичь 35 процентов своего среднего 5-летнего потребления - 3,65 миллиарда кубометров. По сравнению с этим у нас уже накоплено 3,25 миллиарда кубометров газа до 1 августа, что составляет 31,13 процента от среднего потребления за последние 5 лет", - добавил Орбан.Сийярто через неделю после введения ЧП посетил Москву, где провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, на которых обсуждался вопрос поставок дополнительных объемов российского газа на венгерский рынок. Как сообщил по ее итогам Лавров, просьба Венгрии будет незамедлительно рассмотрена. В венгерском МИД 13 августа сообщили, что "Газпром" начал дополнительные поставки газа в Венгрию сверх установленных контрактов по "Турецкому потоку", ежедневный дополнительный объем до конца августа составляет 2,6 миллиона кубометров, обсуждаются также планы на сентябрь.Ранее в июле правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в сфере энергетики, которое предполагает пакет из семи мер: увеличение добычи газа в стране с 1,5 до 2 миллиардов кубометров, поиск дополнительных 700 кубометров газа для заполнения хранилищ, запрет на экспорт энергоносителей и дров, увеличение добычи угля, ускорение перезапуска блоков угольной электростанции Матра как можно скорее, продление срока работы АЭС "Пакш" и урезание льготной программы коммунальных платежей.
https://ria.ru/20220726/orban-1804896638.html
https://ria.ru/20220723/sanktsii-1804477390.html
https://ria.ru/20220728/gaz-1805462908.html
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экономика, венгрия, евросоюз, газпром, аэс "пакш", турецкий поток
Экономика, Венгрия, Евросоюз, Газпром, АЭС "Пакш", Турецкий поток
17:33 16.08.2022
 
Советник премьера Венгрии рассказал об успешном заполнении газохранилищ

Советник премьера Орбан: ПХГ Венгрии накопили 141 процент от зимнего потребления газа

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии
Газоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 16 авг - РИА Новости. Заполнение газохранилищ в Венгрии идет с опережением, уже накоплен 141% от зимнего потребления газа, в то время как в некоторых других странах Европы с этим проблемы, заявил советник премьера Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан.
"Показатель обеспеченности Венгрии газохранилищами - один из самых высоких в Евросоюзе. Кроме того, по данным исследования научно-исследовательского института Klímapolitikai Intézet, наша страна по заполняемости также находится в первых рядах... Газоснабжение нашей страны обеспечено: объем газа в хранилищах составляет 34% от общего годового потребления, 141% от потребления зимой и 82% годового бытового потребления", - написал Орбан в соцсетях.
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По его словам, многие страны ЕС зависят от своих соседей в поставках природного газа, поскольку они или не обеспечены газохранилищами, как, например, Эстония и Литва, либо у них недостаточно собственного производства, например, как Ирландия, Люксембург и Словения. "В наиболее сложной ситуации находится Германия, где количество хранимого природного газа покрывает лишь 19% годового потребления, а если бы хранилища были заполнены полностью, то они не достигли бы и 26%", - отметил Орбан.
Политик подчеркнул, что к 1 августа в Венгрию было поставлено на 920 миллионов кубометров газа больше, чем предписывает регламент ЕС по хранению газа. "Поэтому к 1 ноября Венгрия должна обязательно достичь 35 процентов своего среднего 5-летнего потребления - 3,65 миллиарда кубометров. По сравнению с этим у нас уже накоплено 3,25 миллиарда кубометров газа до 1 августа, что составляет 31,13 процента от среднего потребления за последние 5 лет", - добавил Орбан.
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Сийярто через неделю после введения ЧП посетил Москву, где провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, на которых обсуждался вопрос поставок дополнительных объемов российского газа на венгерский рынок. Как сообщил по ее итогам Лавров, просьба Венгрии будет незамедлительно рассмотрена. В венгерском МИД 13 августа сообщили, что "Газпром" начал дополнительные поставки газа в Венгрию сверх установленных контрактов по "Турецкому потоку", ежедневный дополнительный объем до конца августа составляет 2,6 миллиона кубометров, обсуждаются также планы на сентябрь.
Ранее в июле правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в сфере энергетики, которое предполагает пакет из семи мер: увеличение добычи газа в стране с 1,5 до 2 миллиардов кубометров, поиск дополнительных 700 кубометров газа для заполнения хранилищ, запрет на экспорт энергоносителей и дров, увеличение добычи угля, ускорение перезапуска блоков угольной электростанции Матра как можно скорее, продление срока работы АЭС "Пакш" и урезание льготной программы коммунальных платежей.
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