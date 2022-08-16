https://ria.ru/20220816/vengriya-1810065646.html

Советник премьера Венгрии рассказал об успешном заполнении газохранилищ

Советник премьера Венгрии рассказал об успешном заполнении газохранилищ - РИА Новости, 16.08.2022

Советник премьера Венгрии рассказал об успешном заполнении газохранилищ

Заполнение газохранилищ в Венгрии идет с опережением, уже накоплен 141% от зимнего потребления газа, в то время как в некоторых других странах Европы с этим... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T17:33

2022-08-16T17:33

2022-08-16T17:33

экономика

венгрия

евросоюз

газпром

аэс "пакш"

турецкий поток

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БУДАПЕШТ, 16 авг - РИА Новости. Заполнение газохранилищ в Венгрии идет с опережением, уже накоплен 141% от зимнего потребления газа, в то время как в некоторых других странах Европы с этим проблемы, заявил советник премьера Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан."Показатель обеспеченности Венгрии газохранилищами - один из самых высоких в Евросоюзе. Кроме того, по данным исследования научно-исследовательского института Klímapolitikai Intézet, наша страна по заполняемости также находится в первых рядах... Газоснабжение нашей страны обеспечено: объем газа в хранилищах составляет 34% от общего годового потребления, 141% от потребления зимой и 82% годового бытового потребления", - написал Орбан в соцсетях.По его словам, многие страны ЕС зависят от своих соседей в поставках природного газа, поскольку они или не обеспечены газохранилищами, как, например, Эстония и Литва, либо у них недостаточно собственного производства, например, как Ирландия, Люксембург и Словения. "В наиболее сложной ситуации находится Германия, где количество хранимого природного газа покрывает лишь 19% годового потребления, а если бы хранилища были заполнены полностью, то они не достигли бы и 26%", - отметил Орбан.Политик подчеркнул, что к 1 августа в Венгрию было поставлено на 920 миллионов кубометров газа больше, чем предписывает регламент ЕС по хранению газа. "Поэтому к 1 ноября Венгрия должна обязательно достичь 35 процентов своего среднего 5-летнего потребления - 3,65 миллиарда кубометров. По сравнению с этим у нас уже накоплено 3,25 миллиарда кубометров газа до 1 августа, что составляет 31,13 процента от среднего потребления за последние 5 лет", - добавил Орбан.Сийярто через неделю после введения ЧП посетил Москву, где провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, на которых обсуждался вопрос поставок дополнительных объемов российского газа на венгерский рынок. Как сообщил по ее итогам Лавров, просьба Венгрии будет незамедлительно рассмотрена. В венгерском МИД 13 августа сообщили, что "Газпром" начал дополнительные поставки газа в Венгрию сверх установленных контрактов по "Турецкому потоку", ежедневный дополнительный объем до конца августа составляет 2,6 миллиона кубометров, обсуждаются также планы на сентябрь.Ранее в июле правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в сфере энергетики, которое предполагает пакет из семи мер: увеличение добычи газа в стране с 1,5 до 2 миллиардов кубометров, поиск дополнительных 700 кубометров газа для заполнения хранилищ, запрет на экспорт энергоносителей и дров, увеличение добычи угля, ускорение перезапуска блоков угольной электростанции Матра как можно скорее, продление срока работы АЭС "Пакш" и урезание льготной программы коммунальных платежей.

https://ria.ru/20220726/orban-1804896638.html

https://ria.ru/20220723/sanktsii-1804477390.html

https://ria.ru/20220728/gaz-1805462908.html

венгрия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, венгрия, евросоюз, газпром, аэс "пакш", турецкий поток