14:26 13.08.2022 (обновлено: 18:57 13.08.2022)
"Газпром" начал поставки в Венгрию сверх установленных контрактов
Госсекретарь МИД Венгрии Менцер: "Газпром" начал дополнительные поставки газа из России
© AP Photo / Bela SzandelszkyРабочий на газовом хранилище в Будапеште
© AP Photo / Bela Szandelszky
Рабочий на газовом хранилище в Будапеште. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 13 авг — РИА Новости. "Газпром" начал поставлять топливо в Венгрию по "Турецкому потоку" сверх установленных контрактов, ежедневный дополнительный объем до конца августа составит 2,6 миллиона кубометров, стороны уже ведут переговоры по графику на сентябрь, заявил госсекретарь венгерского МИД по двусторонним отношениям Тамаш Менцер.
"Правительство Венгрии ранее приняло решение о закупке примерно 700 миллионов кубометров природного газа в дополнение к уже законтрактованным объемам", — отметил представитель ведомства.
11 августа, 13:07В миреВ Венгрии заявили о возобновлении поставок нефти по "Дружбе"
По его словам, в нынешних условиях приобретение такого количества газа невозможно без российских источников. Стороны пришли к соглашению после визита министра иностранных дел Петера Сийярто в Москву.
Менцер также заметил, что Венгрия опережает график заполнения хранилищ и "в нормальные годы было бы достаточно заполненности на 32% и более, особенно с учетом того, что в среднем по Европе этот показатель ниже 20%", однако текущие меры вызваны кризисной энергетической ситуацией в Европе.
Ранее в июле венгерское правительство объявило чрезвычайное положение в сфере энергетики, которое предполагает пакет из семи мер: увеличение добычи газа в стране с полутора до двух миллиардов кубометров, поиск дополнительных объемов для заполнения ПХГ, запрет на экспорт энергоносителей и дров, увеличение добычи угля, ускорение перезапуска блоков угольной электростанции Матра как можно скорее, продление срока работы АЭС "Пакш" и урезание льготной программы коммунальных платежей.
Сийярто через неделю после введения ЧП посетил Москву, где провел переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым. Министр также встречался с вице-премьерами Денисом Мантуровым и Александром Новаком.
Ранее в июле венгерское правительство объявило чрезвычайное положение в сфере энергетики, которое предполагает пакет из семи мер: увеличение добычи газа в стране с полутора до двух миллиардов кубометров, поиск дополнительных объемов для заполнения ПХГ, запрет на экспорт энергоносителей и дров, увеличение добычи угля, ускорение перезапуска блоков угольной электростанции Матра как можно скорее, продление срока работы АЭС "Пакш" и урезание льготной программы коммунальных платежей.
Сийярто через неделю после введения ЧП посетил Москву, где провел переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым. Министр также встречался с вице-премьерами Денисом Мантуровым и Александром Новаком.
11 августа, 12:25Венгрия подтвердила, что снова получает нефть по "Дружбе"