https://ria.ru/20220825/trass-1811940697.html

Женщина, которую ненавидит весь мир, нащупала ядерную кнопку

Женщина, которую ненавидит весь мир, нащупала ядерную кнопку - РИА Новости, 25.08.2022

Женщина, которую ненавидит весь мир, нащупала ядерную кнопку

Лиз Трасс (которая каталась на танке вдоль российской границы и отливала в граните про Киев, который захватывали "то татары, то монголы") возглавила гонку за... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T08:00

2022-08-25T08:00

2022-08-25T08:06

авторы

лиз трасс

риши сунак

борис джонсон

китай

северная ирландия

вашингтон (штат)

евросоюз

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Лиз Трасс (которая каталась на танке вдоль российской границы и отливала в граните про Киев, который захватывали "то татары, то монголы") возглавила гонку за постом британского премьер-министра. Опросы среди членов Консервативной партии, инсайды, оценки экспертов и даже букмекеры свидетельствуют: должно случиться что-то невероятное, чтобы 5 сентября мисс Трасс не въехала в дом № 10 по Даунинг-стрит.Ее главному конкуренту Риши Сунаку не помогают пока ни миллионы его жены, богатой наследницы индийского олигарха, ни репутация человека, который спас британскую экономику после ковидного кризиса, ни осторожная внешнеполитическая позиция. Вчера шансы канцлера казначейства против шансов министра иностранных дел оценивались как девять процентов против 91 соответственно. Статистику приводит респектабельная газета The Telegraph.Как относятся к кандидатуре Лиз в мире? Мягко говоря, противоречиво. Влиятельное издание Politico.eu разразилось по этому поводу статьей с красноречивым заголовком "Лиз Трасс ненавидит весь свет?". "Правительства всего мира медленно пробуждаются в новой реальности, — меланхолично отмечает автор. — Лиз Трасс собирается стать премьер-министром Англии… Честно говоря, это мало кому нравится".Меньше всего это нравится Старому Свету. Лиз Трасс всем телом навалилась на железный занавес, норовя опустить его между Россией и континентальной Европой. Никакого русского газа, никакой русской культуры, никаких русских туристов. Замерзайте, голодайте и не забывайте отгружать оружие Украине. И да, это надолго, молитесь, чтобы не навсегда: "Конфликт на Украине, — по словам мисс Трасс, — может затянуться на долгие годы".Если Риши Сунак сумел вытянуть британскую экономику из пандемийных локдаунов и в целом заботился о подведомственном населении, то Лиз Трасс, судя по ее задору, глубоко наплевать на страдания своих соотечественников. Натурально, и европейцам от нее в этом плане пощады ждать не приходится.Конечно, прямо сказать о своих претензиях к Трасс европейцы не могут. Но их вежливые формулировки так и сочатся скепсисом. "Ее внешняя политика — рейгановская по своему стилю — предполагает, что Британия плечом к плечу с США противостоит России и Китаю, не получая поддержки от бесхарактерных европейцев, — рассуждает эксперт Европейского совета по международным отношениям Адам Харрисон. — Все ее комментарии на внешнеполитические темы обильно сдобрены отсылками к холодной войне и к "свободе". Зацените кавычки вокруг слова "свобода".У старой Европы есть и другие обиды. Именно британский министр иностранных дел инициировала одностороннее изменение сделки Британии с ЕС по вопросам Brexit. Ведомство Трасс внесло законопроект по отмене некоторых пунктов Протокола по Северной Ирландии.Принятие этого закона позволит англичанам минимизировать таможню на морской границе между Британией и Северной Ирландией. Британские товары практически беспрепятственно пойдут в Ольстер. А таможни между Северной Ирландией и Республикой Ирландия не существует. Таким образом, английская контрабанда широким потоком потечет на просторы ЕС.Это, конечно, грубое нарушение всех договоренностей. Протокол по Северной Ирландии был сложнейшим документом: Брюссель и Лондон три года в муках рожали его после Brexit. Но внезапно англичане решили, что он им невыгоден. Что ж, если джентльмены не выигрывают по правилам, они меняют правила. Европейцев эта инициатива Трасс реально взбесила, они пригрозили острову полноценной торговой войной.За пределами Европы Трасс тоже недолюбливают. Страны Южной Америки раздражает ее манера изображать из себя Маргарет Тэтчер. Британский захват Мальвинских (в английской версии — Фолклендских) островов здесь никто не забыл.Очень прохладно относятся к Трасс в Индии. Ее попытки втянуть страну в антироссийские санкции были восприняты с вежливым недоумением. Ее мартовский визит в Дели никаких результатов в этом плане не дал. Конечно, большой индийский бизнес был бы рад посотрудничать с Британией — особенно на фоне постбрекзитовских дефицитов. Но делать это хотелось бы через соотечественника, Риши Сунака, а Лиз Трасс пока громит его в битве за Даунинг-стрит, 10. Это тоже не прибавляет к ней симпатий.В Китае Трасс вызывает возмущение своей нахрапистой позицией по Тайваню и попыткой затащить в НАТО соседей КНР. Особенно нелепо ее агрессивная риторика выглядит при учете реального соотношения сил Британии и Поднебесной. Китайская пресса считает будущего премьер-министра "катастрофой" и предсказывает, что Британия при ней превратится в колонию США. Даже в Австралии — жемчужине британской короны — Трасс ругают почем зря. Бывший премьер-министр страны Пол Китинг назвал "бредовой" ее агрессивную антикитайскую риторику. В России к манипуляциям Трасс привыкли относиться с холодной брезгливостью. "Разговором немого с глухим" счел переговоры с ней Сергей Лавров.Короче, перед нами женщина-скандал. Такое впечатление, что ее не хочет видеть на посту британского премьер-министра буквально весь мир. Аналитики из Politico.eu долго отыскивали страны, элиты которых хоть как-то симпатизируют Лиз Трасс. И да, они их нашли. Где бы вы думали? Конечно, в Восточной Европе. Прибалтийские тигры, Польша, вот эти вот нищие, криптонацистские задворки Европы. И примкнувшие к ним остатки Украины — как же без них? Это единственные страны в мире, где истеблишмент на руках готов внести мисс Трасс на Даунинг-стрит. Ну, собственно, и все.Политический и моральный облик госпожи Трасс поражает своей двусмысленностью. В молодости она была левее левого, потом внезапно оказалась в рядах консерваторов. Вплоть до референдума 2016 года она была против Brexit. В 2017 — бах! и она уже за Brexit. Изо всех сил поддерживала Бориса Джонсона, потом в первых рядах бросилась бороться за его место.Впрочем, претензии тут можно было бы предъявлять, если бы мисс Трасс была реальным политиком. Но ведь это просто наемный менеджер Госдепа, которому вашингтонское начальство доверило порулить бывшей метрополией."Согласно источникам в правительстве, Трасс более американка, чем сами американцы, она ожидает от Вашингтона твердого руководства практически в каждом отделе, — констатирует американский журнал Foreign Policy. — Трасс в роли премьер-министра… означает, что Вашингтон наконец-то нашел того союзника, какого хотел, — твердого в противостоянии с Китаем, увеличивающего расходы на вооружение, зовущего на бой и желающего помогать". Ну, естественно, ставленницу Вашингтона в Лондоне будут ненавидеть во всем мире. Для этого ее такую и подобрали. Мисс Трасс, надо отдать ей должное, платит оппонентам той же монетой. На вопрос, нажмет ли она ядерную кнопку в случае надобности, она бодро отвечает, что "готова сделать это". Никаких там сантиментов, никакого ненужного гуманизма, зачем?Британцы, ознакомившись с ее позицией, пришли в ужас. Но и сама по себе Лиз Трасс для них страшнее атомной войны. Если госпоже премьер-министру удастся реализовать цели, поставленные перед ней Вашингтоном, это станет для Британии натуральным постапокалипсисом. Увеличение оборонных расходов добьет то, что осталось от экономики. Торговая война с Китаем ввергнет англичан в еще большую нищету.А тут еще ядерная кнопка, будь она неладна. Знаете, как называется эта дикая террористическая практика наших англосаксонских партнеров — чуть что, грозить взорвать весь мир? Партнеры окрестили ее "мускулистым атлантизмом". Борис Джонсон недавно задавался вопросом, что было бы, если бы Путин был женщиной. Пришло время англичанам узнать, что будет, когда женщиной станет Борис Джонсон. Ответ им, скорее всего, не понравится.

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https://ria.ru/20220823/vozmozhnosti-1811421749.html

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китай

северная ирландия

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авторы, лиз трасс, риши сунак, борис джонсон, китай, северная ирландия, вашингтон (штат), евросоюз, европейский совет, нато