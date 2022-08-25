https://ria.ru/20220825/sochi-1812021400.html

Спасатели в Сочи ждут штормов, чтобы возобновить поиск пропавших туристов

Спасатели в Сочи ждут штормов, чтобы возобновить поиск пропавших туристов - РИА Новости, 25.08.2022

Спасатели в Сочи ждут штормов, чтобы возобновить поиск пропавших туристов

Спасатели ждут дождей и штормов в Сочи, чтобы приступить к поискам туристов, которых в июне унесло рекой в море, сейчас все работы приостановлены, сообщили РИА... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T11:39

2022-08-25T11:39

2022-08-25T11:39

туризм

сочи

следственный комитет россии (ск рф)

черное море

новости - туризм

туризм

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СОЧИ, 25 авг — РИА Новости. Спасатели ждут дождей и штормов в Сочи, чтобы приступить к поискам туристов, которых в июне унесло рекой в море, сейчас все работы приостановлены, сообщили РИА Новости в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.При этом, по словам мэра Сочи Алексея Копайгородского, осадков в ближайшие дни на курорте не ожидается, штормовое предупреждение, объявленное из-за жары, продлится до окончания августа.В июне в результате сильных ливней и схода селевых потоков с гор река Псезуапсе в Лазаревском районе вышла из берегов и унесла в море два автомобиля с туристами. По данным СК РФ, два человека погибли, один выжил, четверых продолжают искать спасатели.Как рассказали агентству в отряде, в поисках троих детей и 46-летнего мужчины участвовали 33 водолаза, они провели шесть спусков, обследовали 45 тысяч квадратных километров поверхности дна в районе устья реки Чемитоквадже, но не нашли ни одной детали от автомобилей, или других предметов, свидетельствующих о пропавших.

https://ria.ru/20220822/turist-1811311813.html

сочи

черное море

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

сочи, следственный комитет россии (ск рф), черное море, новости - туризм, туризм, туристы, происшествия