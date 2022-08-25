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Спасатели в Сочи ждут штормов, чтобы возобновить поиск пропавших туристов - РИА Новости, 25.08.2022
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Туризм
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Спасатели в Сочи ждут штормов, чтобы возобновить поиск пропавших туристов
Спасатели в Сочи ждут штормов, чтобы возобновить поиск пропавших туристов - РИА Новости, 25.08.2022
Спасатели в Сочи ждут штормов, чтобы возобновить поиск пропавших туристов
Спасатели ждут дождей и штормов в Сочи, чтобы приступить к поискам туристов, которых в июне унесло рекой в море, сейчас все работы приостановлены, сообщили РИА... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T11:39
2022-08-25T11:39
туризм
сочи
следственный комитет россии (ск рф)
черное море
новости - туризм
туризм
туристы
происшествия
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СОЧИ, 25 авг — РИА Новости. Спасатели ждут дождей и штормов в Сочи, чтобы приступить к поискам туристов, которых в июне унесло рекой в море, сейчас все работы приостановлены, сообщили РИА Новости в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.При этом, по словам мэра Сочи Алексея Копайгородского, осадков в ближайшие дни на курорте не ожидается, штормовое предупреждение, объявленное из-за жары, продлится до окончания августа.В июне в результате сильных ливней и схода селевых потоков с гор река Псезуапсе в Лазаревском районе вышла из берегов и унесла в море два автомобиля с туристами. По данным СК РФ, два человека погибли, один выжил, четверых продолжают искать спасатели.Как рассказали агентству в отряде, в поисках троих детей и 46-летнего мужчины участвовали 33 водолаза, они провели шесть спусков, обследовали 45 тысяч квадратных километров поверхности дна в районе устья реки Чемитоквадже, но не нашли ни одной детали от автомобилей, или других предметов, свидетельствующих о пропавших.
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сочи, следственный комитет россии (ск рф), черное море, новости - туризм, туризм, туристы, происшествия
Туризм, Сочи, Следственный комитет России (СК РФ), Черное море, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Происшествия
11:39 25.08.2022
 
Спасатели в Сочи ждут штормов, чтобы возобновить поиск пропавших туристов

Спасатели в Сочи ждут штормов для возобновления поиска туристов, унесенных рекой в море

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкШторм в Сочи
Шторм в Сочи - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 25 авг — РИА Новости. Спасатели ждут дождей и штормов в Сочи, чтобы приступить к поискам туристов, которых в июне унесло рекой в море, сейчас все работы приостановлены, сообщили РИА Новости в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
"Шторма, вызванные непогодой на курорте, дают больше шансов найти пропавших, поскольку в момент спокойного моря рельеф не меняется, и ежедневный поиск не принесет результата", — сказала собеседница агентства.
При этом, по словам мэра Сочи Алексея Копайгородского, осадков в ближайшие дни на курорте не ожидается, штормовое предупреждение, объявленное из-за жары, продлится до окончания августа.
В июне в результате сильных ливней и схода селевых потоков с гор река Псезуапсе в Лазаревском районе вышла из берегов и унесла в море два автомобиля с туристами. По данным СК РФ, два человека погибли, один выжил, четверых продолжают искать спасатели.
Как рассказали агентству в отряде, в поисках троих детей и 46-летнего мужчины участвовали 33 водолаза, они провели шесть спусков, обследовали 45 тысяч квадратных километров поверхности дна в районе устья реки Чемитоквадже, но не нашли ни одной детали от автомобилей, или других предметов, свидетельствующих о пропавших.
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