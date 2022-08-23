https://ria.ru/20220823/zhara-1811502719.html
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за жары
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за жары - РИА Новости, 23.08.2022
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за жары
Штормовое предупреждение из-за сильной жары объявлено в Сочи до 25 августа, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T11:35
2022-08-23T11:35
2022-08-23T12:36
россия
краснодарский край
сочи
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806638150_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_dfef945a062ea65df307c9e397eb3982.jpg
СОЧИ, 23 авг – РИА Новости. Штормовое предупреждение из-за сильной жары объявлено в Сочи до 25 августа, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому краю."По данным ФГБУ "СЦГМС ЧАМ", в период 12-14 часов и до конца суток дня 23 августа, а также в дневные и вечерние часы 24 и 25 августа 2022 года на территории города Сочи ожидается сильная жара, температура воздуха в отдельных районах достигнет +36... +37 градусов", - говорится в сообщении.Спасатели не рекомендуют горожанам и туристам долго находиться на солнце, носить темную одежду, употреблять спиртные напитки во время жары. Сейчас на курорте установилась ясная погода, температура воздуха составляет +31 градус.
https://ria.ru/20220823/moskva-1811463393.html
россия
краснодарский край
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806638150_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_e22d5e40042ff1b5385b06c398162e7e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, краснодарский край, сочи, новости - туризм
Россия, Краснодарский край, Сочи, Туризм, Новости - Туризм
11:35 23.08.2022 (обновлено: 12:36 23.08.2022)
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за жары
Штормовое предупреждение из-за сильной жары объявили в Сочи до 25 августа