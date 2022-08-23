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В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за жары - РИА Новости, 23.08.2022
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Туризм
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В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за жары
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за жары - РИА Новости, 23.08.2022
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за жары
Штормовое предупреждение из-за сильной жары объявлено в Сочи до 25 августа, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T11:35
2022-08-23T12:36
россия
краснодарский край
сочи
туризм
новости - туризм
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СОЧИ, 23 авг – РИА Новости. Штормовое предупреждение из-за сильной жары объявлено в Сочи до 25 августа, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому краю."По данным ФГБУ "СЦГМС ЧАМ", в период 12-14 часов и до конца суток дня 23 августа, а также в дневные и вечерние часы 24 и 25 августа 2022 года на территории города Сочи ожидается сильная жара, температура воздуха в отдельных районах достигнет +36... +37 градусов", - говорится в сообщении.Спасатели не рекомендуют горожанам и туристам долго находиться на солнце, носить темную одежду, употреблять спиртные напитки во время жары. Сейчас на курорте установилась ясная погода, температура воздуха составляет +31 градус.
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россия, краснодарский край, сочи, новости - туризм
Россия, Краснодарский край, Сочи, Туризм, Новости - Туризм
11:35 23.08.2022 (обновлено: 12:36 23.08.2022)
 
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за жары

Штормовое предупреждение из-за сильной жары объявили в Сочи до 25 августа

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Сочи
Отдыхающие на пляже в Сочи - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Отдыхающие на пляже в Сочи. Архивное фото
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СОЧИ, 23 авг – РИА Новости. Штормовое предупреждение из-за сильной жары объявлено в Сочи до 25 августа, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому краю.
"По данным ФГБУ "СЦГМС ЧАМ", в период 12-14 часов и до конца суток дня 23 августа, а также в дневные и вечерние часы 24 и 25 августа 2022 года на территории города Сочи ожидается сильная жара, температура воздуха в отдельных районах достигнет +36... +37 градусов", - говорится в сообщении.
Спасатели не рекомендуют горожанам и туристам долго находиться на солнце, носить темную одежду, употреблять спиртные напитки во время жары. Сейчас на курорте установилась ясная погода, температура воздуха составляет +31 градус.
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