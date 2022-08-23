https://ria.ru/20220823/zhara-1811502719.html

В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за жары

В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за жары - РИА Новости, 23.08.2022

В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за жары

Штормовое предупреждение из-за сильной жары объявлено в Сочи до 25 августа, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T11:35

2022-08-23T11:35

2022-08-23T12:36

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СОЧИ, 23 авг – РИА Новости. Штормовое предупреждение из-за сильной жары объявлено в Сочи до 25 августа, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому краю."По данным ФГБУ "СЦГМС ЧАМ", в период 12-14 часов и до конца суток дня 23 августа, а также в дневные и вечерние часы 24 и 25 августа 2022 года на территории города Сочи ожидается сильная жара, температура воздуха в отдельных районах достигнет +36... +37 градусов", - говорится в сообщении.Спасатели не рекомендуют горожанам и туристам долго находиться на солнце, носить темную одежду, употреблять спиртные напитки во время жары. Сейчас на курорте установилась ясная погода, температура воздуха составляет +31 градус.

https://ria.ru/20220823/moskva-1811463393.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, краснодарский край, сочи, новости - туризм