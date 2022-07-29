https://ria.ru/20220729/sochi-1805890887.html

В Сочи возобновились поиски унесенных в море туристов

В Сочи возобновились поиски унесенных в море туристов - РИА Новости, 29.07.2022

В Сочи возобновились поиски унесенных в море туристов

Поиски туристов, которых унесло сочинской рекой Псезуапсе в июне, возобновились после минувших ливней, сообщает пресс-служба Южного регионального... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T15:47

2022-07-29T15:47

2022-07-29T15:48

туризм

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745699953_0:17:1125:650_1920x0_80_0_0_3f2aa5a17c8736a39c9b66b23d4ecfa3.jpg

СОЧИ, 29 июл – РИА Новости. Поиски туристов, которых унесло сочинской рекой Псезуапсе в июне, возобновились после минувших ливней, сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.С 23 по 27 июля на курорте действовало штормовое предупреждение из-за сильных дождей.Как рассказали РИА Новости в пресс-службе отряда, пока водолазы исследуют только устье реки Чемитоквадже. Однако на сегодняшний день не найдено ни одной детали от автомобиля, или иных предметов, которые могли бы вывести на след пропавших туристов, рассказали агентству в ведомстве.В июне 2022 года в результате сильных ливней и схода селевых потоков с гор река Псезуапсе, протекающая в Лазаревском районе курорта, вышла из берегов и унесла два автомобиля с туристами в море. По данным СК РФ, двое человек погибли, один выжил, ещё четверых продолжают искать спасатели. Известно, что активная фаза поиска туристов завершилась 4 июля, когда МЧС задействовали максимальные силы и авиацию. После к поиску привлекались пешие группы спасателей, водолазы и водный транспорт.

https://ria.ru/20220729/draka-1805863305.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), новости - туризм