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В Сочи возобновились поиски унесенных в море туристов - РИА Новости, 29.07.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220729/sochi-1805890887.html
В Сочи возобновились поиски унесенных в море туристов
В Сочи возобновились поиски унесенных в море туристов - РИА Новости, 29.07.2022
В Сочи возобновились поиски унесенных в море туристов
Поиски туристов, которых унесло сочинской рекой Псезуапсе в июне, возобновились после минувших ливней, сообщает пресс-служба Южного регионального... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T15:47
2022-07-29T15:48
туризм
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
новости - туризм
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СОЧИ, 29 июл – РИА Новости. Поиски туристов, которых унесло сочинской рекой Псезуапсе в июне, возобновились после минувших ливней, сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.С 23 по 27 июля на курорте действовало штормовое предупреждение из-за сильных дождей.Как рассказали РИА Новости в пресс-службе отряда, пока водолазы исследуют только устье реки Чемитоквадже. Однако на сегодняшний день не найдено ни одной детали от автомобиля, или иных предметов, которые могли бы вывести на след пропавших туристов, рассказали агентству в ведомстве.В июне 2022 года в результате сильных ливней и схода селевых потоков с гор река Псезуапсе, протекающая в Лазаревском районе курорта, вышла из берегов и унесла два автомобиля с туристами в море. По данным СК РФ, двое человек погибли, один выжил, ещё четверых продолжают искать спасатели. Известно, что активная фаза поиска туристов завершилась 4 июля, когда МЧС задействовали максимальные силы и авиацию. После к поиску привлекались пешие группы спасателей, водолазы и водный транспорт.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), новости - туризм
15:47 29.07.2022 (обновлено: 15:48 29.07.2022)
 
В Сочи возобновились поиски унесенных в море туристов

МЧС: в Сочи поиски унесенных в море туристов возобновились после ливней

© Фото : @AlekseiKopaigorodskii/TelegramПодтопления в Сочи
Подтопления в Сочи - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© Фото : @AlekseiKopaigorodskii/Telegram
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СОЧИ, 29 июл – РИА Новости. Поиски туристов, которых унесло сочинской рекой Псезуапсе в июне, возобновились после минувших ливней, сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
С 23 по 27 июля на курорте действовало штормовое предупреждение из-за сильных дождей.
"В пятницу спасатели ЮРПСО МЧС России возобновили поиск людей, пропавших в море 24 июня… На данный момент водолазы МЧС работают в устье реки Чемитоквадже", - отмечается в сообщении.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе отряда, пока водолазы исследуют только устье реки Чемитоквадже. Однако на сегодняшний день не найдено ни одной детали от автомобиля, или иных предметов, которые могли бы вывести на след пропавших туристов, рассказали агентству в ведомстве.
В июне 2022 года в результате сильных ливней и схода селевых потоков с гор река Псезуапсе, протекающая в Лазаревском районе курорта, вышла из берегов и унесла два автомобиля с туристами в море. По данным СК РФ, двое человек погибли, один выжил, ещё четверых продолжают искать спасатели. Известно, что активная фаза поиска туристов завершилась 4 июля, когда МЧС задействовали максимальные силы и авиацию. После к поиску привлекались пешие группы спасателей, водолазы и водный транспорт.
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