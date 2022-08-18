https://ria.ru/20220818/sochi-1810537831.html

В Сочи водолазы продолжают искать пропавших без вести туристов

В Сочи водолазы продолжают искать пропавших без вести туристов - РИА Новости, 18.08.2022

В Сочи водолазы продолжают искать пропавших без вести туристов

Поиски пропавших туристов, которых унесло рекой в Лазаревском районе Сочи, продолжаются, водолазы обследовали уже 45 тысяч квадратных километров дна, сообщили... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T17:29

2022-08-18T17:29

2022-08-18T17:29

туризм

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 18 авг — РИА Новости. Поиски пропавших туристов, которых унесло рекой в Лазаревском районе Сочи, продолжаются, водолазы обследовали уже 45 тысяч квадратных километров дна, сообщили РИА Новости в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.По данным ведомства, сейчас нет ни одной детали от автомобилей, или других предметов, свидетельствующих о пропавших. Специалисты ежедневно исследуют дно реки Чемитоквадже, прерывая поиски ночью и во время сильных дождей."Шесть раз проводились спуски, было привлечено 33 водолаза, обследовано 45 тысяч квадратных метров поверхности дна", — сказала собеседница агентства.Она уточнила, что среди пропавших без вести — трое детей, включая годовалого ребенка, и один мужчина сорока лет. Всего за время поисков было выполнено девять вылетов на вертолетах МЧС России, пешие группы обследовали 114 километров береговой линии, еще 75 километров проверили в акватории моря.В июне 2022 года в результате сильных ливней и схода селевых потоков с гор река Псезуапсе, протекающая в Лазаревском районе курорта, вышла из берегов и унесла два автомобиля с туристами в море. По данным СК РФ, двое человек погибли, один выжил, еще четверых продолжают искать спасатели.

https://ria.ru/20220818/elbrus-1810461502.html

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черное море

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), сочи, новости - туризм, туризм, туристы, погода, черное море