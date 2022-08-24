https://ria.ru/20220824/spetsoperatsiya-1811969772.html

Спецоперация, 24 августа: замедление темпов наступления, обстрелы Донецка

Спецоперация, 24 августа: замедление темпов наступления, обстрелы Донецка - РИА Новости, 24.08.2022

Спецоперация, 24 августа: замедление темпов наступления, обстрелы Донецка

Замедление темпов российского наступления в ходе спецоперации на Украине - это сознательное решение, и в первую очередь оно обусловлено стремлением... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T23:31

2022-08-24T23:31

2022-08-24T23:31

специальная военная операция на украине

сергей шойгу

владимир рогов

виктория нуланд

украина

сша

киев

совет федерации рф

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Замедление темпов российского наступления в ходе спецоперации на Украине - это сознательное решение, и в первую очередь оно обусловлено стремлением минимизировать жертвы среди мирного населения, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.Ход операцииЗамедление темпов наступления на Украине - сознательное решение, это сделано, чтобы минимизировать жертвы среди мирного населения, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран ШОС. На том же совещании он заявил, что необходимость проведения специальной военной операции на Украине была продиктована реальными угрозами со стороны Киева жителям Донбасса, а в последующем и России.Кроме того, также глава российского оборонного ведомства подчеркнул, что конфликт на Украине стал для США и их союзников очередным предлогом для развязывания экономической и информационной войны против России ради стратегического истощения страны. Он также рассказал, что поставки вооружений Украине со стороны США и их союзников множат число человеческих жертв, затягивают военный конфликт на территории этой страны.Шойгу также заявил, что большое количество украинских военнослужащих добровольно сдаются в плен, Киев опасается их разоблачающих показаний и расправляется с собственными солдатами.В ходе наступления на донецком направлении уничтожено более 600 военных Украины, сообщили в среду журналистам в Минобороны РФ. Кроме того, как также сообщили в МО, ВС России пресекли попытку скрытно форсировать реку Ингулец в Херсонской области, уничтожены свыше 80 украинских военных.Украинские войска умышленно, а не по ошибке наносят удары по густонаселенным районам, это связано с моральной деградацией как военных, так и нацбатов, заявил РИА Новости основатель бригады "Восток", общественный и политический деятель ДНР Александр Ходаковский. По его словам, противник считает, что даже нанесение удара по густонаселенным районам, где страдает гражданское население, приносит какую-то пользу.Обстрелы ДонецкаМэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о прямом попадании украинского снаряда в магазин "Галактика" в микрорайоне Широкий в Кировском районе. При этом представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские войска в 9.55 мск выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Кировскому району Донецка.Как позднее сообщил штаб территориальной обороны ДНР, возгорание произошло в ТЦ "Галактика" в Донецке после обстрела, проведена эвакуация, пострадавших нет. Как сообщало МЧС ДНР, огонь охватил всю площадь здания ТЦ "Галактика", где после обстрела начался пожар.Освобожденные территорииГлава администрации населенного пункта Михайловка в Запорожской области Иван Сушко погиб в результате подрыва автомобиля, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Он уточнил, что подрыв был умышленным - Сушко был ранен, в критическом состоянии доставлен в больницу, где вскоре умер.Чуть менее чем через час Рогов заявил, что в Запорожской области на фоне участившихся случаев терактов усилят контроль на пунктах въезда с территории Украины. По факту убийства главы администрации населенного пункта Михайловка в Запорожской области глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело об убийстве.Как ближе к середине дня сообщил Владимир Рогов, в одной машине вместе с Сушко находилась его приемная дочь - она выжила, не получив критических повреждений.Взрывное устройство сработало на одной из линий электропередачи в пригороде Мелитополя, поврежден опорный столб, подача электроэнергии не нарушена, сообщал корреспондент РИА Новости. В результате диверсионной акции один из столбов вырвало с цементной основы, но он не упал и находится в накрененном положении. ЛЭП, на которой был совершен теракт, ведет не только в Мелитополь, но и дальше в Крым.Российские силовики обнаружили в Херсонской области схрон с оружием и наркотиками, предназначавшийся для украинских диверсантов, сообщил РИА Новости сотрудник российских силовых структур. На видеокадрах РИА Новости с места обнаружения схрона в поселке Велетенское Белозерского района видно, что арсенал для диверсантов был спрятан под досками пола: это два гранатомета, коробки и упаковки патронов, свертки. Как пояснил собеседник агентства, изъяты гранатометы РПГ-18 и РПГ-22, девять гранат РГД-5, РГН и Ф-1, более 3 тысяч патронов к автомату и пулемету Калашникова и другому огнестрельному оружию.Обнаружить схрон помогли местные жители - они рассказали российским силовикам, что в этом здании ранее располагалась больница, до начала российской спецоперации ее занял штаб украинской территориальной обороны, но в феврале командование и бойцы сбежали в соседнюю Николаевскую область.Военнослужащие Росгвардии задержали двух сотрудников Запорожской АЭС, сотрудничавших с украинскими военными, сообщила пресс-служба ведомства. Кроме того, был задержан нарушитель пропускного режима, пособник украинских войск, который передавал координаты передвижения колонн российской техники.Украинские диверсанты могли использовать детей для шпионажа за передвижениями российских военных под Харьковом, это подтверждает найденное в регионе расписание смен российского блокпоста, сделанное детским почерком, сообщил корреспондент РИА Новости.За рубежомБританские дипломаты отправились в столицы европейских стран, чтобы убедить коллег не сокращать помощь Украине на фоне роста цен, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники. В Лондоне опасаются, что поддержка Украины со стороны Европы может иссякнуть на фоне роста цен.Замгоссекретаря США Виктория Нуланд категорически отказалась взаимодействовать с парламентской комиссией РФ по работе биолабораторий США на Украине, заявил РИА Новости вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. По его словам, официальное приглашение было отправлено Виктории Нуланд по дипломатическим каналам 25 мая.США в первое время после начала российской специальной военной операции поставляли Киеву лишь переносное оружие, думая, что Украина "быстро проиграет", сообщает газета Washington Post со ссылкой на неназванное официальное лицо из Пентагона. По его словам, Вашингтон снабжал Украину переносным оружием, таким как ПЗРК "Стингер" и противотанковые комплексы "Джавелин", которые, как пишет газета, могут быть использованы "для подпольного сопротивления", поскольку США считали, что "Россия быстро одержит победу над Украиной".Президент США Джо Байден заявил о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине размером почти в 3 миллиарда долларов. Отмечается, что новый пакет военной помощи позволит Украине приобрести системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, системы защиты от БПЛА и радары, чтобы страна "могла продолжать обороняться в долгосрочной перспективе".Новый пакет военной помощи США Украине, о котором в среду объявил президент Джо Байден, включает шесть зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS, которые будут предоставлены дополнительно к двум, о которых Вашингтон объявлял ранее. Об этом сообщило в среду агентство Блумберг со ссылкой на источники.Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время визита в Киев объявил о новом пакете военной помощи Украине на 54 миллиона фунтов стерлингов (63,5 миллиона долларов), который включает ракетные системы, 850 микродронов Black Hornet и 2 тысячи других беспилотников, сообщила канцелярия британского премьера.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220824/nebenzya-1811965596.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

сергей шойгу, владимир рогов, виктория нуланд, украина, сша, киев, совет федерации рф, министерство обороны сша