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"Победа" возобновит рейсы из Шереметьево - РИА Новости, 24.08.2022
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Туризм
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"Победа" возобновит рейсы из Шереметьево
"Победа" возобновит рейсы из Шереметьево - РИА Новости, 24.08.2022
"Победа" возобновит рейсы из Шереметьево
Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с ноября начнет летать из московского аэропорта "Шереметьево", часть рейсов продолжит выполнять из "Внуково",... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T17:16
2022-08-24T17:16
туризм
пермь
новосибирск
аэрофлот
уфа
шереметьево (аэропорт)
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с ноября начнет летать из московского аэропорта "Шереметьево", часть рейсов продолжит выполнять из "Внуково", сообщает компания.В середине июня пресс-служба "Победы" сообщила, что компания обсуждает смену аэропорта в Москве - переход из "Внуково" в "Шереметьево". Сейчас "Победа" летает из "Внуково". В мае прошлого года она запустила рейсы также из "Шереметьево". С 8 апреля лоукостер временно перевел программу полетов из "Шереметьево" во "Внуково"."Лоукостер "Победа" с ноября 2022 года приступит к выполнению производственной программы из аэропорта "Шереметьево". В ближайшем зимнем сезоне рейсы будут обслуживаться в терминале В", - говорится в сообщении.Продажа билетов на рейсы зимнего расписания откроется в ближайшее время. В момент старта продаж на официальном сайте компании будет предложено более 20 тысяч билетов по минимальным тарифам. Часть рейсов в рамках зимнего расписания 2022-2023 годов будет выполняться из "Внуково". Кроме того, почти половину полётной программы составят межрегиональные рейсы, выполняемые напрямую без посадки в Москве."Осуществление программы полётов "Победы" из "Шереметьево" позволит путем консолидации ресурсов добиться лучшей синергии и большей производственной эффективности для группы "Аэрофлот". А наши клиенты получат более гибкое расписание и выбор привлекательных цен", - отметил гендиректор лоукостера Дмитрий Тыщук.Из "Шереметьево" "Победа" будет летать в Киров, Чебоксары, Казань, Владикавказ, Екатеринбург, Нижнекамск, Пермь, Иркутск, Новосибирск, Омск, Уфу, Челябинск, Красноярск, Томск, Барнаул, Астрахань, Махачкалу, Нальчик, Ставрополь, Назрань, Сочи, Калининград, Мурманск, Волгоград, Минеральные Воды. Из "Внуково" – в Ульяновск, Пермь, Петрозаводск, Саратов, Сургут, Тюмень, Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Махачкалу, Волгоград, Новосибирск и Уфу.В рамках межрегиональной сети полётов будут выполняться рейсы из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, Пермь, Уфу, Челябинск, Новосибирск, Волгоград, Калининград, Казань, Минеральные Воды, Владикавказ, Киров, Чебоксары, Нижнекамск, Астрахань, Саратов, Ставрополь, Ульяновск, Тюмень, Махачкалу, Сочи. Из Сочи – в Казань, Пермь, Уфу, Новосибирск, Челябинск, Киров, Саратов, Екатеринбург. Кроме того, "Победа" будет летать в Минск из Санкт-Петербурга и в Сургут из Махачкалы.
https://ria.ru/20220819/scat-1810687938.html
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пермь, новосибирск, аэрофлот, уфа, шереметьево (аэропорт), туризм, новости - туризм
Туризм, Пермь, Новосибирск, Аэрофлот, Уфа, Шереметьево (аэропорт), Туризм, Новости - Туризм
17:16 24.08.2022
 
"Победа" возобновит рейсы из Шереметьево

Лоукостер "Победа" с ноября возобновит полетную программу из Шереметьево

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа"
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа" . Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с ноября начнет летать из московского аэропорта "Шереметьево", часть рейсов продолжит выполнять из "Внуково", сообщает компания.
В середине июня пресс-служба "Победы" сообщила, что компания обсуждает смену аэропорта в Москве - переход из "Внуково" в "Шереметьево". Сейчас "Победа" летает из "Внуково". В мае прошлого года она запустила рейсы также из "Шереметьево". С 8 апреля лоукостер временно перевел программу полетов из "Шереметьево" во "Внуково".
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"Лоукостер "Победа" с ноября 2022 года приступит к выполнению производственной программы из аэропорта "Шереметьево". В ближайшем зимнем сезоне рейсы будут обслуживаться в терминале В", - говорится в сообщении.
Продажа билетов на рейсы зимнего расписания откроется в ближайшее время. В момент старта продаж на официальном сайте компании будет предложено более 20 тысяч билетов по минимальным тарифам. Часть рейсов в рамках зимнего расписания 2022-2023 годов будет выполняться из "Внуково". Кроме того, почти половину полётной программы составят межрегиональные рейсы, выполняемые напрямую без посадки в Москве.
"Осуществление программы полётов "Победы" из "Шереметьево" позволит путем консолидации ресурсов добиться лучшей синергии и большей производственной эффективности для группы "Аэрофлот". А наши клиенты получат более гибкое расписание и выбор привлекательных цен", - отметил гендиректор лоукостера Дмитрий Тыщук.
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Из "Шереметьево" "Победа" будет летать в Киров, Чебоксары, Казань, Владикавказ, Екатеринбург, Нижнекамск, Пермь, Иркутск, Новосибирск, Омск, Уфу, Челябинск, Красноярск, Томск, Барнаул, Астрахань, Махачкалу, Нальчик, Ставрополь, Назрань, Сочи, Калининград, Мурманск, Волгоград, Минеральные Воды. Из "Внуково" – в Ульяновск, Пермь, Петрозаводск, Саратов, Сургут, Тюмень, Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Махачкалу, Волгоград, Новосибирск и Уфу.
В рамках межрегиональной сети полётов будут выполняться рейсы из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, Пермь, Уфу, Челябинск, Новосибирск, Волгоград, Калининград, Казань, Минеральные Воды, Владикавказ, Киров, Чебоксары, Нижнекамск, Астрахань, Саратов, Ставрополь, Ульяновск, Тюмень, Махачкалу, Сочи. Из Сочи – в Казань, Пермь, Уфу, Новосибирск, Челябинск, Киров, Саратов, Екатеринбург. Кроме того, "Победа" будет летать в Минск из Санкт-Петербурга и в Сургут из Махачкалы.
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