https://ria.ru/20220823/samarkand-1811670437.html
В Самарканде открыли туристический центр, где пройдет саммит ШОС
В Самарканде открыли туристический центр, где пройдет саммит ШОС - РИА Новости, 23.08.2022
В Самарканде открыли туристический центр, где пройдет саммит ШОС
Туристический центр Silk Road Samarkand, где в сентябре пройдет саммит глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), открылся в среду в... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T19:03
2022-08-23T19:03
2022-08-23T19:03
туризм
в мире
белоруссия
шос
индия
иран
новости - туризм
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811669746_317:0:2253:1089_1920x0_80_0_0_80beac89f8257c0c0a83e748636b566c.jpg
САМАРКАНД (УЗБЕКИСТАН), 23 авг - РИА Новости. Туристический центр Silk Road Samarkand, где в сентябре пройдет саммит глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), открылся в среду в Самарканде, в церемонии открытия принял участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, передает корреспондент РИА Новости.Центр построен на территории в более 260 гектаров и расположился по обе стороны гребного канала. Здесь построены восемь гостиниц вместимостью почти 1,2 тысячи номеров, в том числе, две первые пятизвёздочные в стране, караван-сарай "Вечный город" и конгресс-холл, где 15-16 сентября состоится саммит глав государств-членов ШОС.На площади конгресс-центра в 18 тысяч квадратных метров размещены тринадцать конференц-залов вместимостью до 3,5 тысячи участников."В последние годы проводится большая созидательная работа по превращению Самарканда в мировой центр туризма. Открываемый новый туристический центр - существенный шаг на этом пути", - сказал Мирзиеев на церемонии открытия.Президент Узбекистана отметил, что международный проект центра был усовершенствован с учётом местных архитектурных, исторических и культурных традиций.Вице-премьер, министр туризма и культурного наследия Узбекистана Азиз Абдухакимов сообщил РИА Новости, что "общая стоимость центра составила около 550 миллионов долларов", привлеченных за счет прямых инвестиций генподрядчика Enter Engineering, фонда "Шелковый путь", швейцарских и узбекских банков.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.
https://ria.ru/20220806/erdogan-1807722875.html
https://ria.ru/20220804/puteshestviya-1807223407.html
белоруссия
индия
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811669746_0:0:1452:1089_1920x0_80_0_0_c838a25a1d6a2d4675722c3c147c35d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, шос, индия, иран, новости - туризм, туризм
Туризм, В мире, Белоруссия, ШОС, Индия, Иран, Новости - Туризм, Туризм
В Самарканде открыли туристический центр, где пройдет саммит ШОС
В Самарканде открыли туристический центр Silk Road Samarkand, где пройдет саммит ШОС
САМАРКАНД (УЗБЕКИСТАН), 23 авг - РИА Новости. Туристический центр Silk Road Samarkand, где в сентябре пройдет саммит глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), открылся в среду в Самарканде, в церемонии открытия принял участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, передает корреспондент РИА Новости.
Центр построен на территории в более 260 гектаров и расположился по обе стороны гребного канала. Здесь построены восемь гостиниц вместимостью почти 1,2 тысячи номеров, в том числе, две первые пятизвёздочные в стране, караван-сарай "Вечный город" и конгресс-холл, где 15-16 сентября состоится саммит глав государств-членов ШОС.
На площади конгресс-центра в 18 тысяч квадратных метров размещены тринадцать конференц-залов вместимостью до 3,5 тысячи участников.
"В последние годы проводится большая созидательная работа по превращению Самарканда в мировой центр туризма. Открываемый новый туристический центр - существенный шаг на этом пути", - сказал Мирзиеев на церемонии открытия.
Президент Узбекистана отметил, что международный проект центра был усовершенствован с учётом местных архитектурных, исторических и культурных традиций.
Вице-премьер, министр туризма и культурного наследия Узбекистана Азиз Абдухакимов сообщил РИА Новости, что "общая стоимость центра составила около 550 миллионов долларов", привлеченных за счет прямых инвестиций генподрядчика Enter Engineering, фонда "Шелковый путь", швейцарских и узбекских банков.
ШОС
- международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия
, Казахстан
, Китай
, Киргизия
, Россия
, Таджикистан
, Пакистан
и Узбекистан
. Страны-наблюдатели - Афганистан
, Белоруссия
, Иран
и Монголия
, страны-партнеры - Азербайджан
, Армения
, Камбоджа
, Непал
, Турция
и Шри-Ланка
. На саммите ШОС в Душанбе
в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту
, Катару
и Саудовской Аравии
. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.