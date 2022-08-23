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В Самарканде открыли туристический центр, где пройдет саммит ШОС - РИА Новости, 23.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220823/samarkand-1811670437.html
В Самарканде открыли туристический центр, где пройдет саммит ШОС
В Самарканде открыли туристический центр, где пройдет саммит ШОС - РИА Новости, 23.08.2022
В Самарканде открыли туристический центр, где пройдет саммит ШОС
Туристический центр Silk Road Samarkand, где в сентябре пройдет саммит глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), открылся в среду в... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T19:03
2022-08-23T19:03
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САМАРКАНД (УЗБЕКИСТАН), 23 авг - РИА Новости. Туристический центр Silk Road Samarkand, где в сентябре пройдет саммит глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), открылся в среду в Самарканде, в церемонии открытия принял участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, передает корреспондент РИА Новости.Центр построен на территории в более 260 гектаров и расположился по обе стороны гребного канала. Здесь построены восемь гостиниц вместимостью почти 1,2 тысячи номеров, в том числе, две первые пятизвёздочные в стране, караван-сарай "Вечный город" и конгресс-холл, где 15-16 сентября состоится саммит глав государств-членов ШОС.На площади конгресс-центра в 18 тысяч квадратных метров размещены тринадцать конференц-залов вместимостью до 3,5 тысячи участников."В последние годы проводится большая созидательная работа по превращению Самарканда в мировой центр туризма. Открываемый новый туристический центр - существенный шаг на этом пути", - сказал Мирзиеев на церемонии открытия.Президент Узбекистана отметил, что международный проект центра был усовершенствован с учётом местных архитектурных, исторических и культурных традиций.Вице-премьер, министр туризма и культурного наследия Узбекистана Азиз Абдухакимов сообщил РИА Новости, что "общая стоимость центра составила около 550 миллионов долларов", привлеченных за счет прямых инвестиций генподрядчика Enter Engineering, фонда "Шелковый путь", швейцарских и узбекских банков.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.
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в мире, белоруссия, шос, индия, иран, новости - туризм, туризм
Туризм, В мире, Белоруссия, ШОС, Индия, Иран, Новости - Туризм, Туризм
19:03 23.08.2022
 
В Самарканде открыли туристический центр, где пройдет саммит ШОС

В Самарканде открыли туристический центр Silk Road Samarkand, где пройдет саммит ШОС

© SputnikТуристический центр Silk Road Samarkand. Кадр видео
Туристический центр Silk Road Samarkand. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© Sputnik
Туристический центр Silk Road Samarkand. Кадр видео
Читать ria.ru в
САМАРКАНД (УЗБЕКИСТАН), 23 авг - РИА Новости. Туристический центр Silk Road Samarkand, где в сентябре пройдет саммит глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), открылся в среду в Самарканде, в церемонии открытия принял участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, передает корреспондент РИА Новости.
Центр построен на территории в более 260 гектаров и расположился по обе стороны гребного канала. Здесь построены восемь гостиниц вместимостью почти 1,2 тысячи номеров, в том числе, две первые пятизвёздочные в стране, караван-сарай "Вечный город" и конгресс-холл, где 15-16 сентября состоится саммит глав государств-членов ШОС.
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На площади конгресс-центра в 18 тысяч квадратных метров размещены тринадцать конференц-залов вместимостью до 3,5 тысячи участников.
"В последние годы проводится большая созидательная работа по превращению Самарканда в мировой центр туризма. Открываемый новый туристический центр - существенный шаг на этом пути", - сказал Мирзиеев на церемонии открытия.
Президент Узбекистана отметил, что международный проект центра был усовершенствован с учётом местных архитектурных, исторических и культурных традиций.
Вице-премьер, министр туризма и культурного наследия Узбекистана Азиз Абдухакимов сообщил РИА Новости, что "общая стоимость центра составила около 550 миллионов долларов", привлеченных за счет прямых инвестиций генподрядчика Enter Engineering, фонда "Шелковый путь", швейцарских и узбекских банков.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.
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