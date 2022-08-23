10:51 23.08.2022 (обновлено: 12:44 23.08.2022)
МИД Казахстана вызвал посла Украины из-за слов о русских
МИД Казахстана вызвал посла Украины Врублевского из-за его слов об убийстве русских
© Sputnik / Болат Шайхинов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Республики Казахстан в Астане
© Sputnik / Болат Шайхинов
Здание Министерства иностранных дел Республики Казахстан в Астане
НУР-СУЛТАН, 23 авг — РИА Новости. МИД Казахстана вызвал к себе посла Украины Петра Врублевского и выразил ему протест из-за его высказываний о русских, сообщила пресс-служба ведомства.
Поводом для этого стало интервью, которое Врублевский 21 августа дал казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову. В видеозаписи он, в частности, говорит о том, что киевский режим старается убивать как можно больше русских.
"Казахстанской стороной высказана позиция о неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства. Такие действия не должны наносить урон дружественным отношениям между государствами", — заявил МИД.
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Председатель российского Следственного комитета Александр Бастрыкин, со своей стороны, поручил дать заявлениям Врублевского юридическую оценку.
Украинские политические и общественные деятели не раз выступали с русофобскими высказываниями. Так, например, мэр Днепра Борис Филатов, говоря о россиянах, призывал "убивать этих нелюдей" по всему миру, а журналист телеканала "Крым 24" Фахрудин Шарафмал в прямом эфире процитировал нацистского преступника Адольфа Эйхмана и призвал к геноциду русских и убийству детей россиян.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.