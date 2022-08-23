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МИД Казахстана вызвал посла Украины из-за слов о русских

МИД Казахстана вызвал посла Украины из-за слов о русских - РИА Новости, 23.08.2022

МИД Казахстана вызвал посла Украины из-за слов о русских

МИД Казахстана вызвал к себе посла Украины Петра Врублевского и выразил ему протест из-за его высказываний о русских, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T10:51

2022-08-23T10:51

2022-08-23T12:44

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НУР-СУЛТАН, 23 авг — РИА Новости. МИД Казахстана вызвал к себе посла Украины Петра Врублевского и выразил ему протест из-за его высказываний о русских, сообщила пресс-служба ведомства.Поводом для этого стало интервью, которое Врублевский 21 августа дал казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову. В видеозаписи он, в частности, говорит о том, что киевский режим старается убивать как можно больше русских."Казахстанской стороной высказана позиция о неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства. Такие действия не должны наносить урон дружественным отношениям между государствами", — заявил МИД.Видео с заявлением Врублевского вызвало большой общественный резонанс. Ассамблея народа Казахстана решительно осудила его высказывания, а Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана призвала объявить посла персоной нон грата.Председатель российского Следственного комитета Александр Бастрыкин, со своей стороны, поручил дать заявлениям Врублевского юридическую оценку.Украинские политические и общественные деятели не раз выступали с русофобскими высказываниями. Так, например, мэр Днепра Борис Филатов, говоря о россиянах, призывал "убивать этих нелюдей" по всему миру, а журналист телеканала "Крым 24" Фахрудин Шарафмал в прямом эфире процитировал нацистского преступника Адольфа Эйхмана и призвал к геноциду русских и убийству детей россиян.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220524/politiki-1790241648.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, казахстан, украина