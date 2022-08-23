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МИД Казахстана вызвал посла Украины из-за слов о русских - РИА Новости, 23.08.2022
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МИД Казахстана вызвал посла Украины из-за слов о русских
МИД Казахстана вызвал посла Украины из-за слов о русских - РИА Новости, 23.08.2022
МИД Казахстана вызвал посла Украины из-за слов о русских
МИД Казахстана вызвал к себе посла Украины Петра Врублевского и выразил ему протест из-за его высказываний о русских, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T10:51
2022-08-23T12:44
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НУР-СУЛТАН, 23 авг — РИА Новости. МИД Казахстана вызвал к себе посла Украины Петра Врублевского и выразил ему протест из-за его высказываний о русских, сообщила пресс-служба ведомства.Поводом для этого стало интервью, которое Врублевский 21 августа дал казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову. В видеозаписи он, в частности, говорит о том, что киевский режим старается убивать как можно больше русских."Казахстанской стороной высказана позиция о неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства. Такие действия не должны наносить урон дружественным отношениям между государствами", — заявил МИД.Видео с заявлением Врублевского вызвало большой общественный резонанс. Ассамблея народа Казахстана решительно осудила его высказывания, а Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана призвала объявить посла персоной нон грата.Председатель российского Следственного комитета Александр Бастрыкин, со своей стороны, поручил дать заявлениям Врублевского юридическую оценку.Украинские политические и общественные деятели не раз выступали с русофобскими высказываниями. Так, например, мэр Днепра Борис Филатов, говоря о россиянах, призывал "убивать этих нелюдей" по всему миру, а журналист телеканала "Крым 24" Фахрудин Шарафмал в прямом эфире процитировал нацистского преступника Адольфа Эйхмана и призвал к геноциду русских и убийству детей россиян.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220524/politiki-1790241648.html
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в мире, казахстан, украина
В мире, Казахстан, Украина
10:51 23.08.2022 (обновлено: 12:44 23.08.2022)
 
МИД Казахстана вызвал посла Украины из-за слов о русских

МИД Казахстана вызвал посла Украины Врублевского из-за его слов об убийстве русских

© Sputnik / Болат Шайхинов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Республики Казахстан в Астане
Здание Министерства иностранных дел Республики Казахстан в Астане - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© Sputnik / Болат Шайхинов
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел Республики Казахстан в Астане
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НУР-СУЛТАН, 23 авг — РИА Новости. МИД Казахстана вызвал к себе посла Украины Петра Врублевского и выразил ему протест из-за его высказываний о русских, сообщила пресс-служба ведомства.
Поводом для этого стало интервью, которое Врублевский 21 августа дал казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову. В видеозаписи он, в частности, говорит о том, что киевский режим старается убивать как можно больше русских.
"Казахстанской стороной высказана позиция о неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства. Такие действия не должны наносить урон дружественным отношениям между государствами", — заявил МИД.
Видео с заявлением Врублевского вызвало большой общественный резонанс. Ассамблея народа Казахстана решительно осудила его высказывания, а Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана призвала объявить посла персоной нон грата.
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24 мая, 11:00Донбасс. Геноцид. 2014-2022
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Председатель российского Следственного комитета Александр Бастрыкин, со своей стороны, поручил дать заявлениям Врублевского юридическую оценку.
Украинские политические и общественные деятели не раз выступали с русофобскими высказываниями. Так, например, мэр Днепра Борис Филатов, говоря о россиянах, призывал "убивать этих нелюдей" по всему миру, а журналист телеканала "Крым 24" Фахрудин Шарафмал в прямом эфире процитировал нацистского преступника Адольфа Эйхмана и призвал к геноциду русских и убийству детей россиян.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Янина Соколова - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 17:27Специальная военная операция на Украине
СК изучит призывы украинской телеведущей убивать русских
 
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