https://ria.ru/20220823/kazakhstan-1811471756.html
В Казахстане призвали объявить посла Украины персоной нон грата
В Казахстане призвали объявить посла Украины персоной нон грата - РИА Новости, 23.08.2022
В Казахстане призвали объявить посла Украины персоной нон грата
Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана (АРСК) призывает объявить посла Украины в Нур-Султане Петра Врублевского персоной нон грата... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T09:32
2022-08-23T09:32
2022-08-23T11:30
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НУР-СУЛТАН, 23 авг — РИА Новости. Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана (АРСК) призывает объявить посла Украины в Нур-Султане Петра Врублевского персоной нон грата из-за его высказываний о русских.Поводом для этого стало видео, на котором Врублевский заявил, что украинский режим старается убить как можно больше русских."Подобные заявления несовместимы со статусом посла и дипломатической этикой. Такого рода демарши посягают на мир и согласие в нашей стране, где проживает в мире и дружбе более 120 этносов, в том числе русские и украинцы. В этой связи АРСК требует от МИД Республики Казахстан объявить посла Украины Врублевского персоной нон грата", — говорится в заявлении, опубликованном в Facebook* главой ассоциации Владимиром Божко.Кроме того, объединение попросило прокуратуру провести проверку по факту распространения этого видео в соцсетях и привлечь к ответственности причастных к его изготовлению и опубликованию.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, украина, россия
В мире, Казахстан, Украина, Россия
09:32 23.08.2022 (обновлено: 11:30 23.08.2022)
В Казахстане призвали объявить посла Украины персоной нон грата
В Казахстане ассоциация русских призвала МИД объявить посла Украины персоной нон грата
НУР-СУЛТАН, 23 авг — РИА Новости. Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана (АРСК) призывает объявить посла Украины в Нур-Султане Петра Врублевского персоной нон грата из-за его высказываний о русских.
Поводом для этого стало видео, на котором Врублевский заявил, что украинский режим старается убить как можно больше русских.
"Подобные заявления несовместимы со статусом посла и дипломатической этикой. Такого рода демарши посягают на мир и согласие в нашей стране, где проживает в мире и дружбе более 120 этносов, в том числе русские и украинцы. В этой связи АРСК требует от МИД Республики Казахстан объявить посла Украины Врублевского персоной нон грата", — говорится в заявлении, опубликованном в Facebook
* главой ассоциации Владимиром Божко.
Кроме того, объединение попросило прокуратуру провести проверку по факту распространения этого видео в соцсетях и привлечь к ответственности причастных к его изготовлению и опубликованию.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.