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В Казахстане призвали объявить посла Украины персоной нон грата

В Казахстане призвали объявить посла Украины персоной нон грата - РИА Новости, 23.08.2022

В Казахстане призвали объявить посла Украины персоной нон грата

Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана (АРСК) призывает объявить посла Украины в Нур-Султане Петра Врублевского персоной нон грата... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T09:32

2022-08-23T09:32

2022-08-23T11:30

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НУР-СУЛТАН, 23 авг — РИА Новости. Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана (АРСК) призывает объявить посла Украины в Нур-Султане Петра Врублевского персоной нон грата из-за его высказываний о русских.Поводом для этого стало видео, на котором Врублевский заявил, что украинский режим старается убить как можно больше русских."Подобные заявления несовместимы со статусом посла и дипломатической этикой. Такого рода демарши посягают на мир и согласие в нашей стране, где проживает в мире и дружбе более 120 этносов, в том числе русские и украинцы. В этой связи АРСК требует от МИД Республики Казахстан объявить посла Украины Врублевского персоной нон грата", — говорится в заявлении, опубликованном в Facebook* главой ассоциации Владимиром Божко.Кроме того, объединение попросило прокуратуру провести проверку по факту распространения этого видео в соцсетях и привлечь к ответственности причастных к его изготовлению и опубликованию.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220822/posol-1811435008.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, казахстан, украина, россия