https://ria.ru/20220823/kazakhstan-1811478996.html

Ассамблея народа Казахстана осудила высказывания посла Украины о русских

Ассамблея народа Казахстана осудила высказывания посла Украины о русских - РИА Новости, 23.08.2022

Ассамблея народа Казахстана осудила высказывания посла Украины о русских

Ассамблея народа Казахстана (АНК) осудила высказывания посла Украины в Нур-Султане Петра Врублевского о русских. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T10:15

2022-08-23T10:15

2022-08-23T10:15

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НУР-СУЛТАН, 23 авг – РИА Новости. Ассамблея народа Казахстана (АНК) осудила высказывания посла Украины в Нур-Султане Петра Врублевского о русских.В социальных сетях ранее было опубликовано видео, на котором мужчина, по предварительным данным, посол Украины в Казахстане Петр Врублевский сообщил, что украинский режим старается убить как можно больше русских."Мы, члены Ассамблеи народа Казахстана, решительно осуждаем и считаем недопустимыми высказывания посла Украины в Республике Казахстан господина Петра Врублевского в интервью одному из казахстанских блогеров. В нашей стране, где мир и единство являются главными принципами государственной политики и общественной консолидации, подобные высказывания недопустимы и неприемлемы, от кого бы они ни исходили", - говорится в тексте обращения, размещенного на сайте АНК.В Ассамблее отметили, что дипломатия должна служить идеалам мира и сотрудничества, а не для разжигания ненависти и вражды."Для единого многоэтнического народа Казахстана незыблемы принципы дружбы, взаимовыручки и мира. Именно они помогли нам даже в самые сложные годы становления нашей независимости избежать межэтнических конфликтов и сохранить целостность нашей страны и нашего народа. Для нас чужд язык вражды, неприемлема и непонятна пропаганда этнической ненависти в любых ее проявлениях", - указывается в обращении.АНК призвала всех казахстанцев "не поддаваться на провокации, сеющие вражду и недоверие, и, напротив, беречь и укреплять мир в стране и единство народа ради настоящего и будущего наших детей".

https://ria.ru/20220823/kazakhstan-1811471756.html

https://ria.ru/20220601/peregovory-1792316514.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, казахстан, украина