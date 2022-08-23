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Ассамблея народа Казахстана осудила высказывания посла Украины о русских - РИА Новости, 23.08.2022
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Ассамблея народа Казахстана осудила высказывания посла Украины о русских
Ассамблея народа Казахстана осудила высказывания посла Украины о русских - РИА Новости, 23.08.2022
Ассамблея народа Казахстана осудила высказывания посла Украины о русских
Ассамблея народа Казахстана (АНК) осудила высказывания посла Украины в Нур-Султане Петра Врублевского о русских. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T10:15
2022-08-23T10:15
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НУР-СУЛТАН, 23 авг – РИА Новости. Ассамблея народа Казахстана (АНК) осудила высказывания посла Украины в Нур-Султане Петра Врублевского о русских.В социальных сетях ранее было опубликовано видео, на котором мужчина, по предварительным данным, посол Украины в Казахстане Петр Врублевский сообщил, что украинский режим старается убить как можно больше русских."Мы, члены Ассамблеи народа Казахстана, решительно осуждаем и считаем недопустимыми высказывания посла Украины в Республике Казахстан господина Петра Врублевского в интервью одному из казахстанских блогеров. В нашей стране, где мир и единство являются главными принципами государственной политики и общественной консолидации, подобные высказывания недопустимы и неприемлемы, от кого бы они ни исходили", - говорится в тексте обращения, размещенного на сайте АНК.В Ассамблее отметили, что дипломатия должна служить идеалам мира и сотрудничества, а не для разжигания ненависти и вражды."Для единого многоэтнического народа Казахстана незыблемы принципы дружбы, взаимовыручки и мира. Именно они помогли нам даже в самые сложные годы становления нашей независимости избежать межэтнических конфликтов и сохранить целостность нашей страны и нашего народа. Для нас чужд язык вражды, неприемлема и непонятна пропаганда этнической ненависти в любых ее проявлениях", - указывается в обращении.АНК призвала всех казахстанцев "не поддаваться на провокации, сеющие вражду и недоверие, и, напротив, беречь и укреплять мир в стране и единство народа ради настоящего и будущего наших детей".
https://ria.ru/20220823/kazakhstan-1811471756.html
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в мире, казахстан, украина
В мире, Казахстан, Украина
10:15 23.08.2022
 
Ассамблея народа Казахстана осудила высказывания посла Украины о русских

Ассамблея народа Казахстана осудила высказывания посла Украины в Нур-Султане о русских

© Sputnik / Болат Шайхинов / Перейти в фотобанкМонумент "Байтерек" в Нур-Султане
Монумент Байтерек в Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© Sputnik / Болат Шайхинов
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Монумент "Байтерек" в Нур-Султане
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НУР-СУЛТАН, 23 авг – РИА Новости. Ассамблея народа Казахстана (АНК) осудила высказывания посла Украины в Нур-Султане Петра Врублевского о русских.
В социальных сетях ранее было опубликовано видео, на котором мужчина, по предварительным данным, посол Украины в Казахстане Петр Врублевский сообщил, что украинский режим старается убить как можно больше русских.
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"Мы, члены Ассамблеи народа Казахстана, решительно осуждаем и считаем недопустимыми высказывания посла Украины в Республике Казахстан господина Петра Врублевского в интервью одному из казахстанских блогеров. В нашей стране, где мир и единство являются главными принципами государственной политики и общественной консолидации, подобные высказывания недопустимы и неприемлемы, от кого бы они ни исходили", - говорится в тексте обращения, размещенного на сайте АНК.
В Ассамблее отметили, что дипломатия должна служить идеалам мира и сотрудничества, а не для разжигания ненависти и вражды.
"Для единого многоэтнического народа Казахстана незыблемы принципы дружбы, взаимовыручки и мира. Именно они помогли нам даже в самые сложные годы становления нашей независимости избежать межэтнических конфликтов и сохранить целостность нашей страны и нашего народа. Для нас чужд язык вражды, неприемлема и непонятна пропаганда этнической ненависти в любых ее проявлениях", - указывается в обращении.
АНК призвала всех казахстанцев "не поддаваться на провокации, сеющие вражду и недоверие, и, напротив, беречь и укреплять мир в стране и единство народа ради настоящего и будущего наших детей".
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