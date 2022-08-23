https://ria.ru/20220823/keshbek-1811426080.html

Эксперты рассказали, каким туристам выгоден дальневосточный кешбэк

Эксперты рассказали, каким туристам выгоден дальневосточный кешбэк - РИА Новости, 23.08.2022

Эксперты рассказали, каким туристам выгоден дальневосточный кешбэк

Туроператоры рассказали, какие туристы будут пользоваться дальневосточным кешбэком чаще всего, сообщает АТОР. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T10:51

2022-08-23T10:51

2022-08-23T10:51

туризм

туризм

новости - туризм

дальний восток

сахалин

ассоциация туроператоров россии (атор)

камчатский край

кешбэк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803650368_0:378:2016:1512_1920x0_80_0_0_354d7fad2738ab1cb1cbdc065ee02acb.jpg

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Туроператоры рассказали, какие туристы будут пользоваться дальневосточным кешбэком чаще всего, сообщает АТОР.Этот вид выплат прежде всего интересен жителям соседних территорий. Столичным туристам и россиянам из центральной части страны выгоднее ездить, не пользуясь спецскидкой, а только обычным кешбэком, подсчитали туроператоры.Правительство увеличило максимальную сумму возврата части средств гражданам при бронировании отелей или санаториев на Дальнем Востоке с 20 до 40 тысяч рублей. Причем подчеркивается, что турист должен оплатить проживание на сайте гостиницы или здравницы.Участники рынка утверждают, что готовые туры оказались в неравной конкуренции с прямыми предложениями отелей на Дальнем Востоке. В итоге акцией воспользуются проживающие в соседних областях. Для туристов из отдаленных регионов выгоднее окажется покупать путевку на Сахалин, Камчатку, в Приморье с "обычным" кешбэком. Ведь выплата по спецакции не позволит им вернуть часть средств за трансфер и авиабилеты.Арифметика проста: при средней стоимости номера в трехзвездочной гостинице в шесть тысяч рублей недельное размещение на Дальнем Востоке обойдется в 42 тысячи рублей на двоих. На карту "Мир" вернется 40 процентов от этой суммы — около 16 тысяч рублей, то есть по восемь тысяч рублей на туриста.Средняя цена готового недельного тура с размещением, перелетом, трансферами и экскурсионной программой – около 100 тысяч рублей на путешественника. Кешбэк составит 20 тысяч рублей, говорят туроператоры. При этом отдыхающим не придется самим бронировать билеты, отель, тратиться на такси и экскурсии. В итоге такая путевка будет выгоднее, отмечают участники рынка.Очередной этап продажи туров с кешбэком начнется 25 августа и коснется поездок с 1 октября по 25 декабря (для круизов — с 1 сентября и до завершения навигации). В программе будут участвовать все регионы страны.

https://ria.ru/20220814/sakhalin-1809138269.html

https://ria.ru/20220808/vladivostok-1807303132.html

дальний восток

сахалин

камчатский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, дальний восток, сахалин, ассоциация туроператоров россии (атор), камчатский край, кешбэк, отели, гостиницы, туристы