https://ria.ru/20220812/tury-1809065712.html

Осенний этап продажи туров по России с кешбэком стартует 25 августа

Осенний этап продажи туров по России с кешбэком стартует 25 августа - РИА Новости, 12.08.2022

Осенний этап продажи туров по России с кешбэком стартует 25 августа

Осенний этап продажи туров по России с кешбэком в 20% стартует 25 августа, он коснется поездок с 1октября по 25 декабря, сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T10:18

2022-08-12T10:18

2022-08-12T10:20

туризм

новости - туризм

михаил мишустин

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ГОРНО-АЛТАЙСК, 12 авг - РИА Новости. Осенний этап продажи туров по России с кешбэком в 20% стартует 25 августа, он коснется поездок с 1октября по 25 декабря, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Хочу объявить о старте осеннего этапа (продажи туров с кешбэком - ред.). Принято решение запустить его с 1 октября, он продлится до 25 декабря. Именно в этот период нужно будет совершить поездку", - сказал Мишустин на совещании по развитию туристической отрасли в Горно-Алтайске.Как сообщил глава правительства, "продажи таких туров начнутся уже 25 августа". Он подчеркнул, что в программе участвуют все регионы страны. Мишустин также уточнил, что на круизы кешбэк будут действовать с 1 сентября и до завершения навигации."Туристы, которые приобретут путевку, смогут вернуть до 20% ее стоимости", - напомнил премьер.По его словам, этой возможностью воспользуются около 600 тысяч человек.Глава правительства отметил, что программа по возмещению части стоимости путевок при путешествиях внутри страны хорошо себя зарекомендовала."Она поддержала экономику российских субъектов. Причем в период низкого сезона, когда инфраструктура традиционно недозагружена", -сказал Мишустин.Он сообщил, что за два года скидки на туры получили свыше 4 миллионов человек, из них в текущем году - около 2,5 миллионов. "Весенний этап программы завершился. Но государство продолжит компенсировать часть средств, которые люди заплатят за путевки по России", - заключил глава правительства.

https://ria.ru/20220809/aeroport-1808210931.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, михаил мишустин, россия