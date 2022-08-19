https://ria.ru/20220819/keshbek-1810687335.html

Правительство увеличило максимальный кешбэк для отдыха на Дальнем Востоке

Правительство увеличило максимальный кешбэк для отдыха на Дальнем Востоке - РИА Новости, 19.08.2022

Правительство увеличило максимальный кешбэк для отдыха на Дальнем Востоке

Правительство РФ увеличило максимальный кешбэк для отдыха на Дальнем Востоке с 20 тысяч до 40 тысяч рублей, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T11:36

2022-08-19T11:36

2022-08-19T11:36

туризм

новости - туризм

михаил мишустин

дальний восток

россия

горно-алтайск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155726/52/1557265279_0:266:3154:2040_1920x0_80_0_0_c0d7f402351d7d283ed279c029fc7ad3.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Правительство РФ увеличило максимальный кешбэк для отдыха на Дальнем Востоке с 20 тысяч до 40 тысяч рублей, сообщается на сайте кабмина."Максимальная сумма возврата части средств гражданам при бронировании отелей или санаториев, расположенных на Дальнем Востоке, увеличится с 20 тысяч до 40 тысяч рублей. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что очередной этап продажи туров с кешбэком начнётся 25 августа и коснётся поездок с 1 октября по 25 декабря (для круизов – с 1 сентября и до завершения навигации). В программе будут участвовать все регионы страны.Как и прежде, туристы, которые приобретут путёвку, смогут вернуть до 20% её стоимости. Продолжительность путешествия должна составлять не менее четырёх дней и трёх ночей. Также обязательное условие программы – оплата картой "Мир". Кешбэк на неё будет начисляться автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки.О старте нового этапа программы Михаил Мишустин объявил на совещании о развитии индустрии туризма и гостеприимства, которое состоялось 12 августа в Горно-Алтайске в рамках рабочей поездки в Сибирский федеральный округ."Рассчитываем, что этой возможностью воспользуются около 600 тысяч человек, получат удовольствие от отдыха и при поддержке государства сэкономят", – отметил глава кабмина.Программа по возмещению части стоимости путёвок для путешествий по России была запущена в 2020 году и с тех пор пользуется большой популярностью у граждан. За два года скидки на туры получили 4,3 миллиона человек, из них в 2022 году – около 2,5 миллиона туристов.

https://ria.ru/20220813/krym-1809148008.html

https://ria.ru/20220812/keshbek-1809112823.html

дальний восток

россия

горно-алтайск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

новости - туризм, михаил мишустин, дальний восток, россия, горно-алтайск