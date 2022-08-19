Правительство увеличило максимальный кешбэк для отдыха на Дальнем Востоке
Максимальный кешбэк для отдыха на Дальнем Востоке увеличили до 40 тысяч рублей
Берег Охотского моря у мыса Столбчатый. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Правительство РФ увеличило максимальный кешбэк для отдыха на Дальнем Востоке с 20 тысяч до 40 тысяч рублей, сообщается на сайте кабмина.
"Максимальная сумма возврата части средств гражданам при бронировании отелей или санаториев, расположенных на Дальнем Востоке, увеличится с 20 тысяч до 40 тысяч рублей. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что очередной этап продажи туров с кешбэком начнётся 25 августа и коснётся поездок с 1 октября по 25 декабря (для круизов – с 1 сентября и до завершения навигации). В программе будут участвовать все регионы страны.
Как и прежде, туристы, которые приобретут путёвку, смогут вернуть до 20% её стоимости. Продолжительность путешествия должна составлять не менее четырёх дней и трёх ночей. Также обязательное условие программы – оплата картой "Мир". Кешбэк на неё будет начисляться автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки.
О старте нового этапа программы Михаил Мишустин объявил на совещании о развитии индустрии туризма и гостеприимства, которое состоялось 12 августа в Горно-Алтайске в рамках рабочей поездки в Сибирский федеральный округ.
"Рассчитываем, что этой возможностью воспользуются около 600 тысяч человек, получат удовольствие от отдыха и при поддержке государства сэкономят", – отметил глава кабмина.
Программа по возмещению части стоимости путёвок для путешествий по России была запущена в 2020 году и с тех пор пользуется большой популярностью у граждан. За два года скидки на туры получили 4,3 миллиона человек, из них в 2022 году – около 2,5 миллиона туристов.