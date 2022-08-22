https://ria.ru/20220822/final-1811183674.html

"Нас больше нет!" Бесславный финал сбежавших российских либералов

"Нас больше нет!" Бесславный финал сбежавших российских либералов - РИА Новости, 22.08.2022

"Нас больше нет!" Бесславный финал сбежавших российских либералов

Известная лондонская галерея Saatchi отменила выставку современных украинских художников, которая планировалась на сентябрь с целью поддержки "борьбы против... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T08:00

2022-08-22T08:00

2022-08-22T08:57

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Известная лондонская галерея Saatchi отменила выставку современных украинских художников, которая планировалась на сентябрь с целью поддержки "борьбы против российской агрессии".Сорвали выставку, конечно, русские — ну а кто же еще? Сорвали тем, что… организовали ее. Новость на первый взгляд кажется сюрреалистичной, но в условиях стремительно нарастающей русофобии, которую Запад уже и не скрывает, подобные информсообщения постепенно становятся обыденностью.Шум по поводу лондонской выставки "Украинский путь" подняли сами украинцы, возмутившиеся тем, что организовали ее граждане России Марат Гельман* и Игорь Цуканов. И не важно, что эти "русские" давно уже уехали из России и пытаются всем доказать свою ненависть к российскому государству, активно выражая полное "одобрям-с" в отношении Запада и киевского режима. А поскольку глава этого режима Владимир Зеленский на днях дал понять, что "хороших русских не бывает", Европа, соответственно, должна реагировать. Если уж Евросоюз на высшем уровне обсуждает данную концепцию, то куда деваться хозяевам лондонской выставки!А ведь Гельман* и Цуканов — знаковые фигуры в сбежавшей на Запад тусовке российских либералов. Уж как они старались шельмовать Россию, как они постоянно подчеркивали свою любовь к "новой Родине", по возможности отрекаясь от всего российского. Игорь Цуканов, давно уже перебравшийся в Лондон, отмечал, что там ему комфортнее, чем в Москве, заявляя: "Я с самых первых дней старался думать, как англичане, пытался войти в некую ментальность людей, которые здесь живут. При этом я не считал, что приехал к кому-то в гости, я приехал в страну, где буду жить. Достаточно быстро, шаг за шагом, я влился в среду, и чувствую себя здесь с тех пор очень комфортно". Как видите, в Лондоне нового британца все равно считают русским, что бы он ни заявлял и ни делал.Вот и Марат Гельман*, вспоминая свои заслуги перед Украиной и украинским искусством, наивно полагал, что его российский паспорт не станет решающим фактором. В интервью Bild он заявил: "Мне казалось, что весь набор моих заслуг (перед Украиной. — Прим. авт.) перевесит тот факт, что я был и, к сожалению, остаюсь сегодня… К сожалению или нет, но это факт моей биографии: я был московский галерист, я был директором музея в Перми и вся моя репутация и известность, она была создана в России". Это "к сожалению" очень показательно, согласитесь.Самое поразительное в этой истории — это то, что сбежавшие российские иноагенты постепенно начинают принимать "отмену русских" на Западе и чуть ли не благодарить своих хозяев за тотальные рестрикции против себя же. Это еще пару-другую лет назад они собирались в Европе на различных антироссийских шабашах, чувствуя себя хозяевами положения, и пытались диктовать Западу, как и против кого вводить санкции, с энтузиазмом создавали "списки Путина", в которые заносили своих идеологических оппонентов. Они тогда даже не подозревали, что вскоре все эти санкции (заморозка банковских счетов, отмена транзакций, отказ в покупке недвижимости, визовые ограничения) обернутся против них же. Теперь прозревают.Поначалу они не поняли, что призыв Зеленского о коллективном наказании граждан России — это не просто "хотелка" Украины, а тенденция современной Европы, докатившейся до методов нацистской Германии начала 1930-х. Поэтому некоторые из них на первых порах позволили себе критику такой политики, непосредственно бьющей по ним. Новоявленный гражданин Украины Александр Невзоров* даже наехал на того, кто выдал ему это гражданство: "Долго искал объяснения и оправдания этой странной реплике. Пока не нашел. Может ли заявление Зеленского вызвать серьезный конфликт между эмигрировавшей журналистикой и руководством Украины? Может. Запросто. Нам не впервой скрещивать клинки с президентами".Еще один иноагент Владимир Милов*, осевший недавно в Прибалтике, даже пригрозил Зеленскому трибуналом по образцу югославского за то, что тот "помогает Путину", лишая его, Милова*, возможности пребывать в Европе. Бывший муниципальный депутат от "Яблока" Максим Кац*, бежавший в Израиль, поначалу выразил надежду на то, что Европа, конечно, не сдаст свои идеалы в угоду Киеву."Европейские ценности Зеленский отменить не сможет, из западных стран никого к Путину в тюрьму не вышлют, — робко предположил Кац. — Жаль, что все так повернулось, Зеленский создавал хорошее впечатление, но что поделаешь, война дегуманизирует всех".Но спустя уже несколько дней, когда Кац* осознал, что слова Зеленского пользуются широкой поддержкой в европейских элитах, одержимых русофобией, он вынужден был признать: "В целом практика странная. Никто не представляет никакой народ, если не был избран депутатом или на какой-то пост. Ни паспорт, ни национальность, ни фамилия представителем народа человека не делают. Сейчас этими обращениями во множественном числе даже адекватные люди заболели".Люди вроде Каца вдруг поняли, что классический анекдот "Бьют не по паспорту, бьют по морде" теперь в Европе видоизменился. Теперь бьют как раз по паспорту, невзирая на твою этническую принадлежность и "заслуги перед Украиной".Трудно сказать наверняка, о каких "адекватных людях" писал бывший мундеп. Но можно предположить, что в этот список входят многие кремленологи, еще недавно размышлявшие о том, что западные санкции "должны быть направлены против кремлевских элит, а не против российского народа". А ведь именно в таком духе высказывался президент США Джо Байден, выступая в Варшаве 26 марта. "Вы, русские люди, не наши враги", — заявил он, объявляя о новых санкциях против России.Вот и автор многочисленных рекомендаций для западных парламентов относительно России, известный кремленолог Британии Эдвард Лукас всегда высказывался в том же духе, призывая поддерживать российских либералов. Еще недавно он и ему подобные отстаивали необходимость не сокращать, а расширять студенческие обмены между Западом и Россией с тем, чтобы вербовать на свою сторону нашу молодежь, призывали поощрять приезд российской интеллигенции в Европу. А теперь он вернулся из отпуска на итальянском озере Комо и возмущен тем, что богатые русские туристы оккупировали там все рестораны и кафе. В этой связи он требует полного запрета выдачи шенгенских виз российским гражданам. Лукас рассказывает, что россияне прожигали много денег на Комо, а в это время украинская беженка чистила его отель, рассказывая ему о пережитых ужасах войны. При этом кремленологу даже в голову не пришло, что будет с этим отелем и этой беженкой (которую, возможно, и взяли на работу за ее знание русского языка и возможность обслуживать богатых клиентов), когда поток привычных туристов прекратится. Все, "адекватность" любителей российских либералов закончилась, на ее смену пришла теперь уже неприкрытая ненависть к России и всему русскому.Еще весной российская либеральная тусовка, оказавшаяся на Западе, призывала ввести паспорта "хороших русских" для того, чтобы избранные "борцы против режима" не подпали под молох санкций, которых они так долго добивались. Теперь Марат Гельман* уже выдвинул концепцию "Полезных русских". Видимо, по аналогии с "полезными евреями" в царской России — представителям этой национальности с определенными категориями профессий было позволено жить за "чертой оседлости", где нельзя было селиться обычным евреям. Но теперь сбежавший из России галерист убедился на личном опыте, как Запад оценивает его "полезность", и начинает понимать, что для вчерашних европейских спонсоров российских иноагентов те превратились в "бесполезных идиотов".Поэтому Гельман* и начинает принимать личную отмену себя же, выдавая сентенции в стиле Васисуалия Лоханкина: "Может быть, так надо! Может быть, именно в этом великая сермяжная правда!" Теперь галерист признает право украинцев на его собственное унижение: "Конечно, сейчас особняком стоит общение с украинцами. Они как бы имеют мандат на то, чтобы быть неправыми, несправедливыми, грубыми".Он же ссылается на авторитет еще одной сбежавшей за рубеж представительницы его круга, радиоведущей "Эха Москвы"* Ксении Лариной, которая подхватила нарратив об "отмене русских": "Мне кажется, что самая большая ошибка русских, россиян, в том, что мы не осознаем, что нас нет. Мы ведем эфиры, гарцуем перед камерами, остроумничаем, задираем собеседников, рассуждаем о полезности и вредности России, выражаем недовольство, истерим вокруг шенгенских виз, отмены русской культуры и прочей "русофобии", требуем соблюдения гражданских прав. <…> Но не осознаем главного: нас больше нет. Мы не только вне правового поля, мы вне поля человечества. Мы должны это принять"."Я могу это понять", — покорно вторит ей Гельман*. Вот они и понимают, и принимают, отрекаясь от Родины, от близких, соглашаясь на унижения и понижение их в правах. Складывается впечатление, что, если их завтра повезут в газовые камеры, как это делалось в "просвещенной" Европе восемь десятилетий назад, они будут так же подобострастно высказывать свое одобрение. Они ведь признали, что их уже нет, — к чему тогда возмущение и тем более сопротивление? Бесславный финал "бесполезных идиотов Запада", отрекшихся от своей Родины ради "европейских ценностей" и убедившихся на собственном опыте, что этих "ценностей" просто не существует!* СМИ, выполняющие функцию иноагента.

https://ria.ru/20220815/zapad-1809507856.html

https://ria.ru/20220807/rusofobiya-1807761715.html

https://ria.ru/20220820/istoriya-1810965889.html

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авторы, россия, европа, украина