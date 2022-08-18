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Москва не оставит без ответа ограничение выдачи виз в ЕС, заявили в МИД
Москва не оставит без ответа ограничение выдачи виз в ЕС, заявили в МИД - РИА Новости, 18.08.2022
Москва не оставит без ответа ограничение выдачи виз в ЕС, заявили в МИД
Россия не исключает, что на уровне Евросоюза может быть принято решение о прекращении выдачи шенгенских виз россиянам, такие шаги не останутся без должной... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T15:32
2022-08-18T15:32
2022-08-18T15:41
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
туризм
евросоюз
россия
новости - туризм
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Россия не исключает, что на уровне Евросоюза может быть принято решение о прекращении выдачи шенгенских виз россиянам, такие шаги не останутся без должной реакции Москвы, о них скоро будет объявлено, заявил заместитель директора департамента печати и информации МИД России Иван Нечаев."Не можем исключать полноформатного принятия подобных дискриминационных решений как на уровне ЕС, так и со стороны отдельных государств, даже в отсутствие общеевропейского консенсуса. Еще раз повторю - эти шаги не останутся без должной реакции российской стороны. О них вы скоро узнаете", - сказал Нечаев на брифинге.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, россия, новости - туризм
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Туризм, Евросоюз, Россия, Новости - Туризм
15:32 18.08.2022 (обновлено: 15:41 18.08.2022)
Москва не оставит без ответа ограничение выдачи виз в ЕС, заявили в МИД
Дипломат Нечаев: Москва не оставит без ответа ограничение выдачи виз россиянам в ЕС