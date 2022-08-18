https://ria.ru/20220818/vizy-1810483646.html

Москва не оставит без ответа ограничение выдачи виз в ЕС, заявили в МИД

Москва не оставит без ответа ограничение выдачи виз в ЕС, заявили в МИД - РИА Новости, 18.08.2022

Москва не оставит без ответа ограничение выдачи виз в ЕС, заявили в МИД

Россия не исключает, что на уровне Евросоюза может быть принято решение о прекращении выдачи шенгенских виз россиянам, такие шаги не останутся без должной... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T15:32

2022-08-18T15:32

2022-08-18T15:41

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Россия не исключает, что на уровне Евросоюза может быть принято решение о прекращении выдачи шенгенских виз россиянам, такие шаги не останутся без должной реакции Москвы, о них скоро будет объявлено, заявил заместитель директора департамента печати и информации МИД России Иван Нечаев."Не можем исключать полноформатного принятия подобных дискриминационных решений как на уровне ЕС, так и со стороны отдельных государств, даже в отсутствие общеевропейского консенсуса. Еще раз повторю - эти шаги не останутся без должной реакции российской стороны. О них вы скоро узнаете", - сказал Нечаев на брифинге.

https://ria.ru/20220818/latviya-1810466270.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, россия, новости - туризм