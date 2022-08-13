https://ria.ru/20220813/sanktsii-1809159906.html

"Это только начало". Как Зеленский толкает Европу к нацизму

"Это только начало". Как Зеленский толкает Европу к нацизму - РИА Новости, 13.08.2022

"Это только начало". Как Зеленский толкает Европу к нацизму

Власти Эстонии запретили россиянам въезд в страну по шенгенским визам, которые сами же выдали. Так же собираются поступить Латвия и Литва. Прибалты действуют в... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T08:00

2022-08-13T08:00

2022-08-13T08:07

кая каллас

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости, Михаил Катков. Власти Эстонии запретили россиянам въезд в страну по шенгенским визам, которые сами же выдали. Так же собираются поступить Латвия и Литва. Прибалты действуют в унисон с президентом Украины Владимиром Зеленским, призвавшим Запад депортировать граждан России со всего мира на родину. Как далеко способны зайти противники Москвы — в материале РИА Новости.Коллективная ответственностьВ интервью The Washington Post Зеленский сообщил, что наряду с топливным эмбарго закрытие границ станет важнейшей санкцией, которую международное сообщество может наложить на Россию. Он выступает за коллективную ответственность и считает, что россияне должны жить "в своем мире", пока не изменятся: пусть страдают все, даже те, кто покинул страну после начала спецоперации.Уже введенные запреты в Киеве считают слишком слабыми — они не помешают России принять в свой состав Донбасс, Запорожье и Херсонскую область, передает слова Зеленского американское издание.С весны самолеты отечественных авиакомпаний не летают над большей частью Европы и Северной Америки, а западных — над Россией. Однако границы открыты. В Европу можно попасть на поезде или по воздуху с пересадками. Если есть виза. И с этим стараются создать проблемы.Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что посещение Европы — это привилегия, а не права человека, поэтому россиянам нужно отказать в путешествиях. На призыв откликнулись Латвия, Литва, Бельгия, Нидерланды, Дания, Мальта, Словакия, Польша, Чехия, Финляндия.Остальные, в том числе Франция, Германия, Италия и Испания, пока к этой акции не присоединились. Но оформление может затянуться из-за нехватки сотрудников в посольствах и консульствах. За последние полгода Россия и западные страны выслали десятки дипработников.Идеи ГитлераРоссияне, выехавшие из страны в знак несогласия со спецоперацией, шокированы требованием Зеленского. Почти полгода они его восхваляли, а тот так их предал. Внезапно предложения вроде "паспорта хорошего русского" или плана по расчленению страны обернулись против них самих. Но на защиту беглецов встали российские власти.Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев указал, что Зеленский распространяет те же идеи, которые ранее пытался реализовать Гитлер. Выступление Каллас он назвал "нацистской хренью". И пошутил: то, что эстонский лидер еще на свободе, — не ее заслуга, а недоработка Москвы.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тоже отметил "не очень хороший душок" от высказываний главы Украины. Однако он не видит перспектив у подобных проектов. По его мнению, это лишь результат зашкаливающей иррациональности мышления Зеленского.Директор консульского департамента МИД Иван Волынкин не исключает полного прекращения выдачи россиянам шенгенских виз. Этого пока требуют в основном русофобские политики, от кого ничего другого и не ждали, но радикальная деградация консульских связей вполне возможна. В таком случае Москва на двусторонней основе будет выстраивать новые связи с теми странами Европы, которые сохранили способность договариваться, подчеркнул дипломат.Официальный представитель Еврокомиссии Анита Хиппер пояснила: визовый кодекс Евросоюза в принципе не позволяет прекратить оформление краткосрочных виз, но каждая страна вправе принимать собственные решения по конкретным случаям. К примеру, журналисты всегда должны иметь возможность выехать из России, кроме того, нельзя запрещать поездки по гуманитарным нуждам.Как считает депутат Европарламента Яна Тоом, Совет ЕС эту инициативу не утвердит. В законе о санкционном режиме говорится о поддержке и восстановлении мира и демократии. Ограничения россиян в перемещении никак этому не поспособствуют и выглядят "признаком слабоумия", полагает Тоом.На пределе возможностейПо словам главы Института миротворческих инициатив и конфликтологии Дениса Денисова, целый ряд тезисов Зеленского — совершенно пустые и непроработанные с точки зрения практики."Президент Украины продолжает активно действовать в информационном пространстве, но за последние пять месяцев накал страстей достиг такого градуса, что дальше нужно либо уходить с должности, либо переключаться на эпатаж. Уйти — значит сдаться, поэтому бредовых идей будет все больше. Это пока Зеленский предлагает выдворить россиян на родину, а в будущем, возможно, заговорит о выселении всех на Луну", — рассуждает эксперт.По мнению политолога Сергея Маркова, в наибольшей опасности — те, кто перебрался из России на Украину, казавшуюся им свободнее родины."Если мысли о массовой депортации озвучивает президент, то на нижних этажах власти вполне способны задуматься, как ограбить россиян и выдворить их из страны ни с чем. Чтобы избежать этого, предложат стать соучастником украинских преступлений. Например, помогать в пытках и убийствах пленных российских солдат. Так часто поступают в террористических организациях", — говорит Марков.Впрочем, опрошенные РИА Новости эксперты уверены: изолировать Россию не удастся. Во-первых, мир намного больше, чем все недружественные государства вместе взятые, поэтому огородиться от Москвы не выйдет. Во-вторых, в Евросоюзе по запрету выдачи виз нет согласия. Еврокомиссия не захотела брать на себя ответственность, а отдельные ограничения на жизни россиян особо не скажутся.

https://ria.ru/20220610/estoniya-1794002830.html

https://ria.ru/20220811/evrosoyuz-1808563626.html

https://ria.ru/20220809/ukraina-1808130827.html

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